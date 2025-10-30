Nemzeti Sportrádió

Csütörtöki sportműsor: három mérkőzés és sorsolás a Magyar Kupában

K. Zs.K. Zs.
2025.10.30. 00:00
Csütörtökön három mérkőzést rendeznek a labdarúgó Magyar Kupában, a továbbjutókkal teljessé válik a nyolcaddöntő mezőnye – este meg is tartják a következő kör sorsolását. WDF-dartsverseny kezdődik Budapesten, a pécsi női kosarasok, a Szolnok és a BVSC férfi vízilabdázói nemzetközi kupamérkőzést játszanak, akárcsak a Nyíregyháza női röplabdázói és a MÁV Előre férfi röpisei. Íme, a kiemelt csütörtöki sportprogram!

OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK 

 FUTBALLPROGRAM 

MOL MAGYAR KUPA
4. FORDULÓ
12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)
18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)
20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
5. FORDULÓ
22.00: sorsolás (Tv: M4 Sport)

OLASZ SERIE A
9. FORDULÓ
18.30: Cagliari–Sassuolo (Tv: Match4)
20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA
A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)
19.00: Orihuela (IV.)–Levante
19.00: Puerto de Vega (VI.)–Celta Vigo
20.00: CD Getxo (VI.)–Alavés
21.00: CE Atlètic Lleida (IV.)–Espanyol
21.00: Atlético Palma del Río CF (VI.)–Real Betis

SZAÚD-ARÁBIA
SAUDI PRO LEAGUE
18.25: Al-Ahli–Al-Rijád (Tv: Spíler1)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ
Péntek, 1.15: Miami Dolphins–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

DARTS 
WDF World Masters, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok
11.00: férfiak és nők, egyenes kieséses szakasz a negyeddöntőig

JÉGKORONG
Svéd bajnokság
19.00: Frölunda–Växjö (Tv: Sport2)

KÉZILABDA 
Magyar Kupa
Férfiak. 4. forduló
19.30: Csépe Salgótarjáni SKC–DEAC

KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR
5. FORDULÓ
C-CSOPORT
18.00: NKA Universitas Pécs–Ramla (izraeli)
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–ASVEL Villeurbanne (francia)
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Crvena zvezda (szerb)
20.30: Bayern München (német)–Virtus Bologna (olasz)
20.30: Milan (olasz)–Paris Basketball (francia)
20.30: Valencia (spanyol)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Fenerbahce (török)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1158 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA
Férfi Bajnokok Ligája
Selejtező, 1. forduló, visszavágó
20.00: Guaguas Las Palmas (spanyol)–MÁV Előre Foxconn (Tv: Arena4)
Női Challenge Kupa
Selejtező (a 32 közé jutásért), 1. mérkőzés
18.00: Fatum Nyíregyháza–LP Salo (finn)

TEKVANDÓ
Világbajnokság, Vuhszi
Férfi 74 kg (Józsa Levente)

TENISZ
ATP 1000-es torna, Párizs
11.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló
WTA 250-es torna, Chennai
10.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő
WTA 250-es torna, Csiucsiang
4.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, elődöntő
Benne kb. 7.30: Bondár Anna (6.)–Anna Blinkova (orosz)
WTA 250-es torna, Hongkong
7.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

VÍZILABDA
Férfi Eurokupa, csoportkör, 2. forduló
B-csoport
18.00: Szolnoki Dózsa–Pallanuoto Trieste (olasz)
C-csoport
18.30: BVSC-Manna ABC–Panathinaikosz (görög)

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
  6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle
  7.00: Minden, amit a sportolói biztosításról tudni kell. Vendég: Koczka Gergely
  8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kételkedhet-e magában egy sportoló?
  9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A nyári cselgáncs- és vívó-világbajnokság
12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Kasza Róbert öttusázó
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: 40x20 kézilabda-magazin
14.00: Dupla 10-es
14.35: Újratöltve
Hazafutás
Műsorvezető: Keszi Dóra
Szerkesztő: L. Pap István
15.00: Vívás, világkupaidény előtti beszélgetés a férfi kardválogatott tagjaival, Koch Máté olimpiai bajnok párbajtőrözővel és Boczkó Gábor szövetségi kapitánnyal
16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gergelics József, Kovács Erika, Martí Zoltán
17.00: Kerékpár – interjú Valter Attilával
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, szerdai Magyar Kupa-visszatekintő
Körkapcsolás
Műsorvezető: Balogh Balázs
Szerkesztő: Regős László Pál
18.00: Futsalmagazin
20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Debrecen–Bp. Honvéd Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László
22.30: Sportvilág

 

