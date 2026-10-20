Barátok egymás ellen: Iraola és Pérez az Anfieldben

Erős a kötelék Andoni Iraola és Inigo Pérez között. Előbbi a Liverpool, utóbbi a Villarreal szakvezetőjeként igyekszik sikeressé tenni csapatát, azonban kevesen tudják, hogy régóta barátok. Mondhatni, nem sokon múlt, hogy Inigo Pérez a keddi meccsre a Liverpool pályaedzőjeként készüljön…

No, de menjünk vissza egy kicsit az időben, játékosként három idényen át Marcelo Bielsa irányítása alatt csapattársak voltak az Athletic Clubban. Iraola a „fél életét” Bilbaóban töltötte, 510 mérkőzésen játszott, a klub történetének egyik legendája és legjobb jobbhátvédje, míg Pérez az utánpótlásmeccseket is beleszámítva közel 150 találkozón húzta fel a baszkok mezét, a középpályán robotolt kilencven percen át. Marcelo Bielsa intenzív, agresszív letámadásra és folyamatos mozgásra építő futballja fontos hatást gyakorolt rájuk, remekül azonosultak az argentin szakember játékfelfogásával. Már a pályán remek volt közöttük a kapcsolat, gyorsan megismerték egymás gondolatait és személyiségét, majd mély barátság alakult ki közöttük. Ez az évek alatt csak erősebb lett, Iraola 2017-ben a New York Cityből, Pérez 2022-ben az Osasunából vonult vissza, ezt követően pedig az edzői pályán is közös útra léptek.

Iraola 2020 nyarán a Rayo Vallecano vezetőedzője lett, két évvel később Pérez pályaedzőként csatlakozott a szakmai stábjához. Egy idényen át dolgoztak a madridi együttes sikeréért, majd Iraola a Premier League-ben szereplő Borunemouth-hoz szerződött. Természetesen vele tartott volna Pérez is, azonban az angliai munkavállaláshoz szükséges adminisztratív feltételek ezt megakadályozták, ugyanis ekkor még nem volt UEFA A-licence. Ennek ellenére elutazott Angliába, ott volt a csapat mellett, de nem dolgozhatott, majd bekopogtatott nála a Rayo. Francisco Rodríguez távozása után elfogadta a vallecasiak ajánlatát, és amíg Iraola a PL-ben parádézott a Bournemouth élén, addig Pérez a Rayóval ért el sikereket, az előző idényben egészen a Konferencialiga-döntőig vezette. A nyáron jelentős lépést tettek pályafutásukban, Iraola a világhírű Liverpool, Pérez pedig a spanyol élcsapatnak számító Villarreal szakvezetője lett.

Fernandez Sánchez Tavero, a spanyol As újságírója: – Inigo Pérez és Andoni Iraola között nagyon szoros a szakmai és a baráti kapcsolat. Pérez többször elismerte, hogy a Liverpool jelenlegi szakvezetője volt az egyik legnagyobb hatással az edzői pályafutására. Ugyanakkor azt is elmondta, hogy saját edzői identitást szeretne kialakítani. Ami a stílusukat illeti, Pérez számos olyan alapelvet követ, amely Iraolára is jellemző: magas intenzitás, agresszív letámadás, gyors átmenetek, vertikális támadójáték és erős csapatszintű szervezettség. Csapatai rendre nagy energiával futballoznak, és igyekeznek minél magasabban visszaszerezni a labdát. Ami a BL-mérkőzést illeti, én a Liverpool győzelmére számítok. Megvan bennük a megfelelő minőség, a keretmélység és a hazai pálya előnye is, ezért az angolokat tartom esélyesebbnek. De kis különbséget várok. vélemény

