Demjén Patrik: Mintha sérülés után tértem volna vissza

ÚJRA A KAPUBAN – az előző fordulóban Demjén Patrik nevével kezdődött a DVSC összeállítása, a 28 éves kapus bemutatkozott a Lokiban.

„Jó volt újra védeni, bajnoki mérkőzést játszani” – mondta lapunk kérdésére a Diósgyőr otthonában elért 5–0 után. Pedig az érzés aligha új neki: az MTK második csapatában 32 NB III-as, a kék-fehéreknél, Dorogon és Budaörsön 66 NB II-es mérkőzésen szerepelt, az első osztályban 2019-ben a ZTE színeiben mutatkozott be az élvonalban. Azóta pedig… Egerszegen 126 élvonalbeli bajnokin védett, majd visszatért az MTK Budapesthez, és 78 bajnokin állt a kapuban – 205 NB I-es találkozó után aligha meglepő, ha valaki úgy ébred, aznap védeni kell. Érdekes: a kétszázadik meccse a legmagasabb osztályban tavaly novemberben az MTK Budapest–DVSC (3–0) összecsapás volt.

A télen pedig elköszönt a fővárosi kék-fehérektől, és a Lokihoz csatlakozott.

„Az ősz vége felé érezni lehetett, nem számolnak velem igazán, aztán hallottam, Hegyi Krisztián érkezik kölcsönbe, és ő lesz az első számú kapus – mondta Demjén Patrik a váltásról. – Abban maradtunk, mindenkinek jobb, ha két és fél év után más klubban játszom: a Debrecen hívott, a csapatot ismertem, korábban is tetszett a játéka, örömmel jöttem a Lokihoz. Aztán Erdélyi Benedek jól teljesített, így várnom kellett.”

Múlt héten szombaton aztán Demjén Patrik állt a DVSC kapujában.

„Sergio Navarro vezetőedző többször mondta: tetszik neki, ahogy védek és ahogy dolgozom az edzéseken, szeretne lehetőséget adni – folytatta a kapus. – Úgy éreztem magam, mint aki hosszabb sérülés után tér vissza, jó érzés volt. Aztán a meccs úgy alakult, ahogy: még az is bepattant a hazai kapuba, ami nem is arra ment, minden rosszul alakult a diósgyőrieknek. Egy lövés jött a kapumra, amikor négy góllal vezettünk, szóval maga a mérkőzés nem volt igazán nehéz nekem, de boldog voltam, hogy védhettem. Jól érzem magam Debrecenben, Balogh János kapusedzővel is kiváló a kapcsolatunk, jók az edzések, profik a körülmények – kíváncsian várom a folytatást.”

Április 24., péntek

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Április 25., szombat

14.30: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

Április 26., vasárnap

17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)