Koronglövészet: vegyes páros siker Plevenben
A Kocsi-Horváth Lujza, Péli Nimród duó aranyérmet nyert skeet vegyes párosban a Bulgáriában rendezett Youth League Final 2026 viadalon.
Két nap, hat mérkőzés, hat győzelem – egyetlen vereség nélkül. A hazai szövetség híre szerint a Kocsi-Horváth Lujza, Péli Nimród skeet vegyes páros mind az öt csoportmeccsét megnyerte, majd a döntőben 2–0-ra győzött a házigazda bolgár kettős ellen.
(Kiemelt képünk forrása: Magyar Sportlövők Szövetsége/Facebook)
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