Demjén Patrik: Mintha sérülés után tértem volna vissza
ÚJRA A KAPUBAN – az előző fordulóban Demjén Patrik nevével kezdődött a DVSC összeállítása, a 28 éves kapus bemutatkozott a Lokiban.
„Jó volt újra védeni, bajnoki mérkőzést játszani” – mondta lapunk kérdésére a Diósgyőr otthonában elért 5–0 után. Pedig az érzés aligha új neki: az MTK második csapatában 32 NB III-as, a kék-fehéreknél, Dorogon és Budaörsön 66 NB II-es mérkőzésen szerepelt, az első osztályban 2019-ben a ZTE színeiben mutatkozott be az élvonalban. Azóta pedig… Egerszegen 126 élvonalbeli bajnokin védett, majd visszatért az MTK Budapesthez, és 78 bajnokin állt a kapuban – 205 NB I-es találkozó után aligha meglepő, ha valaki úgy ébred, aznap védeni kell. Érdekes: a kétszázadik meccse a legmagasabb osztályban tavaly novemberben az MTK Budapest–DVSC (3–0) összecsapás volt.
A télen pedig elköszönt a fővárosi kék-fehérektől, és a Lokihoz csatlakozott.
„Az ősz vége felé érezni lehetett, nem számolnak velem igazán, aztán hallottam, Hegyi Krisztián érkezik kölcsönbe, és ő lesz az első számú kapus – mondta Demjén Patrik a váltásról. – Abban maradtunk, mindenkinek jobb, ha két és fél év után más klubban játszom: a Debrecen hívott, a csapatot ismertem, korábban is tetszett a játéka, örömmel jöttem a Lokihoz. Aztán Erdélyi Benedek jól teljesített, így várnom kellett.”
Múlt héten szombaton aztán Demjén Patrik állt a DVSC kapujában.
„Sergio Navarro vezetőedző többször mondta: tetszik neki, ahogy védek és ahogy dolgozom az edzéseken, szeretne lehetőséget adni – folytatta a kapus. – Úgy éreztem magam, mint aki hosszabb sérülés után tér vissza, jó érzés volt. Aztán a meccs úgy alakult, ahogy: még az is bepattant a hazai kapuba, ami nem is arra ment, minden rosszul alakult a diósgyőrieknek. Egy lövés jött a kapumra, amikor négy góllal vezettünk, szóval maga a mérkőzés nem volt igazán nehéz nekem, de boldog voltam, hogy védhettem. Jól érzem magam Debrecenben, Balogh János kapusedzővel is kiváló a kapcsolatunk, jók az edzések, profik a körülmények – kíváncsian várom a folytatást.”
LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Április 24., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Április 25., szombat
14.30: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
Április 26., vasárnap
17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
|1. ETO FC
30
18
8
4
59–29
+30
62
|2. Ferencvárosi TC
30
18
5
7
57–31
+26
59
|3. Debreceni VSC
30
13
10
7
46–34
+12
49
|4. Zalaegerszegi TE
30
13
9
8
47–35
+12
48
|5. Paksi FC
30
13
8
9
55–41
+14
47
|6. Újpest FC
30
11
7
12
47–48
–1
40
|7. Kisvárda
30
11
7
12
34–44
–10
40
|8. Puskás Akadémia
30
11
6
13
36–40
–4
39
|9. MTK Budapest
30
9
8
13
52–59
–7
35
|10. Nyíregyháza
30
9
8
13
42–53
–11
35
|11. Diósgyőri VTK
30
5
10
15
36–57
–21
25
|12. Kazincbarcika
30
5
2
23
27–67
–40
17