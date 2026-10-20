Nemzeti Sportrádió

Koronglövészet: vegyes páros siker Plevenben

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
2026.10.20. 15:14
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Címkék
vegyes páros Youth League Final 2026 utánpótlás utánpótlássport koronglövészet bulgária skeet
A Kocsi-Horváth Lujza, Péli Nimród duó aranyérmet nyert skeet vegyes párosban a Bulgáriában rendezett Youth League Final 2026 viadalon.

Két nap, hat mérkőzés, hat győzelem – egyetlen vereség nélkül. A hazai szövetség híre szerint a Kocsi-Horváth Lujza, Péli Nimród skeet vegyes páros mind az öt csoportmeccsét megnyerte, majd a döntőben 2–0-ra győzött a házigazda bolgár kettős ellen.

(Kiemelt képünk forrása: Magyar Sportlövők Szövetsége/Facebook)

vegyes páros Youth League Final 2026 utánpótlás utánpótlássport koronglövészet bulgária skeet
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