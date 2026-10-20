Thierry Henry lesz az Aranylabda-gála egyik házigazdája
Thierry Henry lesz az idei Aranylabda-gála egyik házigazdája; az elmúlt idény legjobb labdarúgójának járó díjat – több más elismeréssel együtt – október 26-án adják át Londonban.
Thierry Henry műsorvezetőtársa az ismert brit televíziós személyiség, a korábban három Aranylabda-gálán közreműködő Kate Scott lesz, akivel a CBS Sports-on már dolgoztak együtt például Bajnokok Ligája-műsorokban.
A világ- és Európa-bajnok francia labdarúgót kilencszer jelölték Aranylabdára, de sosem kapta meg a díjat. A győzelemhez legközelebb 2003-ban járt, akkor második lett a cseh Pavel Nedved mögött.
Az év legjobb labdarúgójának járó Aranylabdát hetven éve megalapító francia szaklap, a France Football döntése értelmében a jubileumi gála kivételesen nem Párizsban, hanem – az első győztes, a díjat 41 évesen kiérdemlő angol Stanley Matthews tiszteletére – Londonban lesz.
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