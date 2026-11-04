„Cserbenhagytam a játékosokat” – Gulácsiék edzője a PSG elleni blama után

A Villarreal nyáron kinevezett vezetőedzője, Inigo Pérez a PSG elleni 6–0-s vereség utáni sajtótájékoztatón is igyekezett előretekinteni, a fejlődés lehetőségéről beszélt, de a saját felelősségét is felvetette.

„Amikor 6–0-ra kikapsz, azt kell megvizsgálnod, hogyan közelítetted meg, hogyan kezelted a mérkőzést és ebből tudsz aztán fejlődni – nyilatkozta a Villarreal történelmi, legnagyobb, nemzetközi meccsen elszenvedett veresége után Inigo Pérez. – Tisztában vagyunk a helyzet súlyosságával, azzal, hogy milyen teljesítményt nyújtottunk. Ami a legjobban fáj, hogy nem tudtam megfelelni a belém vetett bizalomnak. Cserbenhagytam a játékosokat, azzal, hogy nem biztosítottam számukra azokat az eszközöket, melyekkel megakadályozhattuk volna azt, ami történt és csalódást okoztam azoknak is, akik ma kilátogattak a mérkőzésre. Rosszul kezdtünk és azzal, hogy ilyen gyors egymásutánban kaptuk a gólokat sélyünk sem volt arra, hogy változtatni tudjunk a meccs alakulásán.”

A PSG spanyol világbajnoka, a két gólt szerző Fabián Ruiz a meccs után együttérzését fejezte ki a Villarreal játékosai felé, ugyanakkor hangsúlyozta, a párizsiak mindig a saját játékukra törekednek, függtlenül attól, mi az aktuális eredmény.

„Bármelyik csapatnak nehéz, ha ilyen gyorsan négy gólt kap. Az ember felkészül egy mérkőzésre, aztán négy gólt szereznek ellene – ez igazi csapás. Mi nem az eredményjelzőt figyeljük; mindig arra törekszünk, hogy ragaszkodjunk a saját játékstílusunkhoz és a saját ritmusunkhoz. Nagyszerű keretünk van, kitűnő játékosokkal és ez mindent megkönnyít. Függetlenül attól, hogy éppen ki játszik, a teljesítmény színvonala nem csökkent, ezt ma is láthattuk a cserepadról érkező játékosok esetében” – idézi az uefa.com a középpályást, akit először választottak meg a meccs legjobbjának.

Edzője, Luis Enrique is arról beszélt, hogy mindig igyekeznek magukat függetleníteni a körülményektől, a hiányzóktól (a PSG sérülés miatt négy alapemberét is nélkülözte, Ousmane Dembélét, Hvicsa Kvaracheliát, Marquinhost és Nuno Mendest) és csak a mérkőzésre összpontosítanak.

„A csapat megint megmutatta azt a szemléletmódot, amit igyekszünk követni, hogy függetlenül a sérülésektől vagy attól, hogy éppen melyik stadionban játszunk, képesek vagyunk győzni. Egyértelműen fölényben voltunk és szerencsések is voltunk, hogy sikerült többször visszaszereznünk a labdát az ellenfél kapujának közvetlen közelében. A Villarreal egy olyan csapat, amelyet igazán kedvelek, nehéz helyzetben vannak, együttérzek velük. Ha mi kaptunk volna ennyi gólt, mint a Villarreal, ugyanolyan nehézségekkel szembesültünk volna, mint most az ellenfelünk” – fogalmazott a PSG vezetőedzője. A francia csapat a 2023–2024-es idénytől számolva egy az ötödik spanyolországi BL-meccsén maradt veretlen, ebben az idényben pedig hibátlan mérleggel, 20 szerzett és öt kapott góllal vezeti a BL alapszakaszát.

„Az, hogy az eddigi négy meccsen húsz gólt szereztünk nem jelent semmit. A madridi döntő végén csak egy bajnok lesz, és az a célunk, hogy mi legyünk azok. A korábbi idényekben is úgy tudtuk megnyerni a sorozatot, hogy az alapszakasz végén még a legjobb nyolcban sem voltunk. A labdarúgásban láttam már olyan csapatokat is, amelyek öt perc alatt szereztek három gólt, nincs értelme védekezni, mindig azt kell nézni, hogyan tudsz támadni” – hangsúlyozta Luis Enrique annak kapcsán, hogy kedden az első félidőben nyolc percen belül, a 9. és a 17. perc között négy gólt szereztek.

ÖSSZEFOGLALÓ

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

VILLARREAL (spanyol)–PARIS SAINT-GERMAIN (francia) 0–6 (0–4)

Villarreal, Estadio de la Ceramica, 20 036 néző. Vezette: Zwayer (német)

VILLARREAL: Gulácsi – Freeman (P. Navarro, 79.), Mourino, Veiga, C. Romero (Oluwaseyi, 63.) – Comesana (Moleiro, 63.), Macia, Gueye, Buchanan – N. Pépé (Cardona, a szünetben), A. Pérez (Mikautadze, 63.). Vezetőedző: Inigo Pérez

PSG: Szafonov – Hakimi (Boly, 76.), Zabarnij, Pacho, L. Hernandez – J. Neves, Vitinha (Beraldo, 76.), F. Ruiz – Akliouche (Ferran Torres, 60.), Mayulu (Godts, 60.), D. Doué (Ndjantou, 74.). Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: J. Neves (9.), D. Doué (12.), Mayulu (13.), F. Ruiz (17., 50.), Boly (78.)