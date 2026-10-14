„Többet várok a vezetőségtől” – Lisandro Martínez a Manchester madridi veresége után

A Manchester United argentin játékosa, Lisandro Martínez nagyon lesújtó képet festett csapata jelenéről, mint a vezetőedző: „Rendkívül gyenge mérkőzést játszottunk. Tényleg nagyon gyengét. Nagyon vissza kell fognom magam, ám néha ez is tükrözi, milyen állapotban van jelenleg a klubunk. Akár jogos volt a piros lap, akár nem, ezen már nem lehet változtatni. Én a csapatunk teljesítményét nézem, amely siralmas volt” – értékelt a mérkőzés után a Marca szerint.

„Őszintének kell lennem: többet várok a vezetőségtől, de nekünk labdarúgóknak is többet kell nyújtanunk. Fantasztikus volt az előző szezonunk, de többet akarunk. Új játékosokat kell igazolni, hogy a legmagasabb szinten is versenyképesek legyünk, mert mindenki más sok új labdarúgót szerződtetett. Könnyű a vezetőedzőt hibáztatni vagy a játékosokat kritizálni, de más aspektusokat is figyelembe kell venni” – magyarázta Martínez, kritikáját elsősorban Jason Wilcox-nak, a klub játékospolitikáért felelős technikai igazgatójának címezve.

„Könnyű azt mondani, hogy az edző vagy a játékosok a hibásak. De a klub többi területét is meg kell vizsgálni. Folyton edzőt váltunk, újra és újra... De mi a helyzet a többi területtel?” – tette hozzá Lisandro Martínez.

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

Atlético Madrid (spanyol)–Manchester United (angol) 2–0 (Barrios 1., Lookman 79.)

Kiállítva: Yoro (75., Man. United)