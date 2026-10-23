Birkózás: Terék Gerda jövőre már a felnőttek között szeretne bizonyítani

„Egyelőre nagyon fura, hogy világbajnok vagyok. Itt van a szobámban az aranyérem és az öv is, amikor ránézek, boldogsággal tölt el, illetve hatalmas motivációt is ad ez a siker. Nagyon nehéz időszakot tudhatok magam mögött, rengeteget edzettünk, de beért az a sok munka, amit belefektettem” – mondta az MTI-nek a csepeliek 21 éves tehetsége, majd elárulta, hogy bár az idén korosztálya mindkét világversenyét megnyerte, felkészülését sérülések és egészségügyi problémák is nehezítették.

Terék Gerda pályafutása első világbajnoki címét múlt héten szerezte meg, ami egyben a magyar női birkózás első U23-as vb-címe is. Las Vegasban az 55 kilogrammosok között orosz, üzbég, amerikai és japán riválisokat győzött le, valamennyi mérkőzését technikai tussal vagy tussal nyerte meg, csakúgy, mint tavasszal az Európa-bajnokságon.

„A verseny előtt volt egy kisebb nézeteltérésünk az edzőmmel, Ligeti Richárddal, mivel az Eb előtt teljesen máshogy alakult az utolsó négy hét, és nem voltam biztos benne, hogy jól kijön a formám a vb-re, ám végül neki lett igaza” – fogalmazott.

A korosztályában újdonsült vb-győztes birkózó nem olimpiai kategóriában szerepel, ezért döntenie kell, hogy 53 vagy 57 kilogrammos súlycsoportban vág neki a kvalifikációs időszaknak. Előbbiben már kipróbálta magát az idei felnőtt Eb-n, utóbbiban viszont még nem szerepelt a felnőttek között világeseményen.

„Nagyon szeretnék olimpiai kvótát szerezni, de még nem tudom, ez mennyire lehet reális cél, mivel még nem indultam kvalifikációs versenyen. Már azzal is elégedett lennék, ha a budapesti Eb-n olimpiai súlyban sikerülne pontszerző helyet elérnem, vagyis a legjobb ötben végeznék, de inkább érmet szereznék” – hangsúlyozta, majd hozzátette, az európai tornán látja a legnagyobb esélyt a Los Angeles-i olimpiára való kvalifikációra.