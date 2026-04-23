Cibla Flórián sziporkázó játéka pecsételte meg a DVTK sorsát

Nem ment a minőség rovására a mennyiség, már ami az U21-es korú labdarúgók előző héten mutatott játékát illeti. Az NB I 30. fordulójában rekordnak számító, 28 fiatal kapott NS-osztályzot, és akadtak kiemelkedő teljesítmények. A pénteki nyitó meccsen az Újpest idénybeli, sőt, az elmúlt évek legmeggyőzőbb játékával 7–2-re ütötte ki a Nyíregyházát. A sikerből a fiatalok is kivették részüket: Bodnár Gergő (6-os osztályzat) a két kései vendéggól ellenére szép munkát végzett a védelem jobb oldalán, Fenyő Noah (7) a bajnokság egyik legkiegyensúlyozottabb középpályásjátékát hozza az elmúlt hetekben, nem volt ez másképp ezúttal sem, míg Krajcsovics Ábel (7) szerencséje megfordulni látszik, a korábbi három érvénytelenített gólja után egymás után a második mérkőzésén volt eredményes. A többi újpesti futballista is kiemelkedően teljesített, tudósítónk átlagban 6.67-es értékeléssel honorálta erőfeszítéseiket, míg a Szpari játékosaiét csupán 4.58-ra.

Szombaton a Zete örömjátékkal (6.3-as csapatátlag), könnyedén nyert 4–0-ra a már biztosan kieső Kazincbarcika ellen. A találkozón biztató, stabil játékkal bemutatkozott az élvonalban Garai Zétény (6). A vendégektől ezúttal sem lehetett sok pozitív momentumot feljegyezni, Juhász Bence (4) tehetetlen volt a góloknál, Klausz Milán (5) azonban vitt némi színt az olykor reménytelenül gyengének tűnő barcikai mezőnyjátékba (4.27-es NS-átlag). A folytatásban az MTK fiataljai bizonyítottak ismét: a Kisvárda elleni összecsapás (2–1) alkalmával a kapus Hegyi Krisztián (6) többször ügyesen avatkozott játékba, míg Németh Hunor (6) vagányan, önbizalommal telve szervezte a játékot. Molnár Ádin (6) passza után Átrok Zalán (6) szerezte meg a vezetést, a mérkőzés hajrájában pedig Kovács Patrik (6) bal oldali lapos beadása után Jurek Gábor döntötte el kis híján a találkozót, ám a remek formában védő Popovics Ilija (7) jobb lábáról a jobb oldali kapufára pattant a labda. A várdaiaknál kezdőként lépett pályára Szikszai Hennagyij (4), ám a fiatal szélső nem alkotott maradandót. A rend kedvéért: az MTK többi játékosa átlagban 6.14-re, a várdaiak pedig 4.72-re végeztek lapunknál. A játéknap utolsó mérkőzésén is az ifjak vitték a prímet, no nem a diósgyőriek, ugyanis sem Pető Milán (5), sem Macsó Máté (5), sem Szakos Bence (5) nem tudott lendületet adni az NB II-be csalódást keltő játékkal (4.1-es csapatátlag) kieső DVTK játékába. A Loki ifjai viszont elemükben voltak az 5–0-s sikert hozó találkozón. Vajda Botond (6) hozta a lassan szokásosnak mondható stabil játékát a védelem bal oldalán, Patai Dávid (6) csereként igen bátran vetette magát a küzdelembe, Szűcs Tamás (7) továbbra is kiemelkedik az NB I-es mezőnyből, ám a csapat legjobbja ezúttal Cibla Flórián (8) volt: a vezető találatban is nagy érdemeket szerzett, aztán nagyszerű mozdulattal vállalta magára a befejezést, majd szép fejessel állította be a végeredményt. A többi DVSC-játékos teljesítményére sem lehetett panasz, NS-osztályzatuk középértéke 5.77 lett.

Vasárnap folytatódott a Puskás Akadémia vesszőfutása, ezúttal a Paks győzte le Böde Dániel villanásával (1–0). Markgráf Ákos (5), Michael Okeke (5) és a csereként bevetett Mondovics Kevin (5) sem tudott sokat javítani az együttes enervált játékán (a csapatátlag is 5-ös lett). A paksiak részéről dicséretet érdemel Gyetván Márk (6), lehet, Bognár György megtalálta a csapat kapusát a következő néhány esztendőre. Horváth Kevin (5) is becsülettel dolgozott, de játékminőségben ezúttal elmaradt társaitól (5.44). Az NB I-es idény legfontosabb mérkőzésén is egy fiatalperces játékos volt a főszereplő: Bánáti Kevin (7) pályafutása eddigi legfontosabb góljával az ETO legyőzte a Ferencvárost, és a bajnoki cím első számú várományosává lépett elő. Tóth Rajmund (7) és Bíró Barnabás (6) is kitette szívét-lelkét a pályára, de ez minden győriről elmondható volt (6.55-ös csapatátlag) – a fiatalperces labdarúgókat ezúttal (is) mellőző FTC játékosai átlagban 6.09-es osztályzattal zártak munkatársunknál.

A fordulóban lapunk által osztályzott U21-es játékosok rekordmutatóval zártak: átlagos értékelésük 5.86 volt, ami a bajnoki idény messze legjobb eredménye, jócskán felülmúlva a légiósok és az idősebb magyarok 5.46-os átlagát.

LABDARÚGÓ NB I

31. FORDULÓ

Április 24., péntek

20.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Április 25., szombat

14.30: Kisvárda Master Good–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

17.00: Puskás Akadémia–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

Április 26., vasárnap

17.00: Ferencvárosi TC–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

19.30: Debreceni VSC–ETO FC (Tv: M4 Sport)