„Nincs gond az önbizalmunkkal” – Michael Carrick az Atlético Madridtól elszenvedett vereség után

A mérkőzés után Diego Simeone dicsérte csapata teljesítményét, ugyanakkor az ellenfél játékának erősségeire is kitért a sajtótájékoztatón: „Szerencsénk volt, hogy rögtön a mérkőzés elején megszereztük a vezetést. Szép támadás volt – idézte az Atlético Madrid vezetőedzőjét az ESPN. – Tudtuk, hogy magasan fognak letámadni, mivel ebben jók, de azt is, hogy ha átjátsszuk az első presszingjüket, jó helyzeteket alakíthatunk ki a kapujuk előtt. Azt is tudtuk, hogy a széleken is kárt okozhatunk nekik.”

Az argentin szakvezető szerint csapata nagyobb különbséggel is megnyerhette volna az összecsapást, ha pontosabb a kapu előtt:

Voltak helyzeteink, amelyekkel tovább növelhettük volna az előnyünket. Az első félidőben az ellenfélnek csak egy veszélyes lehetősége volt, de összességében mi játszottunk jobban, és több gólhelyzetet is kialakítottunk. A csapat végig arra törekedett, hogy még több gólt szerezzen.

Simeonéhez hasonlóan Michael Carrick is úgy ítélte meg, hogy csapata jobb eredményt is elérhetett volna a Metropolitanóban, ha jobban kihasználja a lehetőségeit: „Nehéz helyre jöttünk, és a gyenge kezdésünk nyilván még nehezebb helyzetbe hozott minket, de úgy gondolom, fokozatosan belejöttünk. Négy nagy helyzetünk is volt, ezekből sokkal többet is kihozhattunk volna. Valóban nagy lehetőségek voltak, nem csupán félig kialakított helyzetek” – értékelt a Manchester United vezetőedzője a klub hivatalos honlapja szerint.

Leny Yoro kiállítását különösebben nem kommentálta a tréner, azt ugyanakkor leszögezte: nem érti, miért kellett egyáltalán a VAR segítségét igénybe venni az esetnél.

„A mérkőzés végig nyílt volt, úgy éreztük, hogy van keresnivalónk. Ha eltekintünk az első percben kapott góltól, a második félidőben is teljesen meccsben voltunk. Sok olyan dolgot csináltunk jól, amelyre építhetünk a jövőben” – tette hozzá a szakvezető, aki szerint nincs gond a csapata önbizalmával, ám a jövőben meg kell találnia a módját, hogy visszatérjen a győzelmek útjára. –

Nem gondolom, hogy az önbizalom problémát jelentene. Az, hogy a Tottenham elleni kései kapott gól után így reagáltunk, birtokoltuk a labdát, bizonyos időszakokban irányítottunk, és helyzeteket alakítottunk ki, azt mutatja, hogy megvan az önbizalmunk. De meg kell találnunk a módját, hogy ismét győztes teljesítményt nyújtsunk. Ez egy különleges mérkőzés volt, hiszen a Bajnokok Ligájában, egy nehéz ellenfél otthonában játszottunk.

A Manchester United argentin játékosa, Lisandro Martínez ugyanakkor sokkal lesújtóbb képet festett csapata jelenéről, mint a vezetőedző: „Rendkívül gyenge mérkőzést játszottunk. Tényleg nagyon gyengét. Nagyon vissza kell fognom magam, ám néha ez is tükrözi, milyen állapotban van jelenleg a klubunk. Akár jogos volt a piros lap, akár nem, ezen már nem lehet változtatni. Én a csapatunk teljesítményét nézem, amely siralmas volt” – értékelt a mérkőzés után a Marca szerint.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) 2–0 (Barrios 1., Lookman 79.)

Kiállítva: Yoro (75., Man. United)