Lamine Yamal csak akkor nem veszélyes, ha nincs nála labda

Egykori Barca-edző: a szóösszetétel lassan kikopik abból, ahogyan Luis Enriquére hivatkozunk, hiszen már a Paris Saint-Germain alkalmazásában is negyedszer csap össze korábbi kenyéradójával, ráadásul a PSG-vel már több serlegnél tart, mint amennyit a katalánokkal szerzett. A hétfői sajtótájékoztatón Hansi Flicket dicsérte, aki szerinte (s ezzel odaszúrt Xavi Hernándeznek, akit 2024-es párharcuk alkalmával bírált) tökéletesen passzol az FC Barcelona stílusához.



„Az előző edzőkhöz képest rengeteget javított az eredményességen – nyilatkozta Luis Enrique. – A személyisége, ahogyan a futballról gondolkodik, a Barca-DNS része. A Bayern Münchennél látottakhoz hasonló stílust alakított ki, támadnunk kell ahhoz, hogy nyerjünk. Szeretnénk elragadni tőlük a labdát, mert kulcskérdés, kinél lesz. A Barcelona mentalitása és filozófiája megegyezik a miénkkel: szép játék, sok gól. A Barca részének érzem magamat. Játékosként és edzőként is hosszú éveket töltöttem ott, a feleségem és a gyerekeim is katalánok, kötődöm a klubhoz. Szurkolóként követem a mérkőzéseit, és mit ad a sors: szinte minden évben találkozunk. Ezt korábban nehezen dolgoztam fel, de megszoktam, milyen a nagyszerű, egyedi, ragyogó játékosokból álló csapattal szembenézni. Ráadásul nem alattomosak, az értékeink megegyeznek, a leginkább ez a klub hasonlít a PSG-hez.”



Legutóbb a 2024–2025-ös alapszakaszban csapott össze a két együttes (2–1), 2024-ben a negyeddöntőben (6–4), s közös ezekben a találkozókban, hogy rendkívül látványosak, gólokban gazdagok voltak. Az FC Barcelona kimagaslóan kezdte az idényt, 11-ből 11 mérkőzést nyert meg – a veretlenség megszakítása természetesen motiváció a BL-listavezető, s persze címvédő párizsiaknak is.

Luis Enrique (Fotó: AFP)



Luis Enrique irányíthatta minden idők legjobb játékosát, Lionel Messit, természetesen össze kellett hasonlítania neki is Lamine Yamallal: „Minden idők legjobbját senki sem múlhatja felül, Lamine-nak saját magából kell kihoznia a legtöbbet, s a legjobb amit tehet, hogy nem hasonlítgatja magát másokhoz. Nagyon egyszerű a megállítása: ne hagyd, hogy hozzá kerüljön a labda! Ha mégis megtörténik, veszély leselkedik rád.”



Vitinha sem fukarkodott a dicsérettel, amikor szóba került a Barca szélsője: „Különleges játékos, de elsősorban kiváló csapattal találkozunk, nem egyedül vele. Többen is esélyesek az Aranylabda elnyerésére: Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Michael Olise… Mindkét együttes a labdát akarja birtokolni, irányítani, annak hiányában pedig letámad, már az ellenfél térfelén. Kedvelem Rodrit és Pedrit, de szeretnénk játszani.”



A portugál középpályás azért csillapította is a kedélyeket, mondván, hosszú az idény, és ez a mérkőzés is csak három pontról dönt. Azt Luis Enrique és Vitinha is hangsúlyozta, hogy a zavargások közepette jó lenne, ha biztonságosan megrendeznék a mérkőzést.



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