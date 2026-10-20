Sergen Yalcin lett Vincenzo Montella utódja a török kispadon

Az 53 éves szakember, aki négy esztendőre írt alá, az október 9-én menesztett olasz Vincenzo Montellát váltja a kispadon, mivel az olasz gyengén szerepelt a török válogatottal a Nemzetek Ligája élvonalában. Yalcin játékosként 1994 és 2003 között 37-szer szerepelt a válogatottban, amellyel részt vett az 1996-os és a 2000-es Európa-bajnokságon. Edzőként a Besiktassal érte el legjobb eredményét, amikor 2021-ben duplázott az isztambuli csapattal. A nyári világbajnokságon a csoportkörben kieső törökök négy forduló után négy vereséggel az utolsó helyén állnak NL-csoportjukban a franciák, az olaszok és a belgák mögött.