Nézze meg a szerdai BL-játéknap összes gólját egy helyen! – VIDEÓK
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ
Lille (francia)–Galatasaray (török) 2–4 (Diaouné 7., 39., ill. Akgün 2., Batrakov 44., Torreira 52., Osimhen 64.)
Como (olasz)–Manchester United (angol) 4–1 (N. Paz 3., 57., Duvikasz 49., Ramón 76., ill. Zirkzee 90+1.)
Real Madrid (spanyol)–RB Leipzig (német) 4–1 (Bernardo Silva 44., Arda Güler 52., K. Mbappé 83., Y. Diomandé 87., ill. Gomis 85.)
Bayern München (német)–Arsenal (angol) 2–2 (A. Davies 35., Kane 61. – 11-esből, ill. Eze 25., Rice 82.)
Internazionale (olasz)–Sahtar Doneck (ukrán) 1–0 (Carlos Augusto 77.)
Kiállítva: Bastoni (68., Inter)
Real Betis (spanyol)–Feyenoord (holland) 1–0 (Isco 59. – 11-esből)
Sporting CP (portugál)–Linzer ASK (osztrák) 2–3 (L. Suárez 5., 89. – az elsőt 11-esből, ill. Ch. Lang 15., Kalajdzic 63., Danek 68.)
Aston Villa (angol)–Viking (norvég) 3–1 (Barkley 23., Buendía 37. – 11-esből, Heggheim 62. – öngól, ill. Christiansen 84.)
FC Bruges (belga)–Lens (francia) 3–0 (Vanaken 45+3., Seys 50., Forbs 72.)