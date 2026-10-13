Bombaformában lévő Barcelonát kell megfékezniük Sallai Rolandéknak

Huszadik BL-meccsére készül Sallai Roland. A Galatasaray magyar válogatott szélsője az utóbbi kilenc évben játszhatott már a sorozatban a Real Madrid, a Liverpool, a Manchester City, a Juventus, az Atlético Madrid és a Dortmund ellen is, de a Barcelonával szemben először bizonyíthat. Feltéve persze, hogy pályára lép kedd este.

A 29 éves szélső combizomszakadás miatt kihagyta a válogatott legutóbbi négy Nemzetek Ligája-találkozóját, és bár arról is lehetett olvasni, hogy műteni kell, szerencsére erre nem került sor. A hétvégén, a Kasimpasa elleni 3–1-es hazai győzelem során már ott ült a padon, ami akkor is biztató, ha végül nem állt be. Jó hír, hogy Okan Buruk vezetőedző a hétfői sajtótájékoztatón azt mondta, Wilfried Singót leszámítva mindenki bevethető a Barcelona ellen. Ez persze nem jelenti azt, hogy Sallai Roland biztosan lehetőséget kap. Mindenesetre a törököknek minden erejükre szükségük lesz a pontszerzéshez.

A Galatasaray a Sporting elleni 3–1-es vereséggel kezdte a Bajnokok Ligáját, és a kedd esti összecsapáson sem számíthat sok jóra. A Barcelona elképesztő formában futballozik az idényben, a La Ligában százszázalékos teljesítménnyel, 34–7-es gólkülönbséggel vezeti a tabellát, a BL-ben pedig a Feyenoord elleni 5–1-es sikerrel nyitott. Vagyis az évad kezdete óta szerzett 39 gólt, és Európa egyik, ha nem a legjobb támadósorával büszkélkedhet. A törököknek jókora könnyebbséget jelent, hogy a brazil válogatottól kisebb sérüléssel visszatérő Raphinha elővigyázatosságból el sem utazott Isztambulba. A 29 éves támadó 14 gólnál és 3 gólpassznál jár ebben a kiírásban, vagyis a csapat egyik kulcsemberét kell nélkülöznie a Barcának. A törökökre azonban így is rendkívül nehéz összecsapás vár, amivel Okan Buruk vezetőedőedző is tisztában van.

„Sokszor elhangzik, hogy a Bajnokok Ligájában minden mérkőzés nehéz, de ez különösképpen igaz amikor a Barcelona az ellenfél – idézte a Marca az isztambuli csapat 52 éves török szakvezetőjét. – A világ legjobb formájában lévő csapata, rengeteg gólt szerez, győztes mentalitású. Eddig is erős volt, de a nyári igazolásai kimondottan jól sikerültek. Jól ismerjük őket, ami előny, mert tudjuk, mire számítsunk, és felkészülhetünk az összecsapásra. Megpróbáljuk megnehezíteni a dolgukat, mert azért nekik is van gyenge pontjuk. Hazai pályán fogadjuk őket, remélem, a szurkolóink ezúttal is frenetikus hangulatot teremtenek a stadionban. Erre a találkozóra egyetlen játékost sem kell külön motiválni.”

A vendégeknél Raphinha távollétében elképzelhető, hogy Gabriel Jesús kapja meg a lehetőséget a támadósor közepén. Az Arsenaltól igazolt brazil csatár a hétvégén, a Getafe ellen először kezdett a Barcelonában, és góllal hálálta meg a bizalmat. A BL-alapszakasz első játéknapján csak a 83. percben állt be, de így is szerzett gólt a Feyenoord ellen.

„Korábban is elmondtam, egy álmom vált valóra azzal, hogy a Barcelonába szerződhettem – idézte a Marca Gabriel Jesúst még a hétvégi győzelem után. – Nagyon könnyű ilyen társakkal futballozni, mindig a lábamra jön a labda. Eddig is olyan csapatokban játszottam, amelyek sok gólt szereztek, ez most is így van. Bízom benne, hogy az idény végéig tudjuk tartani a mostani tempót, és abban is hogy Raphinha minél hamarabb visszatér, mert nagy szükségünk lenne rá.”

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

18.45: Lens (francia)–Sporting CP (portugál) (Tv: RTL+, Sport1)

18.45: Sabah (azeri)–Slavia Praha (cseh) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Arsenal (angol)–Lille (francia) (Tv: RTL+, Sport2)

21.00: Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) (Tv: RTL+, Sport1)

21.00: Internazionale (olasz)–FC Bruges (belga) (Tv: RTL+)

21.00: Galatasaray (török)–Barcelona (spanyol) (Tv: RTL+) – élőben az NSO-n!

21.00: RB Leipzig (német)–PSV (holland) (Tv: RTL+)

21.00: Viking (norvég)–Bayern München (német) (Tv: RTL+)

21.00: Villarreal (spanyol)–Napoli (olasz) (Tv: RTL+)