Vitek Dárius világbajnoki ezüst-, Fritsch Róbert bronzérmes Zágrábban!

A 72 kilogrammban Európa-bajnok és vb-második Fritsch Róbert először szerepelt világbajnokságon az olimpiai súlycsoportban, 77 kilogrammban. Csütörtökön a 16 közé jutásért az első számú kiemeltet, az idei Ázsia-bajnok, vb-második üzbég Aram Vardanyant verte meg, majd a kétszeres U23-as világbajnok moldovai Alexandrin Gutun, az Eb-bronzérmes horvát Antonio Kamenjasevicen is túljutva elődöntőzhetett. Itt Párizs aranyérmese, az Ázsia-bajnok és vb-bronzérmes Kuszuka Nao már túl nagy falatnak bizonyult, így biztossá vált, hogy a Csepel TC 30 esztendős klasszisa pénteken a bronzéremért léphet szőnyegre, mégpedig a vigaszág győztese ellen.

Úgy alakult, hogy Fritsch rutinos, nagy klasszissal került szembe, a tavaly olimpiai ezüstérmes, 2017-ben világbajnoki második, 35 éves kazah Demeu Zsadrajevvel. Korábban kétszer is találkoztak egymással, egyszer Fritsch nyert, legutóbb augusztusban, a Német Nagydíjon viszont a kazah kezét emelték a magasba.

Ezúttal is Zsadrajev kezdett jobban, passzivitási pontot követően lentről próbálkozhatott, felfűzte a magyar kezét, és a hátára húzta, majd fejlefogásból indított pörgetéssel újabb két pontot szerzett. Ötpontos hátrányból kellett tehát Fritschnek felállnia, és tudta, vagyis talán inkább érezte, mi a teendő! Rögtön a második menet elején, a szövetségi kapitány, az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes, Eb-győztes Lőrincz Viktor kenyérkereső fogásával, a billentéssel négy pontért a hátára vágta a vetélytársat. És nem állt meg! Kitolással egyenlített (az 5:5 már neki kedvezett), majd a passzivitási ponttal biztosította előnyét. Másfél percet kellett kibekkelni, és Fritsch Róbert megcsinálta, csütörtökön még bánatkönnyekkel küzdött, ezúttal viszont jöhettek az örömkönnyek – világbajnoki bronzérmet szerzett a Zagreb Arenában.

„Nagyon dolgoztak bennem az érzelmek az elveszített elődöntőt követően. Legutóbb kikaptam Zsadrajevtől, úgy mentem fel a szőnyegre, hogy én szerzem meg az első passzivitási pontot, nem értem, miért, de ez ezútt sem jött össze. A billentésről csak annyit: Viktorral nagyon sokat gyakoroltuk, de szerintem több éve nem csináltam versenyen, aztán most hallottam, ahogy szól a sarokból, és tessék! Noha az aranyéremért jöttem, a bronzzal is elégedett vagyok, nagyon jó birkózó a kazah, sok remek magyar sportolót vert már meg. Szerencsére visszavágtam neki, most kettő egy ide, remélem, hamarosan visszavonul! A nyakammal nagyon sokat bajlódtam az elmúlt hetekben, rengeteget szenvedtem, sok rehabilitációt végeztem, hogy összeálljon. Hálás vagyok mindenkinek, aki segített” – értékelt rendkívül felszabadultan és boldogan Fritsch.

BIRKÓZÁS, VILÁGBAJNOKSÁG, ZÁGRÁB

Kötöttfogás

77 kg. A 3. helyért: Fritsch–Zsadrajev (kazah) 6:5

KORÁBBAN

72 kg. Selejtező: Váncza–Magomedov (cseh) 9:0. Nyolcaddöntő: Váncza–Noh Jong Hun (dél-koreai) 12:4

82 kg. Vigaszág: Szilvássy–Li Csing-csö (kínai) 1:1 – előbb szerzett ponttal, Betschart (svájci)–Szilvássy 5:0

97 kg. Nyolcaddöntő: Szőke–Omarov (cseh) 1:1 – e. sz. p. Negyeddöntő: Szargszjan (orosz) –Szőke 1:1 – e. sz. p.