Koronglövészet: vegyes páros siker Plevenben

Két nap, hat mérkőzés, hat győzelem – egyetlen vereség nélkül. A hazai szövetség híre szerint a Kocsi-Horváth Lujza, Péli Nimród skeet vegyes páros mind az öt csoportmeccsét megnyerte, majd a döntőben 2–0-ra győzött a házigazda bolgár kettős ellen.

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