Nemzeti Sportrádió

Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar kéziválogatott keretébe

2026.10.20. 17:17
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Faluvégi Dorottya (Fotó: Török Attila)
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Kovács Anett női kézilabda magyar női kézilabda-válogatott Faluvégi Dorottya
Újabb változás történt a Franciaország elleni dupla mérkőzésre készülő magyar női kézilabda-válogatott keretében: Faluvégi Dorottya került be Kovács Anett helyére.
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Márton Gréta bokasérülést szenvedett a hétvégi BL-meccsen, így nem játszhat a franciák ellen.

Délelőtt Márton Gréta helyére Hársfalvi Júlia került be a magyar kéziválogatott keretébe, délután pedig a másik szélen is változtatni kényszerült Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

Az esztergomi Kovács Anett sérülés miatt nem játszhat a franciák ellen, helyére a Bukarestben légióskodó Faluvégi Dorottyát hívta be a szakvezető.

A magyar női kézilabda-válogatott kerete a franciák elleni felkészülési mérkőzésekre
Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Szemerey Zsófi (Győr)
Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia)
Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)
Irányítók: Kajdon Blanka (Vác), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Hb – Franciaország)
Beállók: Juhász Kata (DVSC), Tóvizi Petra (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom)
Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)
Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A felkészülési mérkőzések programja
Október 22., csütörtök, Audi Aréna Győr
17.00: Magyarország–Franciaország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
Október 25., vasárnap, Strasbourg
15.00: Franciaország–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Kovács Anett női kézilabda magyar női kézilabda-válogatott Faluvégi Dorottya
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