Muszukajev nem bírt az ifjú moldovaival, Eb-bronzmeccses

Világ- és Európa-bajnokunk, Muszukajev Iszmail az elmúlt években mutatott legenergikusabb birkózását hozta el Tiranába, s még akkor is igaz ez, ha negyeddöntős mérkőzése alapvetően csak bemelegítő meccsnek felelt meg az ifjú török Remzi Temur ellen. Muszukajev dominált, irányított, lendületes, jó akciókat hajtott végre – jól tudjuk, hogy nem a párizsi olimpia óta általa folyamatosan választott 70 kilogramm, hanem a 65 kiló a hozzá legjobban illő súlycsoport, de ez ettől függetlenül remek előjel.

Csak remélhettük, hogy a délutáni elődöntőben is ugyanezt az arcát mutatja az U23-as Európa-bajnok és világbajnoki bronzérmes moldovai Alexandr Gaidarli ellen. A hangulat adott volt, szinte teljesen megtelt a Feti Borova Sportcsarnok.

Már a mérkőzés legelején látni lehetett, hogy a moldovai srác rendkívül jó erőt képvisel, stabilan áll a lábán, határozott és gyors. Kitolással nyitott, majd levitellel folytatta és passzivitási pontot szerzett (0:4). Muszukajev több támadást is indított a második menet elején, ám ezek egyike sem bizonyult elegendőnek a ponthoz. Ráadásul teljesen elkészült az erejével, lassabbá vált, gyakorlatilag tehetetlenné vált a továbbra is ugyanolyan jól mozgó Gaidarlival szemben, aki nem elégedett meg a biztos előnnyel, technikai tusig vitte a meccset: 11:0-ra győzött. Muszukajev Iszmail szombat este a bronzéremért küzdhet meg a vigaszág győztese ellen.

A péntek délelőtt bemutatkozó másik két sportolónk közül az Eb-harmadik Végh Richárd (97 kg) vigaszágra került; noha legyőzője, a szlovák színekben szereplő Batyrbek Tsakulov rácsavart az egyébként is sérült, műtétre váró bokájára, szőnyegre lép. Bánkuti Zsolt szabadfogású szövetségi kapitány ezzel kapcsolatban viccesen azt mondta: „Ha kell, új bokát varrunk neki, mindenképp szőnyegre lép!”

Az Eb-ötödik Halidov Gamzatgadzsi (65 kg) kiesett.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, TIRANA

Péntek

Szabadfogás

65 kg. Selejtező: Halidov Gamzatgadzsi–Coman (román) 7:1. Negyeddöntő: Huszejnov (fehérorosz)–Halidov 4:0

70 kg. Negyeddöntő: Muszukajev–Temur (török) 10:0. Elődöntő: Gaidarli (moldovai)–Muszukajev 11:0

97 kg. Selejtező: Tsakulov (szlovák)–Végh Richárd 10:0

Női birkózás

57 kg. Vigaszág: Dzemcsanka Martinava (fehérorosz)–Dollák 10:0