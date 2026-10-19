„Türelmesnek kell lennünk” – Iraola Szoboszlai sérüléséről

„Ez nem egy új sérülés, ugyanott van a gond, ahol az előző héten is volt. A helyzet nem rosszabbodott, de türelmesnek kell lennünk, amíg teljesen fel nem épül. Persze ez nem jelenti azt, hogy sok időre lenne szüksége, a helyzet gyakorlag ugyanaz, mint ami a múlt héten volt. Türelmesebbnek kell lennünk vele, de ettől függetlenül értékelem az erőfeszítését, amit azért hozott, hogy játszhasson a liga egyik legfizikálisabb csapatának számító Brentford ellen. Mindez sokat elmond a karakteréről” – fogalmazott Andoni Iraola. A baszk tréner a hétvégi meccsen ugyancsak megsérülő Jeremie Frimpongról is szót ejtett, elmondása szerint a holland légiós várhatóan a novemberi válogatott szünet után léphet pályára a Liverpoolban.

Szoboszlai Dominik így várhatóan nem lép pályára a Villarreal elleni hazai találkozón.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Október 20., kedd

18.45: Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)

21.00: FC Porto (portugál)–PSV (holland) (Tv: RTL+)

21.00: Liverpool FC (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+)

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+)

21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)