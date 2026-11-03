Varga Barnabás, Toni Schumacher, Hajdu Attila – tíz életveszélyes ütközés a futballpályán

Harald Schumacher – Patrick Battiston (1982)

Az egyik leghírhedtebb kapusütközés a futball történetében. Az 1982-es világbajnokság NSZK–Franciaország elődöntőjében Toni Schumacher kapus kirohant a kapujából, és brutálisan elütötte a labdát már elrúgó Patrick Battistont. A francia játékos eszméletét vesztette, három foga kitört, három bordája eltört, és egy csigolyája is megsérült. Schumacher még sárga lapot sem kapott.

Varga Barnabás – Angus Gunn (2024)

A 2024-es Európa-bajnokság Skócia–Magyarország csoportmérkőzésén a skótok kapusa egy szabadrúgásnál ütközött Varga Barnabással. A Ferencváros támadója eszméletlenül terült el a földön, hosszasan ápolták, majd hordágyon vitték le a pályáról. Több arccsontja eltört, agyrázkódást szenvedett, és meg kellett műteni. Szerencsére felépült a sérüléséből.

Varga Barnabás szerencsétlen találkozása Angus Gunn-nal... (Fotó: Nemzeti Sport)

Koen Casteels – Christian Gentner (2017)

A Wolfsburg kapusa egy beadásnál térdével arcon találta a Stuttgart csapatkapitányát, Christian Gentnert. A középpályás súlyos arcsérüléseket szenvedett, többek között eltört az orra és a felső állkapcsa, valamint a szemüregcsontja is. A játékosnak műtéten kellett átesnie.

Hajdu Attila – Füzi Ákos (2003)

Az MTK tízszeres válogatott kapusa a Siófok elleni bajnokin ütközött csapattársával, Füzi Ákossal. Bár a mérkőzést végigvédte, később rosszul lett, és véres lett a vizelete. A kórházi vizsgálatok során kiderült, hogy megrepedt a veséje, ezért meg kellett operálni. Az intenzív osztályra is bekerült.

Didier Drogba – John Ruddy (2011)

A Chelsea–Norwich City (3–1) angol bajnokin, 2011. augusztus 27-én a vendégek kapusa, John Ruddy egy beadásnál ütközött a levegőben a Chelsea elefántcsontparti csatárával. A kapus véletlenül arcon ütötte Drogbát, aki eszméletét vesztette, majd arccal előre a földre zuhant. Hosszasan ápolták, hordágyon vitték le, és kórházba szállították.

Kricjuk – Nanu (2021)

A Porto és a Belenenses mérkőzésén a vendégek kapusa, Sztanyiszlav Kricjuk és a Porto védője, Nanu egy beadásnál ütközött a levegőben. A Bissau-guineai futballista eszméletét vesztette, és mentőautóval szállították kórházba. Traumás agysérülést szenvedett, de állapota stabil volt.

Manuel Neuer – Gonzalo Higuaín (2014)

A 2014-es világbajnokság döntőjében a német kapus egy kifutás során térdével arcon találta az argentin támadót. Higuaín állkapcsát érte az ütközés, de folytatni tudta a játékot. Érdekesség, hogy a játékvezető az argentin csatár ellen ítélt szabálytalanságot.

Choirul Huda (2017)

Ez az egyik legsúlyosabb futballtragédia. Az indonéz Persela Lamongan kapusa egy mérkőzésen saját csapattársával és egy ellenféllel ütközött, miközben megpróbált megszerezni egy labdát. A 38 éves játékost kórházba szállították, de az életét már nem tudták megmenteni. A halálát súlyos fej- és nyaksérülések okozták.

Petr Cech – Stephen Hunt (2006)

A Chelsea kapusa a Reading elleni Premier League-mérkőzés első percében sérült meg, amikor a hazaiak középpályása, Stephen Hunt térdével fejbe találta. Cech éppen a labdáért vetődött ki, amikor bekövetkezett az ütközés. A cseh kapus koponyacsontja betört, ezért sürgősségi műtétre volt szüksége, amely során két fémlemezt helyeztek a koponyájába. Az orvosok kezdetben az életéért is aggódtak.

Oliver Baumann – Carney Chukwuemeka (2025)

A Hoffenheim kapusa a Borussia Dortmund elleni bajnokin ütközött a kapuja felé berobbanó Chukwuemekával, akinek térde eltalálta a fejét. Baumann agyrázkódást szenvedett, a játékvezető azonban nem állította meg azonnal a játékot, a Dortmund pedig néhány másodperccel később megszerezte a győztes gólt.