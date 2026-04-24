Muszukajev Iszmail elődöntőbe jutott a tiranai Eb-n

Elkezdődött a szabadfogásúak programja a Feti Borova Sportcsarnokban, nem is akármilyen hangulatban, hiszen már délelőtt csaknem telt ház várta a birkózókat. Nagy kérdés volt, mire lehet képes világ- és Európa-bajnokunk, Muszukajev Iszmail, aki továbbra is egy súlycsoporttal feljebb, a 70 kilogrammosok között szerepel – itt eddig nem igazán tudta megidézni régi önmagát. Azt tudjuk, hogy a felkészülési időszakban kisebb betegséggel bajlódott, ennek ellenére odatette magát, az edzéseket követően rendre pluszmunkát végzett.

Első kiemelt révén rögtön a negyeddöntőben kezdhetett, 33 éves klasszisunknak papíron simán kellett vennie a még utánpótláskorú, török Remzi Temur jelentette akadályt. Nyilvánvaló volt a szőnyegre lépésekor, hogy megszabadult hosszú, bongyor hajától, rövidre vágatta, kisebb pocakja viszont megmaradt. Jól mozgott, dominált, láthatóan bemelegítő mérkőzésnek fogta fel az összecsapást: szép akciókkal a második menet elejére elérte a 10:0-s technikai tust, így készülhet a délutáni elődöntőre, mégpedig az U23-as Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes moldovai Alexandr Gaidarli ellen.

A 2019 óta magyar színekben versenyző, Eb-ötödik Halidov Gamzatgadzsi a 65 kilogrammosok között lépett szőnyegre. A selejtezőben kifejezetten jó birkózást bemutatva, fölényes, 7:1-es győzelmet ért el az ugyancsak Eb-ötödik román Stefan Coman ellen.

Egészen elképesztő volt az a disszonancia, amelyet Halidov negyeddöntős mérkőzésén láthattunk a fehérorosz Iszlam Huszejnov ellen: Halidov világklasszis védekezést mutatott be, emellett azonban támadni elfelejtett, nem akart vagy nem tudott. Teljesen jogosan rendelték el vele szemben kétszer az aktivitási időt, pontot nem sikerült végrehajtania (0:2), egyetlen ígéretes lábra támadási kísérletet láthattunk tőle, csakhogy itt kiderült, Huszejnov sem utolsó védekezésben. A rivális „elaltatta”, lefogta Halidovot, aki innentől különösebb erőfeszítést nem tett már azért, hogy módosuljon az állás: ellenben egy-egy kitolás és intéspont érkezett vele szemben: 4:0-s vereség lett vége, és maximum a vigaszágban bízhat, ehhez Huszejnovnak be kell jutnia a döntőbe.

Fájóan sima vereséget szenvedett a tavaly nagy bravúrral Európa-bajnoki bronzérmes Végh Richárd (97 kg). Noha tudni lehetett, hogy nehéz feladat előtt áll, hiszen a szlovák színekben szereplő világbajnoki ezüstérmes, kétszeres Eb-harmadik orosz Batyrbek Tsakulovval került szembe a selejtezőben, arra nem számítottunk, hogy mindössze 45 másodpercig tart a mérkőzés. Tsakulov levitte a magyart, az ő szempontjából szerencsésen értek földet, könnyedén össze tudta fogni az orsó nevű pörgetést, és egymás után négyszer is végrehajtotta, ami technikai tust, 10:0-t jelentett. Végh Richárd bicegve állt fel a szőnyegről, remélhetőleg nem sérült meg, a vigaszágban bízhat.

Európa-bajnoki bronzérmesünk, Dollák Tamara (57 kg) csütörtöki vereségét követően a vigaszágra jutott, erős ellenféllel, a kétszeres U23-as Eb-győztes, U23-as vb-második fehérorosz Arina Dzemcsanka Martinavával küzdött. Nem alakult jól az összecsapás, Dollák finoman fogalmazva sem tudott nagy ellenállást mutatni, 2:47 perc alatt technikai tussal kikapott, így kiesett.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Péntek

Szabadfogás

65 kg. Selejtező: Halidov Gamzatgadzsi–Coman (román) 7:1. Negyeddöntő: Huszejnov (fehérorosz)–Halidov 4:0

70 kg. Negyeddöntő: Muszukajev–Temur (török) 10:0

97 kg. Selejtező: Tsakulov (szlovák)–Végh Richárd 10:0

Női birkózás

57 kg. Vigaszág: Dzemcsanka Martinava (fehérorosz)–Dollák 10:0