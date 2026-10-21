Emberhátrányban győzött az Inter; linzi meglepetés Lisszabonban

INTER–SAHTAR 1–0. Nem állíthatjuk, hogy az Inter kiugró formát futna a Bajnokok Ligájában, a legutóbbi nyolc mérkőzéséből ugyanis csak egyet nyert meg az első számú európai kupasorozatban: az első két fordulót vereséggel zárta, az előző kiírásban a legjobb 16 közé jutásért oda-vissza kikapott a Bodőtől, az alapszakasz utolsó fordulójában legyőzte a Dortmundot, de előtte három meccsen kikapott. Így aztán a feladat adva volt Christian Chivu csapatának, minimum pontot szerezni a Sahtar ellen odahaza. Csakhogy az ukránok az idényben eddig egy bajnokin szenvedtek vereséget, és a PSV ellen ikszeltek az első fordulóban, a többi tíz tétmeccsüket megnyerték. Ilyen előzmények után sokáig úgy nézett ki, hogy megszületik az idei BL-főtábla első gól nélküli döntetlenje, a nem túl sok eseményt hozó első félidőben alig-alig forogtak veszélyben a kapuk, és a második játékrészben is jó ideig a futball küzdő jellege dominált – enyhe hazai fölénnyel. A 68. percben aztán távolodni látszott az Intertől a három pont megszerzésének lehetősége, mert Alessandro Bastoni megkapta második sárga lapját, vagyis emberhátrányba került a milánói alakulat. Alig tíz perccel az után, hogy Bastonit kiállította a játékvezető, a csereként beszálló Henrih Mhitarjan remek kiugratása nyomán Carlos Augusto a kifutó kapus mellett a kapuba gurított, ezzel megszerezte a vezetést az Inter, s mint később kiderült, ez a győzelemhez is elég volt.

SPORTING–LASK 2–3. A szerdai játéknap legnagyobb meglepetését a LASK szállította, bár a mérkőzés nem úgy indult, hogy a végén az osztrákok örülhetnek Lisszabonban. A nyolcadik percben ugyanis Luis Suárez büntetőjéből megszerezte a vezetést a Sporting – igaz, az első negyedóra végén az agresszív linzi letámadás eredményeként Christoph Lang révén egyenlítettek a vendégek. A második félidő középső negyedórájában aztán a LASK eldöntötte a mérkőzést: előbb Sasa Kalajdzic, öt perccel később pedig Krystof Danek is betalált. A rendes játékidő utolsó előtti percében Luis Suárez gólja zárta keretbe a mérkőzést – a hét percig tartó hosszabbításban már nem jött össze az egyenlítés a portugáloknak. A linziek első győzelmüket ünnepelhették, a lisszaboniak első vereségüket szenvedték el.

ASTON VILLA–VIKING 3–1. A második helyen álló Villa az előző körben a Bayernnel hatgólos döntetlent játszó Vikinget fogadta, s ha másért nem is, már pusztán ezen tény miatt sem ártott óvatosnak lennie. Viszont Unai Emery óvatoskodás helyett széles körül offenzívára vezényelte csapatát a norvégok ellen, s az első félidő 14 hazai kapura lövéséből kettő be is akadt: Ross Barkley és Emiliano Buendía köszönt be. A második félidőben Henrik Heggheim öngóljával lényegében eldőlt a mérkőzés, a Viking Peter Christiansen révén a végén kozmetikázta az eredményt.

BETIS–FEYENOORD 1–0. Az előző körben a Feyenoord fordulatos meccsen legyőzte a Comót, így a hollandok bízhattak benne, hogy a Betis otthonában is három ponttal gyarapodnak majd. Csakhogy az eddigi két meccsét megnyerő spanyolok ezt nem feltétlenül gondolták így, Isco 59. percben tizenegyesből szerzett góljával sorozatban harmadik meccsüket is megnyerték, és hibátlan teljesítményükkel a tabella ötödik helyén állnak.

BRUGES–LENS 3–0. A Lens győzelemmel kezdte az alapszakaszt, ám utána a Sportingtól hazai pályán elszenvedett vereség után az előző fordulóban az Intert megtréfáló Bruges otthonában szeretett volna javítani. Nos, jelentjük, nem sikerült neki: a kimondottan eseménydús első félidő hosszabbításában a belgák Hans Vanaken révén megszerezték a vezetést – tegyük hozzá, a franciák csaknem háromszor annyi alkalommal próbálkoztak kapura lövéssel a szünetig. Fordulás után ugyan többet birtokolta a labdát a Bruges, mégis a Lens volt veszélyesebb a kapura – egyenlítés helyett viszont újabb belga gól, sőt, gólok érkeztek, Joaquin Seys után a félidő középső harmadában Carlos Forbs is betalált, kialakítva a 3–0-s hazai győzelmet jelentő végeredményt.