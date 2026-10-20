A világ két legjobb csapata? Minden, amit a PSG–Barcától várni lehet!
Az idény meccse? Sokan így gondolnak az FC Barcelona kedd esti párizsi vendégjátékára. A legtöbb oldal erősorrendjében ez a két csapat áll az első két helyen, de az összes fogadóirodánál is ez a két együttest jósolják legesélyesebbnek a trófea felemelésére.
A PSG-ben minden bizonnyal kimarad a kezdőből Ferran Torres, aki nyáron igazolt Barcelonából a francia fővárosba, ellenben ott lesz Ousmane Dembélé, aki a katalánoktól igazolt Párizsba, amelynek színeiben egymás után kétszer megnyerte a Bajnokok Ligáját. A két csapatban játszik az elmúlt két év Aranylabdása: 2024-ben Rodri, 2025-ben Dembélé nyert, hozzátéve, hogy az abban az évben második, idén könnyen lehet, hogy Lamine Yamal következik. A 2025-ös szavazás legjobb 30 játékosából 14-et adott ez a két klub, míg idén a harmincból 13 képviselője van a PSG-nek és az FC Barcelonának. Ezen előjelek alapján nem csoda, hogy a BBC is „Európa legizgalmasabb párosítása” címmel közölt anyagot a mérkőzés előtt.
A BL-alapszakaszban két forduló után mind a két csapat megnyerte mindkét találkozóját, és a tabella első két helyén áll. Ráadásul ez a két csapat szerezte a legtöbb gólt, a PSG tízet, míg a Barcelona kilencet csakúgy, mint az Aston Villa. A franciák az első körben hat góllal küldték haza a Slovan Bratislavát, majd a második fordulóban már bő fél óra alatt lemosták a pályáról a Manchester Cityt. Végül Erling Haaland két góljával szépítettek az angolok, de a 4–2-es győzelem és a játék képe igazi erődemonstrációnak hatott.
Az FC Barcelona sorozatban négy BL-meccsen szerzett négy gólt, a PSG 12 BL-meccs óta veretlen
A Barcelona sem tétlenkedett: előbb a Feyenoord elleni 5–1-es siker jött, majd a Galatasaray hiába vezetett Isztambulban, Hansi Flick csapata bő húsz perc alatt négy gólt szerezve simán nyert. A két csapat tehát mindegyik BL-meccsén legalább négy gólt szerzett és legalább egyet kapott, a meccseken átlagosan hat gól esett, ami újabb jó előjel az esti mérkőzés előtt.
A BBC kiemeli, hogy a 2025-ös klubvilágbajnokság óta a Barcelona 68 meccsen 192 gólt szerzett (2.82-es gól/meccs átlag), míg a PSG 67 meccsen 154-szer talált be (2.3-as gól/meccs átlag). Csak a Bayern München áll jobban az öt topliga csapatait vizsgálva.
A legutóbbi 12 francia bajnokságból tíz kiírást megnyerő PSG-nél egyértelműen a triplázás a célkitűzés. A hétközi City elleni kezdőhöz képest a hétvégi Strasbourg elleni bajnokira nyolc játékost változtatott a kezdőben Luis Enrique és így is sima 3–1-es győzelem lett a vége. A PSG a Ligue 1-ben hét forduló alatt már két döntetlent is játszott, a Monacótol pedig vereséget szenvedett, de így is a második helyén áll, a Lyon csak jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg. A párizsiaknál ez is bőven belefér, cserébe rengeteg kulcsjátékos kap rendszeres jelleggel pihenőidőt. Dembélé például csak öt bajnokin játszott, abból is kétszer csak csereként állt be, a lehetséges 630 játékpercből mindössze 238 percet játszott. A BL-ben természetesen mindkétszer kezdett és két meccsen három gólnál és három asszisztnál jár.
