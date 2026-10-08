Újpest: Muhamed Tijani szerint fontos, de nem minden a pénz – videó

Az újpestiek nigériai légiósa – aki a nyáron költözött a Megyei útra – elsőként a sérüléséről beszélt a taxiban: „Igazából teljesen váratlanul történt, legalábbis nem számítottam rá. Az ellenfél rálépett a lábamra, de nem gondoltam volna, hogy ennyire komoly lesz. Elmentünk az orvoshoz, volt MRI és minden, és azt mondták, hogy térdszalag-húzódásról van szó. Ez lehet négy-hat hét is, attól függően, hogyan halad a rehabilitáció. Úgyhogy rögtön elkezdtük a rehabilitációt, ami összességében jól ment, csak egy kicsit lassabban, mint amire számítottunk. Most viszont jól vagyok, kezdem visszanyerni a formámat. A szurkolóknak pedig azt üzenem, hogy támogassanak minket és engem is, hogy a következő meccseken a legjobbunkat adhassuk.”

Muhamed Tijani a Plymouthban Wayne Rooney játékosa is volt, az interjúban ezt a történetet is felelevenítette: „Igen, előtte a Slavia Prahanánál voltam, de nem kaptam elég játékidőt, mert voltak olyan játékosok, akik a válogatottban rendszeresen játszottak. Én pedig csak ültem otthon és azon gondolkoztam, mi legyen a következő lépés, mit csináljak? Szükségem volt a játékidőre, és úgy tűnt, ezt a Slaviánál nem fogom megkapni. Egyik nap csak ültem otthon, és ekkor felhívott az ügynököm, hogy figyeljek, mert Wayne Rooney fel fog hívni. »Mi van, szórakozol velem?! Ki? Wayne Rooney? Na ne...! Komolyan mondod?« Másnap tényleg felhívott és elmondta, hogy szeretne a csapatában tudni. Rögtön igent mondtam. Szerintem erre senki nem mondana nemet.”

A 26 éves játékos – aki már 13 éves kora óta él Európában –, a gyermekkorára így emlékezett vissza: „Elég nagy közösségben nőttem fel, ott imádják a futballt. Iskola után délután négy körül szerintem a környékbeliek 70 százaléka kimegy meccset nézni. (…) Már nagyon fiatalon futballoztam ott, nálam jóval idősebbekkel. Én voltam a csapat legfiatalabb játékosa. Nagyon különleges volt, ott tényleg imádják a futballt.”

A futballon kívüli életről is pozitív képet festett: „A futballon kívül is nagyon jó volt mert minden gyerekkel együtt voltál. Ott tényleg mindneki ismert mindenkit, nagyon összetartó közösség volt.”

Később beszélt pályafutásának nehezebb időszakáról, például arról, hogy mindenképp szeretett volna váltani Csehország után, s a konfliktusáról nehezen elviselhető edzőjével. Hozzátette, hogy számára nem minden a pénzről szól: „Mentális stabilitásra is szükséged van. Olyan hely kell, ahol támogatnak. Szükséged van a támogatásra a szurkolóktól, a csapattársaidtól, a családodtól is. Ezek a legfontosabb dolgok egy futballista számára.”

„A fizikai állapotom most olyan 85-90 százalékos, szóval már majdnem százszázaléknál vagyok. A meccsen pedig kifejezetten jól éreztem magam, a mozgásaim a passzaim, minden rendben volt. Ez viszont még csak a kezdete annak, hogy visszakerüljek a megszokott formámba. Szerintem a szurkolók örülni fognak, mert sokan kérdezték, hol vagyok” – bizakodott az interjú végén Tijani.

A teljes beszélgetést itt tekintheti meg: