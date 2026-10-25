Nemzeti Sportrádió

Lévai Zoltán kiesésével kezdtük a vasárnapot a birkózó-vb-n

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
• ASZTANA
2026.10.25. 07:11
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Lévai Zoltán (kékben) kiesett az asztanai világbajnokságon (Fotó: MBSZ/UWW)
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Barisz Aréna Asztana Lévai Zoltán birkózó-vb birkózás
Lévai Zoltán (82 kg) vigaszági vereségével indult a vasárnapi, kötöttfogású versenynap a Kazahsztánban zajló birkózó-világbajnokságon.

A 77 kilogrammosok között világ- és Európa-bajnoki bronzérmes, ezúttal 82 kilóban szereplő Lévai Zoltán szombaton egy győzelmet követően kikapott a vb-címvédő iráni Gholamreza Farohiszendzsanitól. Az iráni bejutott a döntőbe, így vasárnap délelőtt a vigaszágon szoríthattunk a BHSE kiválóságának a Barisz Arénában.

A vb- és négyszeres Eb-ötödik Mihail Bradut kellett megvernie ahhoz, hogy az itteni idő szerint esti programban szőnyegre léphessen a bronzéremért. Az első passzivitási pont ide jött, lenti helyzetben Lévai akció nélkül maradt.

A második három percben visszaadták a passzivitást, Bradu felfűzte a magyar jobb karját, amiből kíméletlenül meg is pörgette. Sportolónk állásból nem tudott olyan támadást indítani, amelyből akció születhetett volna, az óra lepörgött, 3:1-a moldovainak, Lévai Zoltán kiesett.

Bradu kezét emelték magasba a bírók, lefelé menet Lévai szőnyeg a melletti lépcsőre ült néhány pillanatra, és értetlenül tekintett maga elé. Megértjük. 

Hamarosan bemutatkozik további három kötöttfogású versenyzőnk a Barisz Arénában, vasárnap Váncza István (72 kg), Szőke Alex (97 kg) és Vitek Dárius (130 kg) kezdi meg szereplését.

VILÁGBAJNOKSÁG, ASZTANA
Vasárnap
Kötöttfogás
82 kg. Vigaszág: Bradu (moldovai)–Lévai Zoltán 3:1

Barisz Aréna Asztana Lévai Zoltán birkózó-vb birkózás
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