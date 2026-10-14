Alapszabály: ha jeleznek a gépek, nem szabad kockáztatni

Jelentősen megfogyatkozva utazott el a Liverpool Linzbe – ahogyan azt sejteni lehetett, Szoboszlai Dominik nélkül. A magyar nemzeti együttes csapatkapitánya mellett a válogatott szünetben megsérülő Cody Gakpo és Alexander Isak sem tarthatott Ausztriába, s szintén otthon maradt a Bajnokok Ligájába nem nevezett Endo Vataru és Federico Chiesa. Minket persze Szoboszlai Dominik állapota érdekel leginkább, amiről annál bővebbet, mint hogy a túlterhelés miatt elővigyázatosságból pihentetik, és hogy nem edzett együtt a csapattal, egyelőre nem árult Andoni Iraola vezetőedző.

Pedig a válogatottban ugyancsak odafigyeltek arra, hogy ne sérüljön meg a messze legértékesebb magyar labdarúgó, a második, ukránok elleni NL-mérkőzés előtti utolsó tréninget Schäfer Andrással és Willi Orbánnal együtt kihagyta, de mivel ő a legfontosabb játékosunk, a meccsről nem maradhatott le. Az erőltetett menetben azonban fárad az izom, s egy idő után jelez.

Hogy fennáll-e izomsérülés, arra a vérben mérhető kreatin-kináz (CK) szintje is adhat támpontot, ugyanakkor az érték önmagában nem alkalmas a sérülés megállapítására. Mint azt dr. Pánics Gergely, a Ferencváros orvosa lapunknak elmondta, a laboreredményeket mindig körültekintően kell értékelni.

„A CK-értékkel óvatosan bánok, mert jelentős egyéni különbségek lehetnek. Vannak olyan játékosok, akiknél intenzív terhelés után kétezer fölé is emelkedhet az érték anélkül, hogy valódi strukturális izomsérülésük lenne. Egy-egy nagyobb rúgás, közvetlen izomzúzódás szintén megemelheti a CK-szintet. Éppen ezért a klinikai vizsgálat mellett a mágnesesrezonancia-vizsgálatot, vagyis az MR-t tartom a legfontosabb képalkotó módszernek. Izomsérülés gyanúja esetén kiváló minőségű készülékkel érdemes vizsgálódni. A 3T berendezések különösen részletgazdag képet adnak, de megfelelő vizsgálati protokollal az 1.5 teslás készülékek is alkalmasak a sérülések kimutatására. Az MR az intenzív terhelést követő izomlázhoz társuló elváltozásokat is érzékelheti. A lényeg annak megállapítása, hogy pusztán terhelés okozta ödémát látunk-e, vagy valódi strukturális károsodást, például izomrostszakadást. Ez alapvetően meghatározza a további kezelést és a visszatérés tervezését.”

A profi kluboknál ugyanakkor nem csupán a már kialakult sérülések felismerése fontos. A szakmai stáb folyamatosan figyelemmel kíséri a labdarúgók terhelését és regenerációját is.

„Az erőnléti stábok részletesen monitorozzák, hogy az egyes játékosok milyen terhelést kapnak, és arra hogyan reagálnak. Vizsgálják a megtett távolságot, a különböző sebességtartományokban teljesített futómennyiséget, a sprinteket, a gyorsításokat és a lassításokat. Emellett figyelembe veszik a mérkőzések sűrűségét, az edzések intenzitását, az alvás mennyiségét és minőségét, valamint a játékosok szubjektív fáradtságérzetét is. A regeneráció követésére ma már különféle viselhető eszközök, például okoskarkötők és okosgyűrűk is vannak. Ezek további információkat szolgáltathatnak az alvásról, a pulzusról és a szervezet terhelésre adott válaszairól. Fontos azonban, hogy egyetlen mérési eredményből sem lehet messzemenő következtetéseket levonni.”

A mérkőzéseken gyakran láthatjuk, hogy a labdarúgók a mezük alatt speciális mellényt viselnek. Az ebben elhelyezett GPS-alapú vagy más helymeghatározó rendszerek rögzítik többek között a futótávolságot, a nagy intenzitású futások és sprintek mennyiségét, valamint a játékosok által elért sebességet.

