Nemzeti Sportrádió

VÉGE

Női jégkorong-vb: Magyarország–Szlovákia 0–2

Birkózás: 12 magyar versenyző is kiemelt lesz a tiranai Európa-bajnokságon

P. GY. B.
2026.04.15. 14:59
Fritsch Róbert (balra) első kiemeltként várja az Európa-bajnokságot (Fotó: MBSZ/UWW)
Címkék
birkózó Eb Fritsch Róbert Vitek Dárius birkózás
A Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) tájékoztatása szerint a 17 magyar indulóból 12 is kiemelt lesz az április 20. és 26. között zajló tiranai Európa-bajnokságon.

A szövetség a hírlevelében kiemeli, hogy mind az öt szabadfogású versenyzőnk kiemeltként várja a tiranai Európa-bajnokságot, míg kötöttfogásban egyedül a vb- és Eb-ezüstérmes Lévai Zoltán nem található a kiemeltek között.

A nőknél az Eb-bronzérmes Dollák Tamara (57 kg) és Szabados Noémi (68 kg) lesz kiemelt, előbbi a harmadik, utóbbi a negyedik helyen. 

Első kiemeltként lép szőnyegre a 77 kg-osok között az Európa-bajnok, világbajnoki ezüst- és bronzérmes Fritsch Róbert, valamint a 130 kilósok között a vb-2., kétszeres Eb-3. Vitek Dárius. 

A magyar Eb-csapat (17 fő)

Nők (6): Terék Gerda (53 kg, Csepel TC-KIMBA), Dollák Tamara (57 kg, UTE, 3. kiemelt), Bognár Erika (59 kg, Vasas), Elekes Enikő (62 kg, Csepel TC-KIMBA), Szabados Noémi (68 kg, FTC-MVM, 4. kiemelt), Pók Karolina (72 kg, Vasas)

Kötöttfogás (6): Váncza István (72 kg, FTC-MVM, 2. kiemelt), Fritsch Róbert (77 kg, Csepel TC, 1. kiemelt), Lévai Zoltán (82 kg, BHSE), Takács István (87 kg, BHSE, 2. kiemelt), Szőke Alex (97 kg, ESMTK, 2. kiemelt), Vitek Dárius (130 kg, Tatabánya, 1. kiemelt)

Szabadfogás (5): Halidov Gamzatgadzsi (65 kg, ESMTK, 4. kiemelt), Muszukajev Iszmail (70 kg, FTC-MVM, 1. kiemelt), Kuramagomedov Murad (74 kg, Tatabánya, 3. kiemelt), Végh Richárd (97 kg, Érd, 3. kiemelt), Bajcajev Vlagyiszlav (125 kg, Csepel TC, 2. kiemelt)

 

