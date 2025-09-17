Nemzeti Sportrádió

Szabó 9 másodperc alatt csúnyán megsérült, hordágyon vitték le; Szabados a vigaszágra vár

KRASZNAI BENCEKRASZNAI BENCE
• Zágráb
Vágólapra másolva!
2025.09.17. 12:19
null
Szabó Nikolettet hordágyon vitték le a zágrábi vb-n (Fotó: Róth Tamás)
Címkék
Zágráb birkózó-vb birkózás
Szabados Noémi (68 kg) a nyolcaddöntőben kikapott a japán Isi Amitól a Zágrábban zajló birkózó-világbajnokság nyolcaddöntőjében, így a vigaszágban reménykedhet. Szabó Nikolett (62 kg) 9 másodperc alatt csúnyán megsérült az olimpiai bajnok japán Motoki Szakura ellen, hordágyon vitték le a szőnyegről, és mentő vitte be a kórházba.

Sorra nyeri az érmeket a nemzetközi szövetség rangsoroló viadalain, felnőtt-világversenyen azonban eddig még nem jött ki a lépés a háromszoros U23-as Európa-bajnoki bronzérmes Szabados Noéminek (68 kg). Ő maga sem érti ennek a miértjét, de arra törekedett, hogy emiatt ne tegyen magára pluszterhet a zágrábi világbajnokságon. 

A vb ötödik kiemeltjeként a nyolcaddöntőben kezdte meg a küzdelmeket, a sorsolása nem nevezhető kedvzőnek, hiszen a selejtezőből a 72 kilogrammban világbajnok, 68 kilóban Ázsia-bajnok Isi Ami érkezett hozzá, mivel simán, technikai tussal legyőzte az ukránok kétszeres U20-as Európa-bajnokát, Manola Szkobelszkát.

A papírforma nem Szabados mellett szólt, bravúrra vot szükség a győzelemhez. Nem is kezdett rosszul, az első másfél percben pariban volt, viszont a japán megtalálta a gyenge pontját, ezzel együtt a fogást rajta, passzivitási ponttal, egy lábra támadásból indítot két levitellel, s három, úgynevezett orsópörgetéssel ár az első menetben technikai tussal lezárt a találkozót.

Szabados Noémi (pirosban) technikai tussal kapott ki a japán Isi Amitól (Fotó: Róth Tamás)

„Ez a japán a kategória egyik legjobbja, tavaly két vébét nyert, egyet a felnőttek között, egyet az U23-as mezőnyben. A Noémi sorsolása a lehető legrosszabb, ilyet még akkor sem tudnék írni, ha valakivel ki akarnék szúrni. Japán, aztán amerikai, bízzunk abban, hogy Isi Ami legyőzi Kennedy Bladest, és akkor a vigaszágon az ukránnal és az amerikaival tudunk még egyet-egyet birkózni. Nem nagyon tudok erre a meccsre mit mondani, eljöttünk, felkészültünk, próbálta, akarta, de az ő sorsolása borzasztó. Ebben a meccsben most ennyi volt” – értékelt Martin Gábor, a női válogatott szövetségi kapitánya.

Isi Ami rendkívül meggyőzően birkózott a 76 kilóban olimpiai ezüstérmes, 68 kilogrammban pánamerikai bajnok Blades ellen, 3:53 perc alatt technikai tussal verte meg, amennyiben tehát az elődöntőben is sikert ér el az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok török Buse Tosunnal szemben, Szabados Noémi vigaszágra kerül.

Szabó Nikolett (62 kg) mellé sem állt a szerencse, rögtön a nyolcaddöntőben Párizs olimpiai bajnokával, a vb-ezüstérmes japán Motoki Szakurával került szembe. És rosszabbul nem is alakulhatott volna az összecsapás, Motoki rögtön az elején beugrott lábra, Szabó térde a földre érkezéskor kifordult, s ebben a poícióban még rá is húzott a japán az akkor már valószínűleg sérült testrészre – nem volt szándékos, nem érzékelhette a helyzetet. Szabóhoz egyből rohant az orvosi stáb, percekig kezelték a szőnyegen, hordágyon kellett őt levinni – értlemszerűen nem tudta folytatni a mérkőzést. 

Szabó Nikolettet mentő vitte el a helyszínről, kórházba szállították, egyelőre annyit lehet tudni, hogy a versenyt egészen biztosan nem folytatja. Amint hírt kapunk az állapotáról, cikkünket természetesen frissítjük.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Női birkózás
62 kg. Nyolcaddöntő: Motoki (japán)–Szabó 2:0-nál Szabó sérülés miatt feladta.
68 kg. Nyolcaddöntő: Isi (japán)–Szabados 11:0

 

Zágráb birkózó-vb birkózás
Legfrissebb hírek

Dollák Tamara kiesett a zágrábi világbajnokságon

Birkózás
18 órája

Nem sokon múlt! Dollák hatpontos hátrányból kis híján fordított, de kikapott a háromszoros Eb-győztestől

Birkózás
Tegnap, 13:33

Bánkuti: Kuramagomedov képes rá, hogy bármely világversenyen éremesélyes legyen

Birkózás
2025.09.15. 18:58

Végh Richárd bravúrral nyitott, majd az orosz Eb-győztessel már nem bírt Zágrábban

Birkózás
2025.09.15. 17:27

Birkózás: japán ellenfele elnézést kért Muszukajev Iszmailtől

Birkózás
2025.09.15. 11:22

Bajcajev Vlagyiszlav világbajnoki ötödik Zágrábban

Birkózás
2025.09.14. 20:14

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 13. rész: Repka Attila

Egyéb egyéni
2025.09.14. 17:07

Kuramagomedovot megállította az olimpiai bajnok, kiesett a vb-n

Birkózás
2025.09.14. 16:56
Ezek is érdekelhetik