Nemzeti Sportrádió

„Türelmesnek kell lennünk” – Iraola Szoboszlai sérüléséről

M. B.M. B.
2026.10.19. 15:47
Andoni Iraola (Fotó: Getty Images)
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Bajnokok Ligája Liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik Villarreal
Ismét szót ejtett Szoboszlai Dominik sérüléséről Andoni Iraola, az angol élvonalban (Premier League) érdekelt Liverpool vezetőedzője, aki ezúttal az angol csapat Villarreal elleni BL-meccsét megelőző sajtótájékoztatón nyilatkozott.

„Ez nem egy új sérülés, ugyanott van a gond, ahol az előző héten is volt. A helyzet nem rosszabbodott, de türelmesnek kell lennünk, amíg teljesen fel nem épül. Persze ez nem jelenti azt, hogy sok időre lenne szüksége, a helyzet gyakorlag ugyanaz, mint ami a múlt héten volt. Türelmesebbnek kell lennünk vele, de ettől függetlenül értékelem az erőfeszítését, amit azért hozott, hogy játszhasson a liga egyik legfizikálisabb csapatának számító Brentford ellen. Mindez sokat elmond a karakteréről” fogalmazott Andoni Iraola. A baszk tréner a hétvégi meccsen ugyancsak megsérülő Jeremie Frimpongról is szót ejtett, elmondása szerint a holland légiós várhatóan a novemberi válogatott szünet után léphet pályára a Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik így várhatóan nem lép pályára a Villarreal elleni hazai találkozón.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Október 20., kedd
18.45: Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)
18.45: Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)
21.00: FC Porto (portugál)–PSV (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Liverpool FC (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+)
21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)

Bajnokok Ligája Liverpool Andoni Iraola Szoboszlai Dominik Villarreal
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