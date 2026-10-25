Váncza István és Vitek Dárius világbajnoki elődöntőbe jutott

„Nem írnám alá a papírt, amelyre az van írva, bronzéremmel térek haza” – nyilatkozta világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmesünk, Szőke Alex (97 kg) az asztanai vb-t megelőzően.



Hiába vágott neki első kiemeltként a versenynek, azt egyáltalán nem lehet mondani, hogy könnyű lett volna a sorsolása. Sőt… Nehezen lehetett volna elképzelni keményebbet. A nyolcaddöntőben várta a selejtező párharc győztesét, a kétszeres vb-második és kétszeres Európa-bajnok bolgár Kiril Milovot, aki mindössze két perc alatt intézte el technikai tussal az egyébként kiváló ukrán birkózót, Vladlen Kozljukot.



Így az a furcsa helyzet állt elő, hogy az áprilisi, tiranai Európa-bajnokság döntős párosítása itt a világbajnokságon már a nyolcaddöntőben kialakult. Merthogy Albániában Milov és Szőke között dőlt el az Eb-cím sorsa, akkor lenti helyzetből fejlefogásból indított pörgetéssel a bolgár győzött 3:1-re.



Hiába volt aktívabb Szőke az első menetben a Barisz Arénában, vele szemben ítéltek először passzivitást (0:1), és Milov lentről próbálkozhatott. Ugyanazt eljátszotta, mint az Eb-döntőben, lefogta az ESMTK klasszisának fejét, úgy tett, mintha jobbra indítana, majd balra belevágta kettőért a magyart (0:3).



Újfent óriási küzdelmet hozott Szőke Alex (pirosban) és Kiril Milov csatája (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

A második három percben Szőke is próbálkozhatott (1:3), Milov kimenekült a szőnyegről lenti helyzetben, intés két pont, s a magyar ismét lentről próbálkozhatott. Vagy mégsem? A bolgárok challenge-et kértek, s noha ott is megállapították a menekülést, leszögezték, ezért csak intés egy pont jár (2:3). A megismételt lenti helyzet következett, Szőke megemelte Milovot, ám kiestek a szőnyegről. A vezetőbíró ismét megintette volna a bolgárt, a három bíró rövid diskurzus után azonban abban maradt, ezért nem járt intés. Másfél perc maradt hátra, állásból kellett akciózni. Ment előre Szőke, hajtotta vetélytársát, mindhiába, mert az óra lepörgött: Kiril Milov 3:2-es győzelemmel jutott be a negyeddöntőbe, Szőke Alex abban bízhat, hogy bejut a fináléba, ebben az esetben hétfőn a vigaszágon harcolhatna tovább a bronzéremért. Nem írta volna előre alá, ám ezúttal más forgatókönyv adatott meg, menni kell előre, a dobogóért!



A nehézsúly regnáló világbajnoki és Európa-bajnoki ezüstérmese, Vitek Dárius első kiemeltként a selejtezőből érkező 41 éves észt legendával, az olimpiai ezüstérmes, kétszeres világbajnok Heiki Nabival birkózott. A Tatabánya birkózója elhozta az első passzivitási pontot, a másodikban visszakapta az észt, jóllehet, Vitek arra játszott, egy eggyel, előbb szerzett ponttal lehozza a meccset, ám kis híján bajba került, mert Nabi pörgetést indított, amiről épphogy le tudott forogni. A szőnyegen először meg is adták a két pontot, a challenge megtekintése után ítéltek helyesen a magyar javára. Ha nehezen is, de az első meccs kipipálva, jöhetett a negyeddöntő.



Az oroszból lett üzbég, az Ázsia-bajnoki második Rafael Tsitsuashvili állt Vitekkel szemben. Rendkívül taktikus, jó meccsel rukkolt elő a magyar, végig kihasználta ellenfele hibáit, előbb zónán kívülre tolta, majd kontratámadásból földre vitte, s a passzivitási pontot is megkapta, így 4:0-s sikerrel kvalifikálta magát az elődöntőbe.



Ott pedig ugyanaz a párosítás alakult ki, mint a tavalyi, zágrábi világbajnokságon, akkor Vitek 1:1-gyel, előbb szerzett ponttal diadalmaskodott a mostanra az azóta vb- és Eb-bronzérmes vetélytársa ellen.

Hajszálon múlt, de bejött Vitek Dárius (pirosban) taktikája az észt legenda, Heiki Nabi ellen (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)



„Úgy készültem, hogy nagyon elfáradok, és bár most lihegek, közel sem terhelt meg annyira a meccs, mint vártam. Az elődöntőre ugyanolyan mérkőzésként tekintek, mint bármelyik másikra” – fogalmazott szűkszavúan Vitek a Barisz Arénában.



A szintén elsőként kiemelt Eb-ezüstérmesünket (72 kg) Váncza Istvánt a nyolcaddöntőben megizzasztotta a kétszeres Pánamerika-bajnoki ezüstérmes, olimpikon chilei Néstor Almanza Truyol. Az FTC sportolója ellen 3:0-nál passzivitási ponttal és pörgetéssel fordított a chilei (a 3:3 neki kedvezett), viszont állásból annyival dominánsabb volt a magyar, hogy nem lehetett nem leküldeni még egyszer Almanza Truyolt. Váncza kiemelte, két pontért eldobta, 5:3-as sikerrel került negyeddöntőbe.



Nagyágyú, a kétszeres olimpiai ezüstérmes ukrán Parviz Naszibov következett. Váncza remekelt, bő fél perc után átvette az irányítást, s megszerezte az első passzivitási pontot. Noha lentről nem tudott akciózni, ahogy felálltak, maga alá vezette az épp meginduló Naszibovot és földre vitte két pontért. A második három percben teljesen kiélezett küzdelem zajlott, a bírók korrektül úgy döntöttek, hogy nem nyúlnak bele a meccsbe, az idő lejárt, Váncza István meg világbajnoki elődöntőbe jutott! A fináléért a kétszeres Európa-bajnoki ezüstérmes grúz Juri Lomadze lesz az ellenfél.



VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Vasárnap

Kötöttfogás

72 kg

Nyolcaddöntő: Váncza István–Almanze Truyol (chilei) 5:3. Negyeddöntő: Váncza–Naszibov (ukrán) 3:0

82 kg

Vigaszág: Bradu (moldovai)–Lévai 3:1

97 kg

Nyolcaddöntő: Milov (bolgár)–Szőke Alex 3:2

130 kg

Nyolcaddöntő: Vitek Dárius–Nabi (észt) 1:1 – előbb szerzett ponttal. Negyeddöntő: Vitek–Tsitsuashvili (üzbég) 4:0