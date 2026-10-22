„Még mindig kicsit ismerkedünk egymással” – Bernardo Silva a Real 4–1-es győzelme után

„Ez egy nagyszerű este volt számunkra. De amikor a Real Madridban játszol, az soha nem elég, mindig többre kell törekedni. Elégedettek voltunk a játékunkkal, de többre van szükségünk, és ezt a mérkőzést további győzelmeknek kell követnie” – vélte a meccs legjobbjának megválasztott Kylian Mbappé. – Támadásban jól kombináltunk, sok helyzetet alakítottunk ki. Talán több gólt is szerezhettünk volna, vagy kellett volna szerezni. De elvégeztük a feladatunkat, és most jön a következő próbatétel.”

A legutóbbi öt BL-meccsén gólt szerző francia támadó Arda Güler góljáról beszélt, amikor a török játékos Mbappé labdájába ért bele „Mosolyogtam, mert ő az öcsém! Imádom őt – nagyon fontos számomra. Ebben a szezonban igazán jól játszik – szóval ha neki adtam egy gólt, ami majdnem az enyém lett volna, akkor sem baj, mert ő is sok gólpasszt ad nekem!”

Bernardo Silva, a Real Madrid középpályása is megszólalt. „A labdával agresszíven játszunk az egy az egy elleni helyzetekben, sok olyan játékosunk van, aki szívesen veszi fel a harcot az ellenfelekkel, de az is fontos, hogy keressük a szabad tereket. Még mindig kicsit ismerkedünk egymással, de biztos vagyok benne, hogy a következő mérkőzéseken javulni fogunk.”

Az első madridi gólját szerző Bernardo Silva így folytatta: „Nagyon örülünk a győzelemnek, és én is nagyon boldog vagyok, hogy itt szereztem az első gólomat. A második félidőben sokkal jobbak voltunk, jobban irányítottuk a játékot, mint az elsőben, ahol néha kiszolgáltott volt Thibaut Courtois. Ezzel már kilenc pontunk van a lehetséges kilencből. Ez a csapat folyamatosan fejlődik, magabiztosan halad előre, és mérkőzésről mérkőzésre győznünk kell, hogy az utolsó három hónapban harcolhassunk a trófeákért – ezt várja el tőlünk ez a klub.”

José Mourinho, a Real Madrid edzője a spanyol tévének nyilatkozott. „Elégedett vagyok. Bernardo Silvának nagyon szüksége volt egy mérkőzésre – már régóta nem játszott –, és remekül teljesített. Az első félidőnk jó volt, bár lassú tempóban zajlott. Miután felgyorsítottuk a játékot, már egészen más volt a helyzet. Az egyetlen dolog, ami nem tetszett, az a kapott gól volt – Thibaut Courtois nem érdemelte meg ezt, tekintve a hihetetlen védéseket, amelyeket bemutatott.”

Antonio Nusa, a Lipcse szélső az UEFA-nak nyilatkozott. „Főleg az első félidőben sikerült nyomást gyakorolnunk, remek helyzeteket alakítottunk ki, amelyeket Thibaut Courtois hárított, és a lendület a mi oldalunkon volt. Jó érzés egy ilyen stadionba érkezni, tudva, hogy a Real Madrid milyen magas színvonalat képvisel. De ki kell használnunk ezeket a lehetőségeket. Ez a legmagasabb minőség mércéje Európában, és a Federico Valverde elleni mérkőzésem pont az a fajta kihívás, amit igazán szeretek. Ennél magasabb szint már nem létezik. Voltak olyan pillanatok a mérkőzésen, amikor igazán jól játszottunk, és ezt kell magunkkal vinni a szezon hátralévő részébe. ”

Martín Demichelis, a Lipcse edzője is értékelt: „Nem vagyok túl elégedett, mert ismét vereséget szenvedtünk, és négy gólt kaptunk. De a labdával olyan dolgokat csináltunk, amik tetszenek nekem. Személyes véleményem szerint egyáltalán nem érdemeltük meg, hogy félidőben hátrányban legyünk. A Real Madrid azonban a második félidőben jobban irányította a mérkőzést. Nem szeretek veszíteni. De egészen más csapat voltunk, mint a hétvégén a Bayern München ellen. Nem éreztük magunkat kényelmetlenül, amikor a kapunk közelében nem nálunk volt a labda – még akkor sem, amikor a saját tizenhatosunk közelében voltunk. Remek helyzeteket alakítottunk ki, és Thibaut Courtois megmutatta, miért tartják őt a világ legjobbjának. A Madridnak remek játékosokból álló kerete van, köztük Kylian Mbappéval, és nagyon jól és gyorsan játszanak, amikor előre törnek.”

„Már sokszor jártam itt, és ez gyakran előfordul – remek mérkőzést játszol, és mégis a Madrid nyer. Úgy gondoltam, jól sakkban tartjuk őket, de a Madrid egyéni kvalitásait nehéz kezelni. Úgy vélem, ők a BL-cím egyik esélyesei” – zárta gondolatait az argentin tréner.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 4–1 (1–0)

Madrid, Bernabéu, 73 016 néző. Vezette: Kovács István (romániai)

REAL MADRID: Courtois – Valverde, Huijsen, Rüdiger, Carreras (Cucurella, 70.) – Camavinga, Bernardo Silva – Arda Güler (Brahim Díaz, 78.), Jude Bellingham (Endrick, 88.), Vinícius Júnior (Y. Diomandé, 70.) – K. Mbappé (Carlos Espí, 88.). Vezetőedző: José Mourinho

RB LEIPZIG: Vandervoort – R. Baku, Orbán, Lukeba, Raum (Finkgräfe, 73.) – El-Ajnaui (Reutz, 63.), Seiwald – Gruda (Makszimovics, 63.), Nkunku (Baumgartner, 78.), Nusa (Gomis, 73.) – Romulo. Vezetőedző: Martín Demichelis

Gólszerző: Bernardo Silva (44.), Arda Güler (52.), K. Mbappé (83.), Y. Diomandé (87.), ill. Gomis (85.)