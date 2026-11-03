Giro d'Italia: május 8-án Triesztből indul a 110. verseny

A szervezők kedden a római zenekomplexumban (Auditorium Parco della Musica) jelentették be a Giro d'Italia országúti kerékpáros-körverseny jövő évi útvonalát, amely ezúttal is 21 szakaszból áll, és a 3418 kilométer során 50 250 méteres szintkülönbség megtétele vár a résztvevőkre, továbbá hat sprint- és hét hegyi befutó, valamint két egyéni időfutam.

Kiemelték: három év után ismét olasz városból, Triesztből indul a verseny – 2025-ben Albániában, idén Bulgáriában volt a rajt –, de a második szakasz Koper és Ljubljana érintésével rövid szlovéniai kitérőt is tartalmaz.

A Girót májusban a viadalon debütáló Jonas Vingegaard nyerte meg, aki első dánként győzött. Vingegaard az országúti kerékpársport történetében nyolcadik versenyzőként diadalmaskodott mindhárom háromhetes nagy viadalon.