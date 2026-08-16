Birkózás: László döntős, Toplak vigaszágas az U20-as vb-n

A Pozsonyban vasárnap kezdődött U20-as birkózó-világbajnokság első kötöttfogású versenynapján

döntőbe jutott a 130 kilós László Koppány.

A hazai szövetségi portál tájékoztatása szerint a magyar fiatal kínai, kazah, grúz és egyiptomi ellenfelét is magabiztosan győzte le. László az aranyéremért a korosztály világ- és Európa-bajnoki címvédőjével, az orosz Iljaszovval mérkőzik meg. Eközben a nap további három magyar versenyzője is megnyerte első mérkőzését, a folytatásban azonban Fige Levente, Toplak Zalán és Varga Zalán is vereséget szenvedett. Közülük egyedül Toplak került vigaszágra.

A magyar versenyzők mérkőzések



Selejtezők:

63 kg: Fige Levente – Daniel Guevara Pime (mexikói) 9–0

87 kg: Varga Zalán – Itzsak Nemszadze (izraeli) tus 9–1-nél

130 kg: László Koppány Simon – Cuj Csengmao (kínai) 6–2



Nyolcaddöntők:

63 kg: Aleksz Margarjan (örmény) – Fige Levente 2–1

77 kg: Toplak Zalán – Jan Zjanko (fehérorosz) 3–1

87 kg: Paul Maier (osztrák) – Varga Zalán 3–1

130 kg: László Koppány Simon – Bahtijar Kazijev (kazah) 8–0



Negyeddöntők:

77 kg: Szamvel Terterjan (örmény) – Toplak Zalán 5–0

130 kg: László Koppány Simon – Szaba Purceladze (grúz) 6–2



Elődöntők:

130 kg: László Koppány Simon – Iszám Huszein (egyiptomi) 5–1



Vigaszági mérkőzések:

77 kg: Toplak Zalán – Mohamed Ibrahim (egyiptomi) vagy Leister Bowling (amerikai)



Döntők:

130 kg: László Koppány Simon – Ali Iljaszov (orosz)

(Kiemelt kép forrása: birkozoszov.hu)