Szélesi Zoltán: Bosszantó, hogy egyetlen kaput eltaláló lövésből nyert a Puskás Akadémia
SZÉLESI Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője
– Sokkal nagyobb tempóban kezdték a meccset, mint ahogyan szokták.
– Igen, tudatosan. Adósak voltunk eddig ezzel, igyekeztünk tudatosítani a játékosokban, hogy jól kezdjünk, bátran, felszabadultan, merjék kiadni, ami bennük van. Valóban hangsúlyos volt ez a téma az egész héten.
– Mégsem nyertek, ez nyilván fájdalmas.
– Nehéz feldolgozni egy ilyen vereséget. Az idény legjobb első félidejét produkáltuk, gólokat szerezhettünk volna, le kellett volna zárni akkor a meccset. Mi voltunk fölényben, labdát birtokoltunk, helyzeteket alakítottunk ki, csak a gól hiányzott. Eddig vagy kiszakadt a gólzsák, vagy nagyon nem jött össze a jó befejezés. A bosszantó, hogy egyetlen kaput eltaláló lövésből nyert az ellenfél, de ebből is tanulni kell.
– Közeledik a bajnokság első harmadának vége. Mennyire elégedett a látottakkal, miben van hiányérzete?
– Az első négy hely volt a kitűzött cél, és helyezésben még rendben is vagyunk, de a kapott gólok nagyon bántanak. Ennél sokkal inkább meg kell nehezíteni az ellenfél életét, könnyű gólokat ajándékozunk a riválisoknak. Nagy melót tettek bele a meccsbe a srácok, szinte végig egykapuztunk, ezért is fájdalmas, hogy nem szereztünk legalább egy pontot. De ha így folytatjuk, az ilyen mérkőzéseket a jövőben nem veszítjük el.
BABÓ Levente, a Puskás Akadémia vezetőedzője
– Mit gondolt Lamin Colley kiállításakor?
– A második sárga lapot meg lehetett adni, az előttem volt, az elsőt nem láttam. Inkább Varga Zsombor sárgáját nehezményezem. Ami Lamint illeti, őt is meg kell érteni. Van, aki kevesebb játékpercet kap, ő is, ettől lehet frusztráltabb, és ez időnként sárga lapban mutatkozik meg. A túlbuzgóság rovására írom.
– Az Újpest mindeddig nem veszített hazai pályán. Nagy fegyvertény a legyőzése?
– Nagyon értékes ez a három pont. Az ETO ellen megszerzett ugyancsak az volt. Most kevésbé jó első félidővel sikerült győznünk, a kulcs, hogy a második játékrészre tudtunk változtatni, jól szálltak be a cserék, feljavultunk, többször megérkeztünk az újpesti kapu elé. Szerencse is kellett persze a győzelemhez.
– Mennyire lepi meg, hogy listavezetők?
– Nagyon. Nagy eredmény, hogy bár jó néhány meccsünkön az ellenfelek is nyerhettek volna, nekünk sikerült, azért is, mert mentálisan erősek a srácok. Ezért is lehetünk a tabella élén. Valamikor többet mutatunk a pályán, valamikor kevesebbet, de erős a kohézió a játékosok közt, ahogyan a csapat és a stáb között is. Még tanulom ezt az egészet, hétről hétre gondolkodom, én is igyekszem egyre jobb lenni, de nem tudom megmondani, meddig juthatunk.
LABDARÚGÓ NB I
10. FORDULÓ
ÚJPEST FC–PUSKÁS AKADÉMIA FC 0–1 (0–0)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion, 5207 néző. Vezette: Zierkelbach Péter (Ország Péter, Máyer Gábor)
ÚJPEST: Szappanos – Ujváry (Bodnár, 68.), Heitor, Stronati, Zeke – Ljujics (Scharmer, 76.), Szendrei N. – Matko, Amenyido (Maier, 68.), Horváth K. (Krajcsovics, 63.) – Vlijter (Tijani, 68.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
PUSKÁS AKADÉMIA: Lehoczki – Farkas B., Golla, Harutjunjan, Szolnoki (Pál, 13.) – Duarte, Okeke (Nissilä, a szünetben), Kern (Varga Zs., 80.) – Dárdai P. (Vékony, 73.), Lukács D. – Németh A. (Colley, 80.). Vezetőedző: Babó Levente
Gólszerző: Németh A. (61.)
Sárga lap: Matko (28.), Horváth K. (45+1.), ill. Farkas B. (7.), Pál (45+3.), Varga Zs. (80.), Colley (83.), Duarte (84.), Nissilä (90+2.)
Kiállítva: Colley (84.)