Tanár úr – Somogyi Zsolt jegyzete

SZOKATLANNAK MONDHATÓ, hogy nem egy ünnepelt sztáredzőt, futballcelebet, a sajtóban naponta megnyilvánuló embert köszöntünk – éppen ellenkezőleg: egy háttérember hatvanadik születésnapja a téma. Aki kerülte a rivaldafényt, de mindig készségesen, intelligensen, felkészülten válaszolt, ha kérdezték. Aki bár dolgozott az első osztályban, a nevelésben, a gyerekek oktatásában nyújtott kiemelkedő teljesítményt.

Tamási Zsolt az ünnepelt, akinek a megszerzett edzői papírok mellett tanári diplomája is van, az pedig senki előtt sem kétséges ma már, hogy nemcsak a futballszakmai tudás, hanem a pedagógiai érzék, a jókor és pontosan megfogalmazott instrukció is döntő lehet. Emlékezhetünk: a közvélemény még a nyolcvanas évek elején felháborodott, milyen stílusban vezetik le edzők a kispadon ülve a mérkőzés, a tét okozta feszültséget, de mert ami ott elhangzik, azt senki sem a nyilvánosságnak szánja, érthető, elfogadható. Éppen a Vasas kispadján állt meg a levegő egy pillanatra, amikor a Győrből érkező új vezetőedző egy ideges pillanatban, amikor éppen felrobbant a Fáy utcai stadion, és amikor valaki Tamási Zsoltot kérdezte, akkor most cserélünk-e, a zaj miatt visszakérdezett: „Parancsolsz, kérlek?”