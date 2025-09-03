Két újonccal utazik a magyar válogatott a zágrábi birkózó-vb-re

Szeptember 3-án, szerdán délután a Kozma István Magyar Birkózó Akadémián tartotta soros ülését a sportági szövetség (MBSZ) elnöksége, amelynek tagjai az esemény egyik fontos napirendi pontjaként megtárgyalták és elfogadták a szakmai bizottság javaslatát a világbajnoki csapat összetételére. Ennek megfelelően a szeptember 13. és 21. között Zágrábban zajló vb-n 14 fős válogatott szerepel majd, négy női és négy szabadfogású, valamint hat kötöttfogású birkózó. A 14-ből 11 versenyző állt már legalább egyszer kontinentális vagy világverseny dobogóján, Losonczi Dávid pedig jelenleg a világ- és Európa-bajnoki címvédő. A legutóbb, 2023-ban Belgrádban szintén vb-t nyert Muszukajev Iszmail ezúttal sikerei súlycsoportjánál eggyel feljebb versenyez.

Bácsi Péter, az MBSZ szakmai igazgatója így beszélt a csapat kijelöléséről: „Zágráb után egy hónappal rendezik meg az U23-as vb-t, s noha vannak olyan versenyzőink, akik mindkét eseményen érdekeltek lehetnének, esetükben úgy döntöttünk, egyelőre inkább az utánpótláskorúak között bizonyítsanak. Mindezt a fejlődésük érdekében tesszük, tudatosan szeretnénk őket beépíteni a felnőtt mezőnybe. Sérültünk is van, a kétszeres Eb-bronzérmes Nagy Bernadett még nem épült fel teljesen. Muszukajev kapcsán az az álláspontunk, hogy hatvanöt kilóban kellene versenyeznie, de ezt az évet hetvenben szerette volna végigcsinálni. Ezzel szemben van fenntartásunk, de elfogadtuk a döntését. A kötöttfogásúaknál minden indulónk állt már világversenyes dobogón, de több kategóriában nagy csata zajlott a címeres mezért. Hetvenhét kilóban két hetvenkét kilogrammos Európa-bajnok, Fritsch Róbert és Lévai Levente küzdött meg egymással, előbbi a válogatóversenyeken jobban szerepelt, így ő indul. Nyolcvankét kilóban Lévai Zoltán szoros meccsen verte meg a Magyar Nagydíjon Szilvássy Eriket, utóbbi már bizonyított ebben a súlycsoportban, a legutóbbi vb-n és Eb-n ezüstérmet szerzett. Így a végső döntést a Német Nagydíjra hagytuk, ezen Zoltán nem indult el, Erik viszont megnyerte. Eggyel feljebb Lévai Tamás, Losonczi Dávid és Takács István viaskodott, s noha a Polyák Imre–Varga János-emlékversenyen Tamás is jól szerepelt, Dávid bizonyította, hogy ő a legstabilabb ebben a súlycsoportban. Arról nem is beszélve, hogy a regnáló vb- és Eb-győztesről van szó.”

Az elnökségi ülés után zajlott a KIMBA ünnepélyes évnyitója, amelyen tiszteletét tette többek mellett Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, valamint Németh Szilárd, az MBSZ elnöke, a KIMBA alapítója. A válogatott szeptember 8-án, hétfőn 10:30-tól a tatai edzőtáborban sajtónyilvános edzést tart.