Nemzeti Sportrádió

Demjén Patrik: Mintha sérülés után tértem volna vissza

S. Zs.
2026.04.23. 12:44
null
Fotó: Árvai Károly
Címkék
A télen szerződött az MTK-tól Debrecenbe Demjén Patrik, de csak a múlt hét végén védett először tétmeccsen a Lokiban: 5–0 a DVTK ellen.

ÚJRA A KAPUBAN – az előző fordulóban Demjén Patrik nevével kezdődött a DVSC összeállítása, a 28 éves kapus bemutatkozott a Lokiban.

„Jó volt újra védeni, bajnoki mérkőzést játszani” – mondta lapunk kérdésére a Diósgyőr otthonában elért 5–0 után. Pedig az érzés aligha új neki: az MTK második csapatában 32 NB III-as, a kék-fehéreknél, Dorogon és Budaörsön 66 NB II-es mérkőzésen szerepelt, az első osztályban 2019-ben a ZTE színeiben mutatkozott be az élvonalban. Azóta pedig… Egerszegen 126 élvonalbeli bajnokin védett, majd visszatért az MTK Budapesthez, és 78 bajnokin állt a kapuban – 205 NB I-es találkozó után aligha meglepő, ha valaki úgy ébred, aznap védeni kell. Érdekes: a kétszázadik meccse a legmagasabb osztályban tavaly novemberben az MTK Budapest–DVSC (3–0) összecsapás volt.

A télen pedig elköszönt a fővárosi kék-fehérektől, és a Lokihoz csatlakozott.

 „Az ősz vége felé érezni lehetett, nem számolnak velem igazán, aztán hallottam, Hegyi Krisztián érkezik kölcsönbe, és ő lesz az első számú kapus – mondta Demjén Patrik a váltásról. – Abban maradtunk, mindenkinek jobb, ha két és fél év után más klubban játszom: a Debrecen hívott, a csapatot ismertem, korábban is tetszett a játéka, örömmel jöttem a Lokihoz. Aztán Erdélyi Benedek jól teljesített, így várnom kellett.”     

Múlt héten szombaton aztán Demjén Patrik állt a DVSC kapujában.

 „Sergio Navarro vezetőedző többször mondta: tetszik neki, ahogy védek és ahogy dolgozom az edzéseken, szeretne lehetőséget adni – folytatta a kapus. – Úgy éreztem magam, mint aki hosszabb sérülés után tér vissza, jó érzés volt. Aztán a meccs úgy alakult, ahogy: még az is bepattant a hazai kapuba, ami nem is arra ment, minden rosszul alakult a diósgyőrieknek. Egy lövés jött a kapumra, amikor négy góllal vezettünk, szóval maga a mérkőzés nem volt igazán nehéz nekem, de boldog voltam, hogy védhettem. Jól érzem magam Debrecenben, Balogh János kapusedzővel is kiváló a kapcsolatunk, jók az edzések, profik a körülmények – kíváncsian várom a folytatást.”     

LABDARÚGÓ NB I
31. FORDULÓ
Április 24., péntek
20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
Április 25., szombat
14.30: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)
Április 26., vasárnap
17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

  1. ETO FC

30

18

8

4

59–29

+30 

62 

  2. Ferencvárosi TC

30

18

5

7

57–31

+26 

59 

  3. Debreceni VSC

30

13

10

7

46–34

+12 

49 

  4. Zalaegerszegi TE

30

13

9

8

47–35

+12 

48 

  5. Paksi FC

30

13

8

9

55–41

+14 

47 

  6. Újpest FC

30

11

7

12

47–48

–1 

40 

  7. Kisvárda

30

11

7

12

34–44

–10 

40 

  8. Puskás Akadémia

30

11

6

13

36–40

–4 

39 

  9. MTK Budapest

30

9

8

13

52–59

–7 

35 

10. Nyíregyháza 

30

9

8

13

42–53

–11 

35 

11. Diósgyőri VTK

30

5

10

15

36–57

–21 

25 

12. Kazincbarcika

30

5

2

23

27–67

–40 

17 

az állás

 

 

