Golovin Vlagyimirban déja vu érzést keltett a szélsők kiesése

EZÚTTAL nem kellett öt hónapot várni arra, hogy újra összetartáson gyűljön össze az Európa-bajnoki bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott. A keret a szeptember végi, bukaresti Európa-kupa-négyes döntő után három héttel ismét edzésbe állt Győrben. Az idő egyre inkább fogy a december 3-án rajtoló kontinenstornát megelőző közvetlen felkészülésig, így minden egyes tréninget ki kell használnia Golovin Vlagyimir szövetségi kapitánynak és stábjának és a világelithez tartozó franciákkal esedékes heti két edzőmérkőzés is kiváló fokmérő lesz. Miközben nyilván a sikerélmény is jót tenne a játékosok lelkének a csalódást keltő romániai Ek-szereplés után.

A győri Olimpiai Sportparkban kedd kora este megtartott tréningen az FTC balszélsője, Márton Gréta (bokasérülést szenvedett a Dortmund elleni elmúlt hétvégi BL-meccsen) és az esztergomi jobbszélső, Kovács Anett (derékbántalmak) sem tudott részt venni, helyükre Hársfalvi Júlia és Faluvégi Dorottya érkezett.

„Még el sem kezdtünk edzeni, de már két csere is történt a keretben, sajnálom, hogy így alakult – mondta a szövetségi kapitány. – Déja vu érzésem van, négy és öt éve is mindig volt két csere az összetartások előtt az eredeti keretekhez képest sérülések miatt, bízom benne, hogy ezzel idénre ezt kimerítettük. Örülök, hogy erős ellenféllel találkozunk, már elértük, hogy szívesen játszanak velünk a legjobbak. Az Európa-kupa-szereplésnek is örültem, bármennyire sem úgy alakult a négyes döntő, ahogyan elterveztük. Ezeken a mérkőzéseken mérhetjük fel, hol tartunk. Mindenki azt várja tőlünk, hogy felzárkózzunk az elithez, próbálunk így tenni, ehhez pedig ilyen egyértelműen ilyen meccsek kellenek.”