Nagy becsben tartják a magyarokat is az AEK-nél
A 2022-re felújított, vadiúj aréna körül a útburkolatba illesztett plakettekkel tisztelegnek a klubtörténet legnagyobb legendái előtt. Szívmelengető, egyben figyelemreméltó, hogy Esterházy Márton mindössze két idény alatt (1984-től 1986-ig volt az AEK játékosa) olyan hatást gyakorolt a közösségre, hogy így emlékezzenek róla. Ő is feltűnik a múzeumban, hiszen 1985-ben tevékeny részese volt a Real Madridot az UEFA-kupa első fordulójának első meccsén legyőző athéni alakulatnak (a visszavágót 5–0-ra nyerték a madridiak, s ahogy 1985-ben, úgy 1986-ban is megnyerték a sorozatot), ő ugrotta át a labdát a győztes gól előtt, megzavarva ezzel a vendégek kapusát. A tárlatvezető (és egyben görög újságíró-kollégám is) minden idők egyik legjobb AEK-játékosának nevezte őt.
Puskás Ferenc több fotón is feltűnik, de a Real Madrid AEK elleni, 1965-ben hírverő mérkőzésen viselt teljes felszerelése is a kiállítás része. Az eredmény 3:3 lett, és ez olyan sarokpontja lett a konstantinápolyi menekültek (amire a K betű is utal a csapat nevében – a szerk.) által 1924-ben alapított klub történetének, hogy az indulóba is bekerült.
Csaknády Jenő két időszakban dolgozott a klubnál, 1962–1963-ban, és 1967–1968-ban, mindkét alkalommal aranyérmes lett a bajnokságban. Híres volt szigoráról, a legnagyobb sztárok sem mentesültek a pénzbüntetés alól, ha túl sokat cseleztek, vagy késtek edzésről. A kézirata, és fotója is látható a múzeumban. Csaknády egyébként sokáig a Csepel edzője volt, azonban hetven évvel ezelőtt, a szovjet megszállás miatt Németországba menekült, Európa-szerte elismerték a munkásságát.
Az AEK hivatalos shopjában Varga Barnabás nevével igyekeznek eladni a 19-es fekete mezt, s amikor ezt megörökítettem, egy helyi vásárló szóba elegyedett velem. Miután jól megtippelte, honnan jövök, elmondta, hogy Varga rendkívül fontos a klubnak, kiemelkedő képességeivel segíti az AEK-et minden sorozatban. Vitális Milán igazi pozícióját szerinte még nem találta meg Marko Nikolics, meglátása szerint sokkal több támadó feladatot kellene kapnia. Emellett a következő idényben hatalmas előrelépést vár tőle, látja benne a lehetőséget erre. A múzeumi tárlatvezető is hasonló véleménnyel volt Vitálisról, állítása szerint a nyolcas, tehát a védekező és a támadó középpályás közötti átmenet lenne neki kedvező, jelenleg túlságosan hátra vonják.
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Kedd
18.45: Sahtar Doneck (ukrán)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport2)
18.45: Galatasaray (török)–VfB Stuttgart (német) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Bayern München (német) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Barcelona (spanyol)–Aston Villa (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Feyenoord (holland)–Internazionale (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Lille (francia) (Tv: RTL+)
21.00: LASK (osztrák)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)
21.00: Manchester United (angol)–Roma (olasz) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Villarreal (spanyol)–Paris Saint-Germain (francia) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
Szerda
18.45: AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
18.45: Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Porto (portugál)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)
21.00: RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Lens (francia)–Como (olasz) (Tv: RTL+)
21.00: Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) (Tv: RTL+, Sport2)
21.00: Viking (norvég)–Sabah (azeri) (Tv: RTL+)