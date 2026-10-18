Szélesi Zoltán: Bosszantó, hogy egyetlen kaput eltaláló lövésből nyert a Puskás Akadémia

SZÉLESI Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– Sokkal nagyobb tempóban kezdték a meccset, mint ahogyan szokták.

– Igen, tudatosan. Adósak voltunk eddig ezzel, igyekeztünk tudatosítani a játékosokban, hogy jól kezdjünk, bátran, felszabadultan, merjék kiadni, ami bennük van. Valóban hangsúlyos volt ez a téma az egész héten.

– Mégsem nyertek, ez nyilván fájdalmas.

– Nehéz feldolgozni egy ilyen vereséget. Az idény legjobb első félidejét produkáltuk, gólokat szerezhettünk volna, le kellett volna zárni akkor a meccset. Mi voltunk fölényben, labdát birtokoltunk, helyzeteket alakítottunk ki, csak a gól hiányzott. Eddig vagy kiszakadt a gólzsák, vagy nagyon nem jött össze a jó befejezés. A bosszantó, hogy egyetlen kaput eltaláló lövésből nyert az ellenfél, de ebből is tanulni kell.

– Közeledik a bajnokság első harmadának vége. Mennyire elégedett a látottakkal, miben van hiányérzete?

– Az első négy hely volt a kitűzött cél, és helyezésben még rendben is vagyunk, de a kapott gólok nagyon bántanak. Ennél sokkal inkább meg kell nehezíteni az ellenfél életét, könnyű gólokat ajándékozunk a riválisoknak. Nagy melót tettek bele a meccsbe a srácok, szinte végig egykapuztunk, ezért is fájdalmas, hogy nem szereztünk legalább egy pontot. De ha így folytatjuk, az ilyen mérkőzéseket a jövőben nem veszítjük el.