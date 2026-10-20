Nincs fegyverszünet! – hiába hasít a Lazio, a drukkerei nem mennek ki az Olimpicóba

„Az üres Olimpico számomra felér egy vereséggel. Hatalmas teher, valami olyasmi, amitől aludni sem tudok. Még ennél sokkal súlyosabb nézeteltérések, háborúk esetén is létezik tűzszünet. Kössünk mi is tűzszünetet, ami nem jelenti azt, hogy bármelyik félnek is fel kellene adnia az álláspontját. Nagyon fontos lenne a játékosok és az edző miatt. Nem azért kérem, mert esnek a bevételeink. Hanem mert a Parma elleni meccsen teli stadiont szeretnék látni, fesztiválhangulattal. Remélem, hogy az eddigi jó bajnoki szereplés segít tető alá hozni a megállapodást. Ez lenne az eddigi legnagyobb győzelmünk” – fogalmazott Angelo Fabiani, a klub sportigazgatója.

A Lazio szervezett szurkolói csoportjai gyors keddi válaszukban egyértelművé tették: szó sem lehet fegyverszünetről, folytatják a bojkottot, azt ugyanis nem a pályán elért eredmények miatt indították.

„A helyzet az, hogy a szurkolók egyszerűen nem akarják többé ezt az elnököt. Nem lehet fegyverszünetet kötni valakivel, akit már nem kívánunk látni – olvasható a riposzt a Corriere dello Sport honlapján. – Bizonyos lapok megpróbálják a csapat teljesítményével összefüggésbe hozni a tiltakozást, de erről szó sincs. A probléma ennél sokkal mélyebben gyökerezik. Természetesen nagyon örülünk, hogy gyakorlatilag az első helyen állunk, reméljük, ez így is marad az idény végéig.”

A drukkerek emlékeztetnek: az idegenbeli mérkőzéseken ott vannak, „sosem vagyunk kevesebben ötezernél”, támogatják a csapatot, és harcuk „független attól a szeretettől és megbecsüléstől, amelyet a játékosok és az edző mindennél jobban megérdemelnek”.

A szurkolói csoportok hosszú ideje csatáznak Claudio Lotitóval, aki szerintük nem az általa 22 éve tulajdonolt klub, hanem a saját érdekeit szem előtt tartva hozza döntéseit. A mostani akció január óta tart: a kulcsjátékosok kiárusítását megelégelő drukkerek akkor döntöttek úgy, hogy immár nemcsak Lotito üzleti érdekeltségeit, politikai pártját bojkottálják, hanem a csapat mérkőzéseit is, mert ki akarják kényszeríteni, hogy eladja a klubot.

Az akció hatékonyságát jelzi az Il Messaggero című lap közelmúltbeli összesítése, amely szerint a római Olimpiai Stadion 70 000-es nézőtéri kapacitásának kihasználtsága mindössze 11 százalékos a Lazio hazai mérkőzésein. Ez nemcsak a Serie A-ban a legrosszabb, hanem az összes olasz profiligát tekintve is: az élvonalban a Monza hazai meccseinek látogatottsága a második legrosszabb (56%), míg a B- és a C-ligát is nézve a másodosztályú Empolié (28%).

Pedig a szereplésre tényleg nem lehet panasz: a nyáron kinevezett vezetőedző, Gennaro Gattuso irányításával a Lazio 19 pontot szerzett az első hét fordulóban, sosem rajtolt ilyen jól a Serie A-ban, és csak rosszabb gólkülönbsége miatt szorul a tabellát vezető Inter mögé.