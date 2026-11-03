Nagy becsben tartják a magyarokat is az AEK-nél

A 2022-re felújított, vadiúj aréna körül a útburkolatba illesztett plakettekkel tisztelegnek a klubtörténet legnagyobb legendái előtt. Szívmelengető, egyben figyelemreméltó, hogy Esterházy Márton mindössze két idény alatt (1984-től 1986-ig volt az AEK játékosa) olyan hatást gyakorolt a közösségre, hogy így emlékezzenek róla. Ő is feltűnik a múzeumban, hiszen 1985-ben tevékeny részese volt a Real Madridot az UEFA-kupa első fordulójának első meccsén legyőző athéni alakulatnak (a visszavágót 5–0-ra nyerték a madridiak, s ahogy 1985-ben, úgy 1986-ban is megnyerték a sorozatot), ő ugrotta át a labdát a győztes gól előtt, megzavarva ezzel a vendégek kapusát. A tárlatvezető (és egyben görög újságíró-kollégám is) minden idők egyik legjobb AEK-játékosának nevezte őt.

Esterházy Márton plakettje az AEK stadionjánál

Puskás Ferenc több fotón is feltűnik, de a Real Madrid AEK elleni, 1965-ben hírverő mérkőzésen viselt teljes felszerelése is a kiállítás része. Az eredmény 3:3 lett, és ez olyan sarokpontja lett a konstantinápolyi menekültek (amire a K betű is utal a csapat nevében – a szerk.) által 1924-ben alapított klub történetének, hogy az indulóba is bekerült.

Csaknády Jenő két időszakban dolgozott a klubnál, 1962–1963-ban, és 1967–1968-ban, mindkét alkalommal aranyérmes lett a bajnokságban. Híres volt szigoráról, a legnagyobb sztárok sem mentesültek a pénzbüntetés alól, ha túl sokat cseleztek, vagy késtek edzésről. A kézirata, és fotója is látható a múzeumban. Csaknády egyébként sokáig a Csepel edzője volt, azonban hetven évvel ezelőtt, a szovjet megszállás miatt Németországba menekült, Európa-szerte elismerték a munkásságát.

Az AEK hivatalos shopjában Varga Barnabás nevével igyekeznek eladni a 19-es fekete mezt, s amikor ezt megörökítettem, egy helyi vásárló szóba elegyedett velem. Miután jól megtippelte, honnan jövök, elmondta, hogy Varga rendkívül fontos a klubnak, kiemelkedő képességeivel segíti az AEK-et minden sorozatban. Vitális Milán igazi pozícióját szerinte még nem találta meg Marko Nikolics, meglátása szerint sokkal több támadó feladatot kellene kapnia. Emellett a következő idényben hatalmas előrelépést vár tőle, látja benne a lehetőséget erre. A múzeumi tárlatvezető is hasonló véleménnyel volt Vitálisról, állítása szerint a nyolcas, tehát a védekező és a támadó középpályás közötti átmenet lenne neki kedvező, jelenleg túlságosan hátra vonják.