A Barcelonánál is olykor rotál Flick, de a kezdőben ritkábban van változás, ráadásul a rangadóra visszatér Raphinha is. A brazil támadó az idényben kilenc meccsen három gólpassza mellett 14 gólt szerzett, a válogatott szünet előtt négy nap leforgása alatt kétszer is triplázott. A hétvégi Real Betis elleni bajnoki volt az első, amelyen nem vállalt szerepet gólban, de mentségére legyen mondva, hogy csereként beállva csak 20 percet játszott. Lamine Yamal a vb óta szintet lépett: 11 meccsen kilenc gólnál és tíz gólpassznál tart. A szebbnél szebb távoli tekerései mellett nagyszerűen készít elő, és manapság ritka cseleket is megvillant, elég például a Galata elleni második gólpassza előtti jelenetekre gondolni.
A katalánoknál az új igazolások is remekül passzolnak a gépezetbe: Karim Adeyemi és Gabriel Jesus négy-négy, míg Anthony Gordon pedig már hat gólban vállalt szerepet. Flick pedig megtalálta a módját annak, ami Luis de la Fuentének nem sikerült, azaz egyszerre a pályán tartani Pedrit és Rodrit.
A Barcelona támadójátéka egészen félelmetes. A mind a 11 meccsét megnyerő katalánok tízszer jutottak el legalább három gólig, hatszor pedig legalább ötig. A spanyol együttes a Galata ellen jutott el a tizedik győzelemig, ami a legjobb idénykezdet a klub történelmében. Flick csapata 11 mérkőzésen 48 gólt szerzett, ami 4.4-es gól/meccs átlagot jelent.
Ferran Torres és Dembélé mellett a párizsiak edzője, Luis Enrique is kapocs a két klub között. Enrique 1996 és 2004 között játszott a Barcelona együttesében, majd előbb a B-csapatot edzette, majd 2014 és 2017 között irányította a felnőttcsapatot, amelynek élén triplázott. De az ő edzősködése alatt kibontakozó Lionel Messi, Luis Suárez, Neymar alkotta MSN támadósorral sem lőtt annyi gólt és rajtolt olyan jól a Barcelona, mint a mostani.
Az Opta statisztikái szerint azon párosítások közül, amelyeket legalább tíz alkalommal lejátszottak a Bajnokok Ligájában, csak az Ajax–Bayern München rendelkezik magasabb gól/meccs átlaggal (3.9), mint a Barcelona–PSG. A két csapat 15-ször csapott össze eddig, ezeken 57 gól esett, ami 3.8-as átlagot jelent. Flick érkezése óta 130 gól esett a Barcelona BL-meccsein, ennél csak egy csapatnál volt magasabb átlag. Tippelhetnek! Igen, a PSG az 134 góllal.
Az Optánál egyébként mégha csak egy hajszállal is, de a hazai Paris Saint-German a favorit. A címvédő győzelme a szimulációk 39.7 százalékában jött ki, míg a barcelonai diadalra 37.7 százalék, a döntetlenre pedig 22.6 százalékot mutatott az Opta szuperszámítógépe.
A két együttes az előző BL-idényben is összecsapott egymással az alapszakaszban. Akkor a most már Párizsban játszó Ferran Torres szerzett vezetést a Spanyolországban. Erre az első félidő végén Senny Mayulu válaszolt, majd a 90. percben Goncalo Ramos gólja révén nyert a PSG. Azon a találkozón a hazaiak részéről hiányzott Fermín López, Gavi, Raphinha és Joan García is, míg a vendégeknél Hvicsa Kvarachelia, Ousmane Dembélé, Desiré Doué és Marquinhos volt sérült. Ezúttal mindkét csapat jóval kevesebb hiányzóval vág neki a találkozónak. A hazaiaknál Nuno Mendes és Alessandro Longoni, a vendégeknél Eric García, Jules Koundé, Andreas Christensen és Roony Bardghji nem bevethető.
Yamal az előző összecsapás első percében...
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BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
KEDDI MÉRKŐZÉSEK
18.45: Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)
18.45: Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1)
21.00: AS Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)
21.00: FC Porto (portugál)–PSV (holland) (Tv: RTL+)
21.00: Liverpool FC (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!
21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+, Sport2) – élőben az NSO-n!
21.00: Paris Saint-Germain (francia)–FC Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!
21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: RTL+)
21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)