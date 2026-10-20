Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: legyőzte Máltát az U17-es válogatott

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2026.10.20. 16:56
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Az U17-es labdarúgó-válogatott két góllal múlta felül Máltát a Telkiben játszott felkészülési mérkőzésen.

Az Európa-bajnoki selejtezőre készülő U17-es futballválogatott Telkiben edzőtáborozik, annak keretei között barátságos meccset játszott Málta korosztályos legjobbjai ellen. Horváth Dávid szövetségi edző csapata az utolsó negyedórában döntötte el a mérkőzést: előbb a 79. percben Angyal Adrián, majd a 83.-ban Horváth Áron talált be, így

2–0-ra nyertek a mieink.

A válogatott csütörtökön ismét összecsap a máltaiakkal, az Eb-selejtezőt pedig november 11-én kezdi, a csoportban Törökország, Észak-Macedónia és San Marino lesz az ellenfél.

U17-ES FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, TELKI
Magyarország–Málta 2–0 (0–0)
Magyarország: Mácsik Marcell – Bagó Benett, Hermann Dávid, Piróth Edvin, Szalma Zétény (Schmél Noel Áron, 87.) – Horváth Áron (Hardon István, 87.), Vaskó-Homola Zalán – Panagiotis Veves Dániel (Bazsika Botond, 70.), Angyal Adrián (Sárdi Márk, 87.), Szoják Botond (Szegedi Botond, 60.) – Molnár-Bencze Zsombor (Orji Dávid, 70.)
Gólszerző: Angyal (79.), Horváth Á. (83.)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)

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