Szabados a vigaszágon küzdhet tovább a bronzéremért; sorsoltak kötöttfogásban

Mint megírtuk, szerda délelőtt a háromszoros U23-as Európa-bajnoki bronzérmes Szabados Noémi (68 kg) a nyitó mérkőzésén technikai tusvereséget szenvedett a 72 kilogrammban világbajnok, 68 kilóban Ázsia-bajnok Isii Amival szemben. A japán a folytatásban a 76 kilóban olimpiai ezüstérmes, 68 kilogrammban pánamerikai bajnok amerikai Kennedy Bladest, majd az elődöntőben az olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok török Buse Tosunt is megverte, ezzel az FTC kiválósága vigaszágra jutott. Csütörtökön az ukránok kétszeres U20-as Európa-bajnoka, Manola Szkobelszka ellen teheti meg az első lépést a vigaszágon.

Szabó Nikolett (62 kg) Párizs olimpiai bajnokával, a vb-ezüstérmes japán Motoki Szakurával kerül szembe, és a meccs legelején sérülést szenvedett, kifordult térde miatt 0:2-nél fel kellett adnia a mérkőzést, hordágyon vitték le a szőnyegről, mentő szállította kórházba. Noha Motoki bejutott a döntőbe, Szabó sérülése miatt biztosan nem folytatja a versenyt csütörtökön.

Csütörtökön három kötöttfogású sportolónkért, az Európa-bajnok, vb-ezüstérmes Fritsch Róbertért (77 kg), a vb- és Eb-második Szilvássy Erikért (82 kg), valamint a kétszeres Eb-harmadik Vitek Dáriusért (130 kg) szoríthatunk Zágrábban. Fritsch az első számú kiemelttel, az idei Ázsia-bajnok, 2019-ben vb-második üzbég Aram Varadyannal kezd, Szilvássy első számú kiemeltként a selejtezőből várja az iráni Dzsavad Farohiszendzsanit vagy a kínai Li Csing-csöt, míg Vitek a kétszeres U23-as Ázsia-bajnok kirgiz Nurmanbet Rajmai Ulu ellen lép szőnyegre. Pénteken az Európa-bajnoki ezüstérmes Váncza István (72 kg) a cseh színekben versenyző Dalgat Magomedov ellen mutatkozik be a selejtezőben, győzelem esetén a nyolcaddöntőben dél-koreai vagy indiai birkózó követkehet, míg a negyeddöntőben minden bizonnyal a világ- és Európa-bajnok azeri Ulvi Ganizade várja. A vb-második, Eb-bronzérmes Szőke Alexhez (97 kg) feltehetően a vb- és Eb-bronzérmes cseh Artur Omarov érkezik a nyolcaddöntőben, a következő körben jó eséllyel az oroszok vb-bronzérmese, Artur Szargszjan vagy az Eb-második német Lucas Lazogianis jöhet. Világ- és Európa-bajnokunk, Losonczi Dávid (87 kg) szombaton a nyolcaddöntőben mutatkozik be a Zagreb Arenában, a román Patric Gordan vagy az olimpikon horvát Ivan Huklek ellen. Siker esetén ukrán, osztrák, üzbég vagy holland vetélytárs érkezhet. SORSOLTAK KÖTÖTTFOGÁSBAN

VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Női birkózás

62 kg. Nyolcaddöntő: Motoki (japán)–Szabó 2:0-nál Szabó sérülés miatt feladta.

68 kg. Nyolcaddöntő: Isii (japán)–Szabados 11:0