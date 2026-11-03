Marko Nikolics a Nemzeti Sportnak: Igaza van Vitális Milánnak, jól beilleszkedett

KESERÉDES DÍJÁTADÓ: Marko Nikolicsot a Hivatásos Görög Labdarúgók Szervezete hétfő este megválasztotta az előző idény legjobb edzőjének, több újságíró a kérdése előtt ehhez gratulált neki. Ugyanakkor kisebb válságot él meg a csapattal a Videotonnal 2018-ban magyar bajnoki címet és Európa-liga-csoportkört elérő kiváló tréner. A hétvégén 31 bajnokit követően kapott ki az AEK a görög élvonalban, ráadásul a Panathinaikosztól, azt megelőzően a PAOK győzte le a Görög Kupa csoportkörében (1–3). Októberben a Sahtar Doneck (1–3) és a Manchester City (0–5) ellen is alulmaradt a BL-ben, a két-két vereség között a Panetolikoszt ütötte ki az AEK, Varga Barnabást gólt szerzett, Vitális Milán pedig gólpasszt adott az 5–0-s mérkőzésen. Várhatóan nem szerda este szakad meg a rossz széria, de Nikolics szerint a Real Madrid elleni összecsapás kiváló lehetőség a további fejlődésre.

„A sorsolás óta mindenki erről a mérkőzésről beszél – mondta bevezetőjében az AEK edzője. – A világ talán legnagyobb klubja, tele hatalmas tehetséggel és sztárral, és az edzője, José Mourinho is fantasztikus. Ráadásul ez lesz a századik meccs az új stadionban. Nagy kihívás versenybe szállni a madridiakkal, de nem lehetünk naivak, ne várjanak tőlünk tiki-takát. Meg kell mutatkoznia a stílusunknak, de rengeteg futásra, energiára és harcra lesz szükségünk. Jó értelemben ki kell provokálnunk a közönség elsöprő támogatását, a stadion feltüzelése is kell ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el. A hazai sorozatok jelentik a prioritást, mert a bajnoksággal jutottunk erre a porondra, és jövőre is ide szeretnénk kerülni. A tanulási folyamat része: mikor elkezdtük a munkát, tíz meccse nyeretlenek voltunk derbiken, a Konferencialigából már a selejtezőből kiestünk. Ehhez képest idén Konferencialiga-negyeddöntőbe jutottunk, megnyertük a bajnokságot, rekordokat döntöttünk. Még mindig növekedünk, de nem könnyű egymás után derbiket játszani, majd Manchester City- és Real Madrid-szintű csapatokkal szembeszállni. A feladatunk, hogy a legjobb arcunkat mutassuk meg.”

Marko Nikolics elmondta, a csapat kulcsjátékosa, Európa-bajnoka, Joao Mário nem lesz bevethető, ugyanis kórházban ápolják, váratlanul tüdőgyulladást kapott. Hozzátette, sosem „sírt” a sérülések miatt, mert remek játékosok állnak rendelkezésére a keretben. Újságírói kérdésre sejtelmesen megjegyezte, azért nem feltétlenül a hazai sorozatokban megszokott stílus várható, de identitását így sem veszítheti el a csapata.

„Azért jutottunk el ide, azért voltunk 31 meccsen át veretlenek a bajnokságban, mert nem adjuk fel a stílusunkat. Nem szoktunk hozzá a vereségekhez, ezért kellemetlen érzés. Ezzel együtt nem mehetünk ki úgy a Real Madrid ellen, hogy srácok, élvezzétek a játékot. Nem elég az imázs, eredményt akarunk. Ez persze nem lesz könnyű. A stílus megtartása mellett a piszkos munkára is szükség lesz. Ha a Real Madridnak lehetőséget adsz arra, hogy megbüntessen, megteszi. Őrült módjára kell majd futnunk.”

Lapunk Vitális Milán szavait idézte kedden megjelent interjúnkból, miszerint hamar észrevette, hogy több kell tőle Görögországban, mint Magyarországon, de úgy érzi, hamar beilleszkedett.

„Milán remek ember, és igaza van: ami elég volt Magyarországon, az itt nem. Jól beilleszkedett, de hadd tegyem hozzá, hogy ami a görög ligában elég, az már a BL-ben kevés. Ahogy a klub, úgy ő is használhatja ezeket a lehetőségeket, mérkőzéseket a tanulásra, hogy versenyezhessünk ezen a szinten. Milán jól megfogalmazta, örülök a teljesítményének, alkalmazkodásának, és biztos vagyok benne, ha folytatja ezt a munkát, folyamatosan fejlődik.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Porto (portugál)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)

21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Lens (francia)–Como (olasz) (Tv: RTL+)

21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri) (Tv: RTL+)