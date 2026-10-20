Faluvégi Dorottya is bekerült a magyar kéziválogatott keretébe

Délelőtt Márton Gréta helyére Hársfalvi Júlia került be a magyar kéziválogatott keretébe, délután pedig a másik szélen is változtatni kényszerült Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány.

Az esztergomi Kovács Anett sérülés miatt nem játszhat a franciák ellen, helyére a Bukarestben légióskodó Faluvégi Dorottyát hívta be a szakvezető.

A magyar női kézilabda-válogatott kerete a franciák elleni felkészülési mérkőzésekre

Kapusok: Böde-Bíró Blanka (FTC), Bukovszky Anna (Esztergom), Szemerey Zsófi (Győr)

Jobbszélsők: Győri-Lukács Viktória (Győr), Faluvégi Dorottya (CSM Bucuresti – Románia)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Papp Nikoletta (CSM Slatina – Románia)

Irányítók: Kajdon Blanka (Vác), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz Hb – Franciaország)

Beállók: Juhász Kata (DVSC), Tóvizi Petra (DVSC), Szmolek Apollónia (Esztergom)

Balátlövők: Csíkos Luca (Thüringer HC – Németország), Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (CSM Bucuresti – Románia)

Balszélsők: Hársfalvi Júlia (FTC), Petrus Mirtill (DVSC)

A felkészülési mérkőzések programja

Október 22., csütörtök, Audi Aréna Győr

17.00: Magyarország–Franciaország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

Október 25., vasárnap, Strasbourg

15.00: Franciaország–Magyarország (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!