„Különleges és furcsa mérkőzés lesz – mondta Iraola a meccs előtti sajtótájékoztatón. – Ismerjük egymást, és amint visszavonult, rögtön felkértem másodedzőmnek. Nagyon sok mindenen mentünk keresztül együtt, kiváltság, hogy most ellene játszhatok. Jól ismer engem, mindent tud rólam, de én is követem a munkáját, és ismerem a játékosait. Az ilyen helyzetek nem tesznek jót a kapcsolatunknak: alapvetően sokat beszélünk, aztán egy időre megszakítjuk a kommunikációt, hogy megmaradjon a szükséges távolság. Általában beszélünk a futballról és a családunkról is, de ahogy közeledett a mérkőzés, már nem olyan sűrűn. Nem tudott Angliába jönni velem, nagyon bosszantott a dolog, de végül jól alakultak a dolgok, átvette a Rayót, most pedig a Villarreallal szerepel a Bajnokok Ligájában. Boldog vagyok a sikerei miatt.”

Habár sok a közös bennük, az alapfilozófiájuk ugyanaz, de Pérez a saját elképzeléseivel fejleszti tovább a modellt. Iraola a közvetlenebb, nagy intenzitású játékával vált ismertté, Pérez pedig időnként nagyobb hangsúlyt helyez a pozíciós alkalmazkodásra és a támadások tudatosabb felépítésére. A két szakvezető felfogását ismerve jó iramú, látványos mérkőzésre lehet számítani, s az a nagy kérdés, a tanítvány le tudja-e győzni mesterét…

Szoboszlai Dominik nélkül támadja Gulácsi Péter kapuját a Liverpool

Alapesetben három magyar futballista léphetne pályára kezdőként a Liverpool–Villarreal Bajnokok Ligája-mérkőzésen, ugyanis a hazaiaknál Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, míg a vendégeknél Gulácsi Péter számít alapembernek. Azonban jó eséllyel ketten lesznek ott a pályán az első perctől, ugyanis Szoboszlai Dominik sérülés miatt kihagyja az összecsapást. A magyar válogatott csapatkapitányát a hétvégi Brentford elleni bajnoki első félidejében le kellett cserélni.

Szoboszlai Dominik nem játszik a Villarreal ellen (Fotó: AFP)

„Dominik fantasztikus játékos, amint idekerültem, rögtön láttam, hogy milyen képességekkel rendelkezik – mondta Andoni Iraola, a Liverpool menedzsere a keddi BL-mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Fizikálisan és technikailag is kiváló, nagyon fontos játékos számunkra, valamint ahhoz a játékstílushoz, amelyet képviselünk. Jelenleg azonban nem számíthatunk rá, még egy kis türelemre van szükség, amíg teljesen felépül. Többé-kevésbé ugyanabban a helyzetben van, mint a múlt héten. Nagyra értékelem azt az erőfeszítést, amelyet a Brentford ellen tett azért, hogy a csapat rendelkezésére álljon, és segíteni akarjon egy rendkívül nehéz mérkőzésen. Az, hogy vállalta a játékot, és előreállt, mert segíteni akart a csapatnak, sokat elárul róla.”

Gulácsi Péterre különleges mérkőzés vár, ugyanis pályafutása elején öt évig a Liverpool játékosa volt, többször kölcsönadták és ült a felnőtt csapat kispadján, ám tétmeccsen nem lépett pályára. Érdekesség, hogy a „vörösöknél” Pepe Reinának volt a cserekapusa, aki most a Villarreal utánpótlásában dolgozik, illetve, ahogy annak idején Liverpoolban, úgy most is Xavi Valero a kapusedzője.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

KEDDI MÉRKŐZÉSEK

18.45: Fenerbahce (török)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)

18.45: Sabah (azeri)–Borussia Dortmund (német) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Roma (olasz)–Slovan Bratislava (szlovák) (Tv: RTL+)

21.00: Porto (portugál)–PSV (holland) (Tv: RTL+)

21.00: Liverpool (angol)–Villarreal (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: Manchester City (angol)–AEK Athén (görög) (Tv: RTL+, Sport2) – élőben az NSO-n!

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+, Sport1) – élőben az NSO-n!

21.00: Napoli (olasz)–Bodö/Glimt (norvég) (Tv: RTL+)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: RTL+)