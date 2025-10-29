Kuczora Csenge tíz gólt lőtt a német bajnokságban

A Bundesliga honlapja szerint a vesztes vendégeknél Szabó Anna kettő, Faragó Luca pedig egy góllal zárt. Szikora Melinda két védéssel tért vissza a Borussia Dortmund kapujába. Bár október elején egy külső bokaszalagja elszakadt, egy másik szintén megsérült, a csont viszont nem, így viszonylag hamar visszatérhetett a pályára.

Korsós Dorina négy és Töpfner Alexandra egy találata ellenére a Rapid Bucuresti hazai pályán 25–20-as vereséget szenvedett a CS Gloria Bistritától a román élvonalban. Zsembery Kamilla öt gólt szerzett a BM Porrinóban, amely 25–20-ra kikapott a Rocasa Gran Canaria otthonában a spanyol bajnokságban. Ogonovszky Eszter három találattal járult hozzá a címvédő és listavezető Super Amara Bera Bera 22–21-es sikeréhez a Grafometal Sporting La Rioja otthonában.