Kompany kihagyhatja a Bayern München Arsenal elleni BL-rangadóját – sajtóhír

A Kicker keddi beszámolója szerint Aaron Danks másodedző a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Kompanynak pihenésre van szüksége, állapotát pedig folyamatosan figyelik. Mint fogalmazott, Kompany betegsége a lábaira is kihatott, emiatt fájdalmai voltak – így csak a mérkőzés napján derül ki, hogy leülhet-e a kispadra.

Danks hangsúlyozta: az edzői stáb felkészült a vezetőedző lehetséges helyettesítésre, és a csapat programján sem kell változtatni: „Erős edzői csapatunk van, megvannak a saját folyamataink. Fenn kell tartanunk a játékosok jó fizikai állapotát, hogy holnap (szerdán – a szerk.) készen álljanak” – fogalmazott az angol szakember, aki szükség esetén átveheti a vezetőedzői feladatokat.

A bajor csapat játékosa, Serge Gnabry szintén úgy véli, hogy Kompany esetleges hiánya nem okozhat nagy problémát: „A felkészülés menete nem változik. Kiváló edzői stábunk van, Párizsban is remekül mentek a dolgok, amikor az edző eltiltás miatt nem lehetett ott.”

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