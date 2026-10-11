Nemzeti Sportrádió

Csontos Dominik: Most már jó lenne nyerni

HESZ TAMÁSHESZ TAMÁS
2026.10.11. 19:57
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Kispest-Honvéd Ujváry Ferenc Csontos Dominik Újpest FC
Gyors gólváltás a Bozsik Arénában: 1–1-es döntetlent hozott a Honvéd–Újpest fővárosi rangadó az OTP Bank Liga 9. fordulójában. A lefújást követően a hazaiak részéről a védelemben stabil teljesítményt nyújtó Csontos Dominik, a vendégektől a nyáron éppen Kispestről Újpestre igazoló Ujváry Ferenc értékelte a látottakat.

 

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Kispest-Honvéd FC–Újpest FC 1–1 (0–0)
Budapest, Bozsik Aréna, 5078 néző. Vezette: Bogár Gergő
Honvéd: Hadzikic – Szafranov (Pauiljevics, 84.), Baki, Alex, Hangya – Zuigeber (Boldor, 84.), Pekár I. (Eddarrazs, 66.), Csontos, SzamosiSomogyi T. (Alic, a szünetben), Marí (Pinte, 66.). Vezetőedző: Maurizio Jacobacci
Újpest: Szappanos – Ujváry (Fiola, 66.), Heitor, Stronati, Zeke – Ljujics, Szendrei N. – Matko, Amenyido (Scharmer, 90+2.), Horváth K. (Krajcsovics, 56.) – Tijani (Vlijter, 56.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Pinte (73.), ill. Vlijter (70.)

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Egyik csapat sem érdemelt volna győzelmet, ráadásul elég kevés helyzetet látott a nézősereg.

 

 

Kispest-Honvéd Ujváry Ferenc Csontos Dominik Újpest FC
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