Giro d'Italia: május 8-án Triesztből indul a 110. verseny

2026.11.03. 15:51
Jonas Vingegaard a címvédő (Fotó: Getty Images)
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Jonas Vingegaard útvonal Trieszt Giro d'Italia
Május 8-án Triesztből indul, majd 30-án Rómában ér véget a 110. Giro d'Italia olasz országúti kerékpáros-körverseny.

A szervezők kedden a római zenekomplexumban (Auditorium Parco della Musica) jelentették be a Giro d'Italia országúti kerékpáros-körverseny jövő évi útvonalát, amely ezúttal is 21 szakaszból áll, és a 3418 kilométer során 50 250 méteres szintkülönbség megtétele vár a résztvevőkre, továbbá hat sprint- és hét hegyi befutó, valamint két egyéni időfutam.

Kiemelték: három év után ismét olasz városból, Triesztből indul a verseny – 2025-ben Albániában, idén Bulgáriában volt a rajt –, de a második szakasz Koper és Ljubljana érintésével rövid szlovéniai kitérőt is tartalmaz.

A Girót májusban a viadalon debütáló Jonas Vingegaard nyerte meg, aki első dánként győzött. Vingegaard az országúti kerékpársport történetében nyolcadik versenyzőként diadalmaskodott mindhárom háromhetes nagy viadalon.

 

Jonas Vingegaard útvonal Trieszt Giro d'Italia
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