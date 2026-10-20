A világ két legjobb csapata? Minden, amit a PSG–Barcától várni lehet!

Az idény meccse? Sokan így gondolnak az FC Barcelona kedd esti párizsi vendégjátékára. A legtöbb oldal erősorrendjében ez a két csapat áll az első két helyen, de az összes fogadóirodánál is ez a két együttest jósolják legesélyesebbnek a trófea felemelésére.

A PSG-ben minden bizonnyal kimarad a kezdőből Ferran Torres, aki nyáron igazolt Barcelonából a francia fővárosba, ellenben ott lesz Ousmane Dembélé, aki a katalánoktól igazolt Párizsba, amelynek színeiben egymás után kétszer megnyerte a Bajnokok Ligáját. A két csapatban játszik az elmúlt két év Aranylabdása: 2024-ben Rodri, 2025-ben Dembélé nyert, hozzátéve, hogy az abban az évben második, idén könnyen lehet, hogy Lamine Yamal következik. A 2025-ös szavazás legjobb 30 játékosából 14-et adott ez a két klub, míg idén a harmincból 13 képviselője van a PSG-nek és az FC Barcelonának. Ezen előjelek alapján nem csoda, hogy a BBC is „Európa legizgalmasabb párosítása” címmel közölt anyagot a mérkőzés előtt.

A BL-alapszakaszban két forduló után mind a két csapat megnyerte mindkét találkozóját, és a tabella első két helyén áll. Ráadásul ez a két csapat szerezte a legtöbb gólt, a PSG tízet, míg a Barcelona kilencet csakúgy, mint az Aston Villa. A franciák az első körben hat góllal küldték haza a Slovan Bratislavát, majd a második fordulóban már bő fél óra alatt lemosták a pályáról a Manchester Cityt. Végül Erling Haaland két góljával szépítettek az angolok, de a 4–2-es győzelem és a játék képe igazi erődemonstrációnak hatott.

Az FC Barcelona sorozatban négy BL-meccsen szerzett négy gólt, a PSG 12 BL-meccs óta veretlen

Barcelona's four-goal streak in the UCL league phase faces its biggest test: a PSG side that 𝙧𝙚𝙛𝙪𝙨𝙚 to lose 😤 Unless the Blaugrana score four or more and still don't win, one of these runs ends tonight 🍿👀 https://t.co/FnZlz4FJ1C — LiveScore (@livescore) October 20, 2026

A Barcelona sem tétlenkedett: előbb a Feyenoord elleni 5–1-es siker jött, majd a Galatasaray hiába vezetett Isztambulban, Hansi Flick csapata bő húsz perc alatt négy gólt szerezve simán nyert. A két csapat tehát mindegyik BL-meccsén legalább négy gólt szerzett és legalább egyet kapott, a meccseken átlagosan hat gól esett, ami újabb jó előjel az esti mérkőzés előtt.

A BBC kiemeli, hogy a 2025-ös klubvilágbajnokság óta a Barcelona 68 meccsen 192 gólt szerzett (2.82-es gól/meccs átlag), míg a PSG 67 meccsen 154-szer talált be (2.3-as gól/meccs átlag). Csak a Bayern München áll jobban az öt topliga csapatait vizsgálva.

A legutóbbi 12 francia bajnokságból tíz kiírást megnyerő PSG-nél egyértelműen a triplázás a célkitűzés. A hétközi City elleni kezdőhöz képest a hétvégi Strasbourg elleni bajnokira nyolc játékost változtatott a kezdőben Luis Enrique és így is sima 3–1-es győzelem lett a vége. A PSG a Ligue 1-ben hét forduló alatt már két döntetlent is játszott, a Monacótol pedig vereséget szenvedett, de így is a második helyén áll, a Lyon csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg. A párizsiaknál ez is bőven belefér, cserébe rengeteg kulcsjátékos kap rendszeres jelleggel pihenőidőt. Dembélé például csak öt bajnokin játszott, abból is kétszer csak csereként állt be, a lehetséges 630 játékpercből mindössze 238 percet játszott. A BL-ben természetesen mindkétszer kezdett és két meccsen három gólnál és három asszisztnál jár.

A Barcelonánál is olykor rotál Flick, de a kezdőben ritkábban van változás, ráadásul a rangadóra visszatér Raphinha is. A brazil támadó az idényben kilenc meccsen három gólpassza mellett 14 gólt szerzett, a válogatott szünet előtt négy nap leforgása alatt kétszer is triplázott. A hétvégi Real Betis elleni bajnoki volt az első, amelyen nem vállalt szerepet gólban, de mentségére legyen mondva, hogy csereként beállva csak 20 percet játszott. Lamine Yamal a vb óta szintet lépett: 11 meccsen kilenc gólnál és tíz gólpassznál tart. A szebbnél szebb távoli tekerései mellett nagyszerűen készít elő, és manapság ritka cseleket is megvillant, elég például a Galata elleni második gólpassza előtti jelenetekre gondolni.

A katalánoknál az új igazolások is remekül passzolnak a gépezetbe: Karim Adeyemi és Gabriel Jesus négy-négy, míg Anthony Gordon pedig már hat gólban vállalt szerepet. Flick pedig megtalálta a módját annak, ami Luis de la Fuentének nem sikerült, azaz egyszerre a pályán tartani Pedrit és Rodrit.