Megjött végül az áram és a víz is – az első 100-szorosok, 14. rész, Dino Zoff

BODNÁR ZALÁNBODNÁR ZALÁN
2026.04.23. 13:45
null
Fotók: AFP, Getty Images, Imago Images
sorozat Dino Zoff Képes Sport
A mögöttünk hagyott esztendő Bozsik 100-emlékév volt, mivel száz éve, 1925-ben született az első 100-szoros válogatott labdarúgónk, Bozsik József. Ennek apropóján sorozatunkban a jelentősebb futballkultúrájú országok első 100-szoros válogatottjainak jubileumi mérkőzését idézzük fel. Tizennegyedikként az olasz Dino Zoffét, aki egy olyan lépcsősor első fokán jubilált, amely a világ csúcsára vezetett.

 

Mint sorozatunkban már felidéztük, két világbajnok válogatottnak, a spanyolnak (Andoni Zubizarreta) és a brazilnak (Claudio Taffarel) is kapus volt az első 100-szoros válogatott labdarúgója. És így van ez a négyszeres világbajnok olaszoknál is, akik közül Dino Zoff ért el először a nagy mérföldkőhöz.

Méghozzá a harmadik olasz vb-győzelem alkalmával, 1982-ben, a spanyolországi világbajnokságon. Annak is az első csoportmeccsén, Lengyelország ellen Vigóban. 

A kapus ekkor már 40 éves volt.

De kanyarodjunk vissza az út elejére! Az Udinesén, a Mantován és a Napolin át vezetett az útja a Juventushoz, amellyel 1972 és 1983 között sikert sikerre halmozott hat bajnoki címmel, két Olasz Kupa- és egy UEFA-kupa-győzelemmel.

 

A válogatottnál azonnal fontos meccsen mutatkozott be, és a sikerek kovácsa lett. Az 1960-as években Enrico Albertosi, a Fiorentina csillaga számított a squadra azzurra első számú kapusának, de az 1968-as Európa-bajnokság negyeddöntőjében (ami még ugyebár nem a négycsapatos torna része volt, hanem az utolsó oda-visszavágós kieséses forduló), a Bulgáriában elszenvedett 3:2-es vereség után Ferruccio Valcareggi szövetségi kapitány váltott a kapuban, és az 1968. április 20-i, nápolyi visszavágóra már a 26 éves Zoffot tette be a csapatba. Ő pedig nem kapott gólt, Itália 2:0-ra nyert, így maradt a kapuban a hazai rendezésű Európa-bajnokságon is, amelynek végén az olaszok ünnepelhettek. A Jugoszlávia elleni 1:1-es római döntő így a harmadik, a két nappal később megismételt finálé pedig a negyedik mérkőzése volt címeres mezben – és már aranyérem lógott a nyakában. Az Eb három meccsén összesen egy gólt kapott, és őt választották meg a torna kapusának.

Ennek ellenére az 1970-es mexikói világbajnokságon döntős olasz csapatban már újra Albertosi védett, Zoff csak előtte három selejtezőn jutott szóhoz. Mexikó után viszont ő lett az első számú kapus. Az 1974-es világbajnokság előtt tizenkét egymást követő válogatott mérkőzésen nem kapott gólt, vagyis 1080 percen át maradt érintetlen a hálója, majd a második vb-csoportmeccsen találtak a kapujába, amikor a haiti Emmanuel Sanon lövésével szemben volt tehetetlen.

Soccer - FIFA World Cup Final 1982 - Italy v West Germany - Santiago Bernabeu Stadium
 

Az 1982-es vb-selejtezősorozat végén 96-szoros válogatott volt, s már régóta ő volt az olasz rekorder. Mivel a torna előtt még három felkészülési meccset kötött le az olasz szövetség Franciaország, az NDK és Svájc ellen, tudni lehetett, hogy a lengyelek elleni első vb-csoportmeccsen éri el Zoff első olaszként a 100 válogatottságot.      

„Ha minden igaz és semmi sem jön közbe, úgy június tizennegyedikén, a lengyelek elleni első világbajnoki mérkőzésen századszor védem majd válogatottunk kapuját – mondta Zoff a 98. mérkőzése, az NDK elleni lipcsei találkozó után. – Védek, amíg jól megy, amíg a válogatottban és a klubban számítanak rám. Az életkor nem érdekes, a teljesítmény alapján állítják az embert a csapat legfelelősebb posztjára, ahol egyébként minden hiba végzetes… Ha azután egyszer megköszönik a szereplésemet, jó szívvel, boldogan búcsúzom, hiszen a futballtól nagyon sok szép élményt kaptam.”

