Szabó 9 másodperc alatt csúnyán megsérült, hordágyon vitték le; Szabados a vigaszágra vár

Sorra nyeri az érmeket a nemzetközi szövetség rangsoroló viadalain, felnőtt-világversenyen azonban eddig még nem jött ki a lépés a háromszoros U23-as Európa-bajnoki bronzérmes Szabados Noéminek (68 kg). Ő maga sem érti ennek a miértjét, de arra törekedett, hogy emiatt ne tegyen magára pluszterhet a zágrábi világbajnokságon.

A vb ötödik kiemeltjeként a nyolcaddöntőben kezdte meg a küzdelmeket, a sorsolása nem nevezhető kedvzőnek, hiszen a selejtezőből a 72 kilogrammban világbajnok, 68 kilóban Ázsia-bajnok Isi Ami érkezett hozzá, mivel simán, technikai tussal legyőzte az ukránok kétszeres U20-as Európa-bajnokát, Manola Szkobelszkát.

A papírforma nem Szabados mellett szólt, bravúrra vot szükség a győzelemhez. Nem is kezdett rosszul, az első másfél percben pariban volt, viszont a japán megtalálta a gyenge pontját, ezzel együtt a fogást rajta, passzivitási ponttal, egy lábra támadásból indítot két levitellel, s három, úgynevezett orsópörgetéssel ár az első menetben technikai tussal lezárt a találkozót.

Szabados Noémi (pirosban) technikai tussal kapott ki a japán Isi Amitól (Fotó: Róth Tamás)

„Ez a japán a kategória egyik legjobbja, tavaly két vébét nyert, egyet a felnőttek között, egyet az U23-as mezőnyben. A Noémi sorsolása a lehető legrosszabb, ilyet még akkor sem tudnék írni, ha valakivel ki akarnék szúrni. Japán, aztán amerikai, bízzunk abban, hogy Isi Ami legyőzi Kennedy Bladest, és akkor a vigaszágon az ukránnal és az amerikaival tudunk még egyet-egyet birkózni. Nem nagyon tudok erre a meccsre mit mondani, eljöttünk, felkészültünk, próbálta, akarta, de az ő sorsolása borzasztó. Ebben a meccsben most ennyi volt” – értékelt Martin Gábor, a női válogatott szövetségi kapitánya.

Isi Ami rendkívül meggyőzően birkózott a 76 kilóban olimpiai ezüstérmes, 68 kilogrammban pánamerikai bajnok Blades ellen, 3:53 perc alatt technikai tussal verte meg, amennyiben tehát az elődöntőben is sikert ér el az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok török Buse Tosunnal szemben, Szabados Noémi vigaszágra kerül.

Szabó Nikolett (62 kg) mellé sem állt a szerencse, rögtön a nyolcaddöntőben Párizs olimpiai bajnokával, a vb-ezüstérmes japán Motoki Szakurával került szembe. És rosszabbul nem is alakulhatott volna az összecsapás, Motoki rögtön az elején beugrott lábra, Szabó térde a földre érkezéskor kifordult, s ebben a poícióban még rá is húzott a japán az akkor már valószínűleg sérült testrészre – nem volt szándékos, nem érzékelhette a helyzetet. Szabóhoz egyből rohant az orvosi stáb, percekig kezelték a szőnyegen, hordágyon kellett őt levinni – értlemszerűen nem tudta folytatni a mérkőzést.

Szabó Nikolettet mentő vitte el a helyszínről, kórházba szállították, egyelőre annyit lehet tudni, hogy a versenyt egészen biztosan nem folytatja. Amint hírt kapunk az állapotáról, cikkünket természetesen frissítjük.

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Női birkózás

62 kg. Nyolcaddöntő: Motoki (japán)–Szabó 2:0-nál Szabó sérülés miatt feladta.

68 kg. Nyolcaddöntő: Isi (japán)–Szabados 11:0