Lévai Zoltán kiesésével kezdtük a vasárnapot a birkózó-vb-n

A 77 kilogrammosok között világ- és Európa-bajnoki bronzérmes, ezúttal 82 kilóban szereplő Lévai Zoltán szombaton egy győzelmet követően kikapott a vb-címvédő iráni Gholamreza Farohiszendzsanitól. Az iráni bejutott a döntőbe, így vasárnap délelőtt a vigaszágon szoríthattunk a BHSE kiválóságának a Barisz Arénában.

A vb- és négyszeres Eb-ötödik Mihail Bradut kellett megvernie ahhoz, hogy az itteni idő szerint esti programban szőnyegre léphessen a bronzéremért. Az első passzivitási pont ide jött, lenti helyzetben Lévai akció nélkül maradt.

A második három percben visszaadták a passzivitást, Bradu felfűzte a magyar jobb karját, amiből kíméletlenül meg is pörgette. Sportolónk állásból nem tudott olyan támadást indítani, amelyből akció születhetett volna, az óra lepörgött, 3:1-a moldovainak, Lévai Zoltán kiesett.

Bradu kezét emelték magasba a bírók, lefelé menet Lévai szőnyeg a melletti lépcsőre ült néhány pillanatra, és értetlenül tekintett maga elé. Megértjük.

Hamarosan bemutatkozik további három kötöttfogású versenyzőnk a Barisz Arénában, vasárnap Váncza István (72 kg), Szőke Alex (97 kg) és Vitek Dárius (130 kg) kezdi meg szereplését.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA

Vasárnap

Kötöttfogás

82 kg. Vigaszág: Bradu (moldovai)–Lévai Zoltán 3:1