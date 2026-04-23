Szabados Noémi Európa-bajnoki bronzéremért küzdhet Tiranában

A szerdai, csalódást keltő bemutatkozásuk után remek győzelemmel nyitottak a magyar lányok csütörtök délelőtt a Feti Borova Sportcsarnokban. A háromszoros U23-as Eb-harmadik Szabados Noémi (68 kg) szerdán kikapott a címvédő fehérorosz Alina Saucsuktól, legyőzője döntőbe jutott, így az FTC sportolója a vigaszágon küzdhetett csütörtökön.

A verseny ezen szakaszában az U23-as Eb-bronzérmes lengyel Karolina Domaszukkal került szembe, és remek birkózással 5:1-es sikert ért el, ezzel kiharcolva, hogy este szőnyegre lépjen a bronzéremért a világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes román Katerina Zelenykh ellen.

„Kicsit nehezen indult ez a meccs, éreztem a mozgásomon, hogy darabos, de nem baj, estére sokkal jobb lesz. A románnal kétszer is birkóztam, mindkét alkalommal hajszállal kaptam ki tőle, úgyhogy most, itt, ahol fontos, megverem!” – szögezte le Szabados Noémi a megnyert vigaszági mérkőzését követően.

Egyszerre, egymás melletti két szőnyegen két magyar–török összecsapást láthattunk. Az U20-as világ- és Európa-bajnok Elekes Enikő a 2024-es olimpiai kvalifikációs verseny után most birkózott először ismét ötkarikás kategóriában, a 62 kilogrammosok között, nem is akárhogyan, már az első menetben, 8:0-s előnynél tussal legyőzte az U20-as Eb-második Sevim Akbast. Az Eb-bronzérmes Dollák Tamara selejtezőmérkőzése nem alakult jól, ugyancsak véget ért az első menetben, ám ő 10:0-ra, technikai tussal kikapott az Eb-ezüstérmes Elvira Süleymantól. A török a következő akadályt is sikerrel vette, elődöntőbe jutott, ha ott nyer, akkor Dollák pénteken a vigaszágon küzdhet a bronzéremért.

Ami Elekest illeti: alapvetően jól mozgott az U23-as Európa-bajnoki bronzérmes német Naemi Leistner elleni negyeddöntőben, viszont a rivális támadásánál nem tudta kihúzni a karját, Naemi remekül rögzített, és fordult vele, aminek tus lett a vége. Dollákhoz hasonlóan Elekes is a vigaszágban reménykedhet.

Fekete lóként érkezett élete első felnőtt Európa-bajnokságára Terék Gerda, aki márciusban gyakorlatilag tönkreverte az U23-as Eb mezőnyét, 55 kilogrammban. Nem csak abból a szempontból volt neki tesztverseny a mostani, hogy mire megy a felnőttmezőnyben, az is érdeklődésre adott okot, miként szerepel eggyel lejjebb, olimpiai kategóriában, az 53 kilósok között. Nos, könnyebb ellenfelet is el lehetett volna képzelni neki nyitásként, mint az olimpiai bronzérmes, Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes fehérorosz Vanesza Kaladzsinszkaja. Az ifjú magyar hölgy jól tartotta magát, egyetlen pontot sem adott könnyen, sőt ígéretes támadást is indított, amelyet azonban kihasznált rutinos riválisa, aki 8:0-nál tusolta Teréket. A fehérorosz a negyeddöntős akadályt sikerrel vette a kétszeres Európa-bajnok Emma Malmgren ellen, amennyiben a elődöntőben is győz, Terék a vigaszágra jut.

„Az a baj, hogy sokkal erősebb volt nálam. Nem így terveztem, azért a nevezéseket nézve amúgy jó szívvel nem sok mindenkit kértem volna ellenfélként, úgyhogy sajnálom, hogy így alakult” – értékelt Terék Gerda.

A háromszoros U23-as Európa-bajnoki bronzérmes Pók Karolnia (72 kg) a negyeddöntőben kezdte meg szereplését, még pedig az Eb-harmadik, háromszoros U23-as Eb-győztes lengyel Wiktoria Choluj ellen. Az erősebb vetélytárs a második menet elejére 6:1-es előnyre tett szert, Pókon nem látszódott, hogy bármilyen ötlete volna arra, miként zárkózhatna vagy fordíthatná meg az állást, végül 7:1-es vereséget szenvedett és ő is a vigaszágban reménykedhet.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Csütörtök. Női birkózás.

53 kg. Selejtező: Kaladzsinszkaja (fehérorosz)–Terék 8:0-nál tus.

57 kg. Selejtező: Süleyman (török)–Dollák Tamara 10:0.

62 kg. Selejtező: Elekes Enikő – Akbas (török) 8:0-nál tus. Negyeddöntő: Leistner (német)–Elekes 3:0-nál tus.

68 kg. Vigaszág: Szabados–Domaszuk (lengyel) 5:1

72 kg. Negyeddöntő: Choluj (lengyel)–Pók 7:1