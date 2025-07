„Mégsem kilencven!” – Sike András hatvanéves

„Nem foglalkoztam eddig különösebben a születésnapokkal, jöttek egymás után. De most… Mindenki hívogat, hogy jön a hatvan, így azért kicsit jobban elgondolkozik az ember. Picit szíven ütött, de tulajdonképpen ez is csak egy szám, és úgy vagyok vele, hogy mégsem kilencven!” – fogalmazott Sike András arra a kérdésre, miként érinti, hogy életének hatvanadik évéhez érkezett.

Sike 1988-ban 23 évesen az esztendő Európa-bajnoki harmadik helyezettjeként vágott neki a szöuli olimpiának a kötöttfogású 57 kilogrammosok között.

„Abban az olimpiai ciklusban gyakorlatilag minden világversenyt más birkózó nyert meg, kimagasló, legyőzhetetlen klasszis nem volt a kategóriában. Oda-vissza vertük egymást azokkal az emberekkel, akik nyeregettek – mondta Sike András az MBSZ-nek. – Nem volt olyan rivális, akit ne tudtam volna legyőzni, ezzel együtt az is igaz, hat-nyolc olyan birkózó volt, aki ugyanolyan veszélyesnek számított rám. Úgy voltam vele, hogy ha jól felkészülök és megfelelő formában utazom a játékokra, akkor odaérhetek a dobogóra.”

NÉVJEGY: SIKE ANDRÁS Fotó: Németh Ferenc/MTI Született: 1965. július 18., Eger

Sportága: birkózás

Szakág: kötöttfogás

Súlycsoportja: 57 kg

Klubjai: Eger SE (1977–1981), FTC (1982–1995)

Edzői: Ludnai József, Soós László, Szőnyi János, Müller Ferdinánd, Hegedüs Csaba

Legjobb eredményei: olimpiai bajnok (1988, Szöul), 2x világbajnoki bronzérmes (1989, Martigny; 1991, Várna), Európa-bajnoki ezüst­érmes (1990, Poznan), Eb-bronz­érmes (1988, Kolbotn)

Főbb elismerései: A Magyar Népköztársaság Csillagrendje (1988), Az év magyar birkózója (1988), A Magyar Érdemrend tiszti keresztje (2021), Magyar Birkózó Hírességek Csarnoka (2022)

Nemcsak odaért, a felső fokára állhatott! Fantasztikusan birkózott, a csoportkörben magabiztosan diadalmaskodott, megverte a japán Nakadome Sundzsit, a kínai Jang Csang-linget, a később kétszeres világbajnok, olimpiai ezüstérmes német Rifat Yildizt, valamint az iraki Ghazi Szalahot. A döntőben jöhetett a világbajnok és Európa-bajnoki második helyezett bolgár Sztojan Balov. Sike kétszer megemelte, ugyanennyiszer megpörgette, és már vége is volt a meccsnek, Balov 9:0-nál feladta a küzdelmet.

„Szép sorban jöttek a meccsek, döntős lettem, és oda már úgy mentem fel, hogy a fényesebb érmet szeretném. Hatalmas pillanat, amikor az ember rájön, hogy megvan, olimpiai bajnok vagyok. Az egész életemet meghatározta ez a győzelem, a birkózásban betöltött összes pozíciómra hatással volt.”

Szöuli sikerét követően még két világbajnoki bronzérmet és egy Eb-ezüstöt szerzett. Kíváncsiak voltunk rá, megítélése szerint kihozta-e a maximumot a pályafutásából.

„Az bosszant, hogy a játékokat követően szabályt változtattak: a következő négy évben, amikor a csúcson voltam, megszüntették a lenti birkózást, márpedig nekem az nagyon ment, az emeléseim voltak a fő fegyvereim. Nem tudom biztosan azt mondani, hogy ha ez nincs, akkor valamennyi világversennyel többet nyertem volna, de az biztos, hogy nagyobb esélyem lett volna rá. Ez bosszantott egy ideig, de úgy vagyok vele, hogy amit versenyzőként nem értem el, azt edzőként igen.”

Merthogy Sike András mesterként is óriási sikereket ért el, 1999-ben kezdte a munkát a szőnyeg szélén, 2001-től az utánpótlás-válogatottak mellett dolgozott 2015-ig, ekkor kinevezték a kötöttfogású válogatott szövetségi kapitányának, 2021-ig töltötte be ezt a pozíciót. Munkásságához köthető a 2017-es újvidéki Európa-bajnokság, amelyen a pontverseny élén végzett a csapat. A 2018-as budapesti vb is kiválóan sikerült, a második helyen végeztek a kötöttfogásúak, nem beszélve a 2021-es tokiói olimpiáról, amelyen Lőrincz Tamás arany-, Lőrincz Viktor pedig ezüstérmet szerzett. Szövetségi kapitányságához egy-egy olimpiai arany- és ezüst-, három világbajnoki arany-, öt ezüst- és négy bronz-, továbbá három Európa-bajnoki arany-, négy ezüst- és tíz bronzérem köthető.

Sike András napjainkban az FTC birkózószakosztályának vezetőedzőjeként tevékenykedik: „Nagy munkában vagyunk, koordinálom a csarnok bővítését, ez a nyári szünet alatt zajlik. Széles József három és fél évvel ezelőtti sajnálatos halálát követően elvállaltam a kezdőcsoport edzéseit. Annyiszor hallottam, hogy nevelni sokkal nehezebb, és nem mondom, hogy ez igaz, de tényleg hihetetlenül nehéz. Le a kalappal az összes nevelőedző előtt!”

Sike András július 18-án tölti be 60. életévét. Isten éltesse sokáig!