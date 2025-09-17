Nemzeti Sportrádió

Szabados a vigaszágon küzdhet tovább a bronzéremért; sorsoltak kötöttfogásban

• Zágráb
2025.09.17. 17:26
Szabados Noémi (pirosban) a vigaszágon folytathatja a világbajnokságot (Fotó: Róth Tamás)
A Zágrábban zajló birkózó-világbajnokságon szerda délután kiderült, hogy Szabados Noémi (68 kg) és Szabó Nikolett is vigaszágra jutott, utóbbi súlyos sérülése miatt azonban biztosan nem lép szőnyegre csütörtökön. Azt is megtudtuk, milyen ágra került a hat kötöttfogású indulónk.

Mint megírtuk, szerda délelőtt a háromszoros U23-as Európa-bajnoki bronzérmes Szabados Noémi (68 kg) a nyitó mérkőzésén technikai tusvereséget szenvedett a 72 kilogrammban világbajnok, 68 kilóban Ázsia-bajnok Isii Amival szemben. A japán a folytatásban a 76 kilóban olimpiai ezüstérmes, 68 kilogrammban pánamerikai bajnok amerikai Kennedy Bladest, majd az elődöntőben az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok török Buse Tosunt is megverte, ezzel az FTC kiválósága vigaszágra jutott. Csütörtökön az ukránok kétszeres U20-as Európa-bajnoka, Manola Szkobelszka ellen teheti meg az első lépést a vigaszágon.

Szabó Nikolett (62 kg) Párizs olimpiai bajnokával, a vb-ezüstérmes japán Motoki Szakurával kerül szembe, és a meccs legelején sérülést szenvedett, kifordult térde miatt 0:2-nél fel kellett adnia a mérkőzést, hordágyon vitték le a szőnyegről, mentő szállította kórházba. Noha Motoki bejutott a döntőbe, Szabó sérülése miatt biztosan nem folytatja a versenyt csütörtökön.

Csütörtökön három kötöttfogású sportolónkért, az Európa-bajnok, vb-ezüstérmes Fritsch Róbertért (77 kg), a vb- és Eb-második Szilvássy Erikért (82 kg), valamint a kétszeres Eb-harmadik Vitek Dáriusért (130 kg) szoríthatunk Zágrábban. Fritsch az első számú kiemelttel, az idei Ázsia-bajnok, 2019-ben vb-második üzbég Aram Varadyannal kezd, Szilvássy első számú kiemeltként a selejtezőből várja az iráni Dzsavad Farohiszendzsanit vagy a kínai Li Csing-csöt, míg Vitek a kétszeres U23-as Ázsia-bajnok kirgiz Nurmanbet Rajmai Ulu ellen lép szőnyegre. Pénteken az Európa-bajnoki ezüstérmes Váncza István (72 kg) a cseh színekben versenyző Dalgat Magomedov ellen mutatkozik be a selejtezőben, győzelem esetén a nyolcaddöntőben dél-koreai vagy indiai birkózó követkehet, míg a negyeddöntőben minden bizonnyal a világ- és Európa-bajnok azeri Ulvi Ganizade várja. A vb-második, Eb-bronzérmes Szőke Alexhez (97 kg) feltehetően a vb- és Eb-bronzérmes cseh Artur Omarov érkezik a nyolcaddöntőben, a következő körben jó eséllyel az oroszok vb-bronzérmese, Artur Szargszjan vagy az Eb-második német Lucas Lazogianis jöhet. Világ- és Európa-bajnokunk, Losonczi Dávid (87 kg) szombaton a nyolcaddöntőben mutatkozik be a Zagreb Arenában, a román Patric Gordan vagy az olimpikon horvát Ivan Huklek ellen. Siker esetén ukrán, osztrák, üzbég vagy holland vetélytárs érkezhet.
SORSOLTAK KÖTÖTTFOGÁSBAN

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB
Női birkózás
62 kg. Nyolcaddöntő: Motoki (japán)–Szabó 2:0-nál Szabó sérülés miatt feladta.
68 kg. Nyolcaddöntő: Isii (japán)–Szabados 11:0

