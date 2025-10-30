Csütörtöki sportműsor: három mérkőzés és sorsolás a Magyar Kupában

OKTÓBER 30., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

MOL MAGYAR KUPA

4. FORDULÓ

12.30: III. Kerületi TVE (NB III)–Soroksár SC (NB II)

18.00: Zalaegerszegi TE FC–Budafoki MTE (NB II)

20.00: Debreceni VSC–Budapest Honvéd FC (NB II) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

5. FORDULÓ

22.00: sorsolás (Tv: M4 Sport)

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

18.30: Cagliari–Sassuolo (Tv: Match4)

20.45: Pisa–Lazio (Tv: Match4)

SPANYOL KIRÁLY-KUPA

A LEGJOBB 64 KÖZÉ JUTÁSÉRT (AZ ELSŐ OSZTÁLYÚ CSAPATOK MÉRKŐZÉSEI)

19.00: Orihuela (IV.)–Levante

19.00: Puerto de Vega (VI.)–Celta Vigo

20.00: CD Getxo (VI.)–Alavés

21.00: CE Atlètic Lleida (IV.)–Espanyol

21.00: Atlético Palma del Río CF (VI.)–Real Betis

SZAÚD-ARÁBIA

SAUDI PRO LEAGUE

18.25: Al-Ahli–Al-Rijád (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, ALAPSZAKASZ, 9. FORDULÓ

Péntek, 1.15: Miami Dolphins–Baltimore Ravens (Tv: Arena4)

DARTS

WDF World Masters, Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnok

11.00: férfiak és nők, egyenes kieséses szakasz a negyeddöntőig

JÉGKORONG

Svéd bajnokság

19.00: Frölunda–Växjö (Tv: Sport2)

KÉZILABDA

Magyar Kupa

Férfiak. 4. forduló

19.30: Csépe Salgótarjáni SKC–DEAC

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

5. FORDULÓ

C-CSOPORT

18.00: NKA Universitas Pécs–Ramla (izraeli)

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 8. FORDULÓ

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Crvena zvezda (szerb)

20.30: Bayern München (német)–Virtus Bologna (olasz)

20.30: Milan (olasz)–Paris Basketball (francia)

20.30: Valencia (spanyol)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Fenerbahce (török)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1158 (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Férfi Bajnokok Ligája

Selejtező, 1. forduló, visszavágó

20.00: Guaguas Las Palmas (spanyol)–MÁV Előre Foxconn (Tv: Arena4)

Női Challenge Kupa

Selejtező (a 32 közé jutásért), 1. mérkőzés

18.00: Fatum Nyíregyháza–LP Salo (finn)

TEKVANDÓ

Világbajnokság, Vuhszi

Férfi 74 kg (Józsa Levente)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Párizs

11.00: egyes, 3. forduló; páros, 2. forduló

WTA 250-es torna, Chennai

10.30: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

WTA 250-es torna, Csiucsiang

4.00: egyes, nyolcaddöntő; páros, elődöntő

Benne kb. 7.30: Bondár Anna (6.)–Anna Blinkova (orosz)

WTA 250-es torna, Hongkong

7.00: egyes, 2. forduló; páros, negyeddöntő

VÍZILABDA

Férfi Eurokupa, csoportkör, 2. forduló

B-csoport

18.00: Szolnoki Dózsa–Pallanuoto Trieste (olasz)

C-csoport

18.30: BVSC-Manna ABC–Panathinaikosz (görög)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Németh Kornél, Marosán György

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Minden, amit a sportolói biztosításról tudni kell. Vendég: Koczka Gergely

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Kételkedhet-e magában egy sportoló?

9.00: A vonalban Pálinger Katalin, a Magyar Kézilabda-szövetség alelnöke, Eb-győztes kézilabdázó. Napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval – A nyári cselgáncs- és vívó-világbajnokság

12.00: Bajnokok Szegő Tiborral – Kasza Róbert öttusázó

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: 40x20 kézilabda-magazin

14.00: Dupla 10-es

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Keszi Dóra

Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Vívás, világkupaidény előtti beszélgetés a férfi kardválogatott tagjaival, Koch Máté olimpiai bajnok párbajtőrözővel és Boczkó Gábor szövetségi kapitánnyal

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Gergelics József, Kovács Erika, Martí Zoltán

17.00: Kerékpár – interjú Valter Attilával

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, szerdai Magyar Kupa-visszatekintő

Körkapcsolás

Műsorvezető: Balogh Balázs

Szerkesztő: Regős László Pál

18.00: Futsalmagazin

20.00: Labdarúgás, élő közvetítés a Debrecen–Bp. Honvéd Magyar Kupa-mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László

22.30: Sportvilág