Ám a jubileumi meccs a lengyelek ellen váratlanul veszélybe került. A hétfői mérkőzés előtti napon ugyanis különös hír jelent meg. „Rogelio Chantada Lago, a vigói szervezőbizottsági tag elképesztő bejelentéssel lepte meg a sajtót vasárnap délelőtt: »Nem valószínű, hogy itt holnap meccs lesz…«” – számolt be róla a Népsport helyszíni tudósítása is. Kiderült ugyanis, hogy nem működik a vigói stadion elektromos és vízvezetékrendszere. Az ok: nem volt tisztázva, ki állja a pótlólagos költségeket. „Az elektromos művek már korábban jelezte, hogy a vb idején a stadion tökéletes megvilágítására, a televíziós közvetítésre, valamint a szerkesztőségek »videószerkesztő« masináinak ellátására a szokásosnál sokkal több energiára lesz szükség. Eddig senki sem vette magának a fáradságot, hogy tisztázza a helyzetet, és legalább utólag a költségvetésbe illessze a pluszkiadást. A vízhiány oka még titokzatosabb. Eddig ugyanis éppen a vízbőség okozott gondot a Balaídos Stadionban. A közelben folydogáló és a szennyeződéstől bűzlő Lagares folyó időközönként elöntötte a játékteret. Vízben tehát nem volt hiány, igaz, jelenleg sem a szennyvizet hiányolják… Lehet csűrni-csavarni, de lassan kitisztul a kép: Spanyolország nem érdemel jelest a vb előkészületi munkálataira. Rendre-másra érkeznek a kapkodásra, a fejetlenségre utaló hírek, sok helyütt még a stadionok sincsenek fogadóképes állapotban. A FIFA a spanyol szervezőbizottságot hibáztatja, a házigazda vezető szerve a helyi illetékesekre tolja át a felelősséget.”    

Former football player Dino Zoff
 

Ideális ahhoz, hogy első 100-szoros válogatottját ünnepelje Olaszország? Aligha. Mindenesetre nagy nehezen sikerült megrendezni a találkozót, 0–0 lett a vége, tehát kapott gól nélkül jubilált Zoff. Enzo Bearzot szövetségi kapitány együttese három döntetlennel bejutott a középdöntőbe, amelyben legyőzte Argentínát (2–1) és Brazíliát (3–2) is, az elődöntőben pedig a nyitó meccsről már jól ismert Lengyelországot (2–0), majd az NSZK elleni döntőt is megnyerte 3–1-re, így a 106. válogatott mérkőzése végén Zoff csapatkapitányként emelhette magasba a vb-trófeát.

Majd a következő évben, 1983. május 29-én, a svédek ellen Göteborgban 2–0-ra elveszített Eb-selejtező után, 112-szeres válogatottként intett búcsút a nemzeti csapatnak.

De ehhez a számhoz hozzá kell tenni két megjegyzést: a 90. meccsét, az olaszoknak az Európa-válogatott elleni találkozóját utólag a FIFA törölte a hivatalos mérkőzések sorából, ám az olasz szövetség továbbra is teljes értékűnek ismeri el. A 47. találkozóját pedig 1976-ban az Egyesült Államok bajnokságának válogatottja ellen játszották Washingtonban, a mérkőzésen idegenlégiósok is pályára léptek az amerikai csapatban, az olasz szövetség meglepő módon mégis hivatalos nemzetek közötti meccsnek tekinti, ellentétben az angol és a brazil szövetséggel, amelyek csapatai ugyanazzal az amerikai válogatottal játszottak a tornán.

 (A következő részben: Románia – Bölöni László) 

1. Gianluigi Buffon 176 válogatottság
2. Fabio Cannavaro 136
3. Paolo Maldini 126
4. Leonardo Bonucci 121
5. Giorgio Chiellini és Daniele De Rossi 117

8. Dino Zoff     112
Az olasz válogatottsági örökranglista élmezőnye

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. április 18-i lapszámában jelent meg.)

 