„A technológia rendkívül sokat fejlődött, de ott még nem tartunk, hogy egy eszköz pontosan megmondja, mikor fáradt el egy adott izom, vagy mikor következik be sérülés. Ezek a rendszerek elsősorban a külső terhelést mérik, nem közvetlenül az izmok aktuális állapotát. Az adatokat az adott játékos korábbi, megszokott értékeihez viszonyítjuk, és az eltérésekből következtethetünk arra, szükség van-e a terhelés módosítására. Ez azonban mindig több tényező együttes értékelését igényli.”

Az alapkérdés persze továbbra is az, mennyire vannak túlterhelve napjaink profi labdarúgói, különösen az európai élcsapatok játékosai. A bajnoki mérkőzések, a nemzetközi kupaszereplés és a válogatott találkozók együttesen hatvan mérkőzésnél is többet jelenthetnek egyetlen idényben, gyakran rendkívül rövid regenerációs időszakokkal.

„A mérkőzések számának növekedése és a versenynaptár sűrűsége valóban jelentős kihívás. A nemzetközi szakmai ajánlásokban legalább hetvenkét óra pihenőidő szerepel két mérkőzés között, de fontos hangsúlyozni, ez nem jelenti automatikusan a teljes regenerációt. A tudományos vizsgálatok szerint bizonyos neuromuszkuláris és élettani mutatók még három nappal a mérkőzés után sem feltétlenül térnek vissza a kiindulási értékükre. A regeneráció időtartama egyénenként változik, és függ a mérkőzésen kapott terheléstől, a játékos edzettségétől, valamint számos más tényezőtől. Ha valaki megfelelő regeneráció nélkül rendszeresen újabb nagy intenzitású terhelést kap, az növelheti a sérülés kockázatát.”

Úgy fest, nincs ezzel gondja Kerkez Milosnak, aki Linzben is pályára léphet – ebből a szempontból alighanem a javára vált, hogy eltiltás miatt ki kellett hagynia a negyedik NL-meccset –, ráadásul az ausztriai sajtótájékoztatóra őt delegálta a Liverpool.

„Csalódottak vagyunk a Manchester Citytől a hétvégén elszenvedett három nullás hazai vereség miatt, de már a BL-re koncentrálunk. Sokat kell javulnunk, bár szerintem jó úton járunk. A mester megköveteli, hogy agresszívak legyünk, támadó szellemben játsszunk, sokat futva, és erre vevő a keret. Vannak hiányzóink, Szobosz­lai Dominik az egyik. Jól ismerem, nem akar sokat kihagyni. Most még regenerálódik, de tudom, hogy minden meccsen játszani akar, szerintem már szombaton is.”

Andoni Iraola ezt persze nem erősítette meg, annyit tett hozzá, hogy napról napra vizsgálják sérültjeiket. Az különösen fájhat neki, hogy Szoboszlai, Isak és Gakpo személyében a három leggólerősebb futballistájára nem számíthat, de mint elmondta, ilyenkor kell a többieknek előlépniük. Mondjuk a 250 millió euróért szerződtetett Florian Wirtz, Bradley Barcola kettősnek, akik azonban egyelőre alulteljesítenek. A klublegenda Jamie Carragher a City elleni rangadó után mindkettejüket ostorozta is a Sky Sportson.

„Sokkal jobb produkcióra lenne tőlük szükségünk, arra is, hogy segítsék Víctor Munozt és Lewis Koumast, akik egyébként jobbak voltak, mint a »százmilliós« játékosaink. Ryan Gravenberch nem kezdte jól az idényt, ki is maradt, de a kiállításáig a City ellen ő jelentette a fénysugarat. Az nem létezik, hogy Wirtz előbb kezdjen, mint Gravenberch. Amit Wirtz nyújt, az egyelőre kevés.”

Akit viszont kevéssé érhet kritika, az Virgil van Dijk, aki Linzben kétszázadszor húzhatja fel a Liverpool csapatkapitányi karszalagját.

Harmincöt éves.

Felkészül Szoboszlai Dominik?