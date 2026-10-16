Nemzeti Sportrádió

Bocsánatot kért a Manchester United vezetőségét kritizáló Lisandro Martínez

P. GY. B. P. GY. B.
2026.10.16. 11:18
Lisandro Martínez elnézést kért a nyilatkozatáért (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Manchester United Lisandro Martínez Premier League
Lisandro Martínez pénzbüntetést kapott a Manchester United labdarúgócsapatának vezetőségétől és elnézést kért a vezetőséget bíráló nyilatkozatáért.

A Manchester United 2–0-ra kikapott az Atlético Madrid vendégeként a Bajnokok Ligája ligaszakaszában. A lefújás után Lisandro Martínez kritikus hangnemben ment neki a klubvezetőségnek: konkrétan úgy fogalmazott, hogy együttese siralmas teljesítménnyel rukkolt ki a Metropolitanóban.

„Őszintének kell lennem: többet várok a vezetőségtől, ám nekünk, labdarúgóknak is többet kell nyújtanunk. Fantasztikus volt az előző idényünk, de többet akarunk. Új játékosokat kell igazolni, hogy a legmagasabb szinten is versenyképesek legyünk, mert mindenki más sok új labdarúgót szerződtetett. Könnyű a vezetőedzőt hibáztatni vagy a játékosokat kritizálni, ám más aspektusokat is figyelembe kell venni” – kesergett a meccs után Martínez.

Martínez később megbeszélést tartott a vezetőséggel és Michael Carrick vezetőedzővel, ami után közleményt adott ki. 

„Ma (csütörtökön) találkoztam a vezetőséggel és az edzővel, őszintén megbeszélhettük, hogy mi történt az Atlético elleni meccs után. Mindenki tudja, hogy szenvedélyes ember vagyok, és a vereség után úgy fogalmaztam, ahogy nem kellett volna. Ezért most elnézést kérek.”

Az argentin védő pénzbüntetést kapott, de nincs akadálya annak, hogy pályára lépjen a Leeds United elleni hétvégi bajnokin.

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