Csók a klubcímernek – de az időzítés rossz volt, a Tottenham játékosa bocsánatot kért
Súlyos térdsérülései miatt James Maddison 2025 tavaszától hétfő estig csupán hét bajnoki mérkőzésen léphetett pályára, rendre csereként. A Coventry ellen került be először a kezdőbe, nagyszerű játékkal járult hozzá a Spurs idénybeli első győzelméhez (3–1), a 14. percben ő szerezte csapata első gólját – és örömében megcsókolta a mezén lévő címert.
Abban a pillanatban nem az járt a fejében, hogy a gólt szülővárosa klubja kapta, az a csapat, amelyiknek utánpótlásában elkezdett futballozni… Mivel nem minden Coventry-drukker vette jó néven a jelenetet – voltak, akik már a meccsen pfújoltak, amikor nála volt a labda –, a 29 éves játékos a közösségi médiában megmagyarázta a hátteret:
„Már korábban elterveztem, hogy a visszatérésem utáni első gólomnál megcsókolom a címert, kifejezve hálámat azért a támogatásért, amit nemcsak én, hanem a családom is kapott ettől a klubtól karrierem legsötétebb tizennyolc hónapja során. Csodálom és imádom a Coventry Cityt, ezt minden közeli barátom, rokonom tudja. Mindig is drukkere leszek a csapatnak, és őszintén bocsánatot kérek mindenkitől, aki úgy érzi, hogy a visszatérésem utáni első gólom rossz időzítéssel, éppen a szülővárosom csapata ellen született meg. Minden jót kívánok Frank Lampardnak és játékosainak az idény hátralévő részére!”
Maddison 20 évesen távozott a Coventrytől; előbb a Norwich City (2016–2018) – közben kölcsönben az Aberdeen –, majd a Leicester City (2018–2023) játékosa volt, onnan igazolt három éve a Tottenhambe. Az angol válogatottban hét meccsen játszott.
A Tottenham a 16., a Coventry a 17. helyen áll a Premier League tabelláján; mindkét csapat hat pontot gereblyézett össze az első hét fordulóban.