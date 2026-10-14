Mindkét edző kiemelte Tóth Balázs fantasztikus teljesítményét

Az Ashton Gate-en a Bristol City játszott fölényben, több helyzetet is kidolgozott, de nem tudott kifogni a remek formában védő Tóth Balázson. A magyar válogatott kapus főleg az első félidőben védett nagyokat, Dan Ballard és George Tanner fejesét is bravúrral hárította.

Szünet után Hirakava Jü, Tomi Horvat és Elijah Adebayo lehetőségeinél is hárított, a Blackburn így egymás után másodszor nyert a bajnokságban.

„Nem egy olyan idegenbeli győzelem volt, amit mindig szeretnénk látni, mivel sokkal többet szerettük volna birtokolni a labdát. De néha nem számít, hogyan szerzed meg a három pontot – mondta Tony Mowbray, a Blackburn edzője a Rovers TV-nek. – A mai siker az összetartásnak, az elszántságnak köszönhető, valamint annak, hogy teljes erőnkkel vetettük bele magunkat a harcba. Na meg a kapusunknak, aki 3-4 elképesztő védést mutatott be. Voltak labdák, amik a felső sarokba tartottak, ám ő kinyújtotta a karját, és kitolta őket. Fantasztikus védések voltak!”

A Blackburn a közösségi médiában is áradozott a magyar válogatott kapusról: „A mi magyar falunk! Foglaljátok össze egy szóban ennek az embernek a teljesítményét!”

🇭🇺 Our Hungarian wall! 🧱 Sum up this man's performance in one word: ___________ #BRCvROV | #Rovers 🔵⚪️ https://t.co/6v78zFVhtE — Blackburn Rovers (@Rovers) October 13, 2026

A Bristol City részéről Michael Skubala edző csalódott volt, de ő is méltatta Tóth Balázst.

„A Blackburn kapusa nagyszerű volt. Sok jó helyzetet teremtettünk, ám lenyűgözően védett. Véleményem szerint meg kellett volna nyernünk a meccset. Hátul egyszer hibáztunk, ez azonban sokba került nekünk.”

Sokáig úgy tűnt, hogy Tóth Balázs távozik a nyáron a Blackburntől, maga Tony Mowbray is arról beszélt az átigazolási időszak végén, hogy vélhetően új kapus után kell néznie. A leggyakrabban a Celticet emlegették Tóthtal kapcsolatban, ám az üzletből végül nem lett semmi. A válogatott kapus szerződése 2027 nyarán jár le Blackburnben.