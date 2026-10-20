Csók a klubcímernek – de az időzítés rossz volt, a Tottenham játékosa bocsánatot kért

Súlyos térdsérülései miatt James Maddison 2025 tavaszától hétfő estig csupán hét bajnoki mérkőzésen léphetett pályára, rendre csereként. A Coventry ellen került be először a kezdőbe, nagyszerű játékkal járult hozzá a Spurs idénybeli első győzelméhez (3–1), a 14. percben ő szerezte csapata első gólját – és örömében megcsókolta a mezén lévő címert.

Abban a pillanatban nem az járt a fejében, hogy a gólt szülővárosa klubja kapta, az a csapat, amelyiknek utánpótlásában elkezdett futballozni… Mivel nem minden Coventry-drukker vette jó néven a jelenetet – voltak, akik már a meccsen pfújoltak, amikor nála volt a labda –, a 29 éves játékos a közösségi médiában megmagyarázta a hátteret:

„Már korábban elterveztem, hogy a visszatérésem utáni első gólomnál megcsókolom a címert, kifejezve hálámat azért a támogatásért, amit nemcsak én, hanem a családom is kapott ettől a klubtól karrierem legsötétebb tizennyolc hónapja során. Csodálom és imádom a Coventry Cityt, ezt minden közeli barátom, rokonom tudja. Mindig is drukkere leszek a csapatnak, és őszintén bocsánatot kérek mindenkitől, aki úgy érzi, hogy a visszatérésem utáni első gólom rossz időzítéssel, éppen a szülővárosom csapata ellen született meg. Minden jót kívánok Frank Lampardnak és játékosainak az idény hátralévő részére!”

I had already planned my first goal back I was kissing the badge of this club who has supported me and my family through the darkest days of my career over the past 18 months. I absolutely adore and love Coventry City. All my close friends and family know that. I’m a fan and always will be and I will 100% apologise to anyone who thought the timing was bad as my first goal back just happened to be against my hometown club. Good luck to Frank and the boys for the rest of the season. PUSB🩵 — James Maddison (@Madders10) October 20, 2026

Maddison 20 évesen távozott a Coventrytől; előbb a Norwich City (2016–2018) – közben kölcsönben az Aberdeen –, majd a Leicester City (2018–2023) játékosa volt, onnan igazolt három éve a Tottenhambe. Az angol válogatottban hét meccsen játszott.

A Tottenham a 16., a Coventry a 17. helyen áll a Premier League tabelláján; mindkét csapat hat pontot gereblyézett össze az első hét fordulóban.