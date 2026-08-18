Varga Barnabás ott áll a BL kapujában



Két magyar válogatott futballista tagja az AEK Athén keretének, a Bajnokok Ligája kapujában azonban csak egyikük léphet pályára. Varga Barnabás ott van a Levszki Szófia elleni playoffra nevezett keretben, Vitális Milán viszont ezúttal csak kívülről figyelheti az eseményeket: mivel az idény elején az ETO-val már szerepelt az európai kupaporondon, nem nevezhették a párharcra. Az első mérkőzést kedden Szófiában, a visszavágót augusztus 26-án Athénban rendezik.

Pedig a görög sajtó szerint éppen Vitális Milán testesíti meg az egyik legfontosabb változást, amelyet Marko Nikolics vezetőedző az új idényre tervezett. Az SDNA úgy fogalmazott, hogy az AEK „a Pineda-korszakból a Majer-korszakba” lép, vagyis a középpályán már nem egyetlen játékos labdacipeléseire építene, hanem több technikás futballista összjátékára, gyors passzaira és kombinációira. A Wolfsburgtól érkező Lovro Majer, a Sparta Prahától szerződtetett Kaan Kairinen, a csapatkapitány Mantalosz, Razvan Marin és a volt ETO-futballista révén Marko Nikolicsnak jóval több variációs lehetősége lesz középen, és labdabiztos futballt játszathat.

A Levszki ellen ugyanakkor Varga Barnabásra irányul a fókusz. A 31 éves csatár januárban érkezett a Ferencvárostól, tavasszal tizenhét görög bajnokin öt gólt szerzett és két gólpasszt adott. Az új idény első tétmérkőzésén Luka Jovics mellett kezdett az OFI elleni Szuperkupa-mérkőzésen, amely keserűen alakult számára: a 2–2 után rendezett tizenegyespárbajban az ő lövését védte Nikosz Hrisztogeorgosz, így az AEK 5–4-re alulmaradt.

Hiába a múlt heti kudarc, a számok a BL-rájátszásban az AEK mellett szólnak. A Football Meets Data augusztus 12-i modellje 65 százalék esélyt adott a görög bajnoknak arra, hogy bejusson a Bajnokok Ligája ligaszakaszába, a Levszki továbbjutását 35 százalékra tette. Az athéni klub 2018–2019 után kerülhet vissza az európai elitbe. A papírforma-elemzéssel Dimitrisz Vergosz, a Gazzetta AEK-kel foglalkozó szakírója is egyetért, ugyanakkor arra figyelmeztet, hogy a nyári selejtezőben önmagában semmit sem ér az erősebb keret.

Athénban máris kedvenc lett Vitális Milán, aki az AEK szerelésében edzőmérkőzésen szerzett gólt

„Az AEK a párharc esélyese, és ezt nem azért mondom, mert tíz éve foglalkozom a klubbal, hanem mert papíron jobb a csapata. A görög bajnokság erősebb, az AEK-nek több európai tapasztalata van, és a kerete minőségét is jobbnak tartom. Ez azonban önmagában semmit sem jelent, mert a klub korábban éppen akkor került sokszor nehéz helyzetbe, amikor favoritként lépett pályára. Tavaly három selejtezőkört kellett túlélnie a Konferencialigában, és ez a tapasztalat most sokat érhet. A két mérkőzésen százszázalékosan koncentrálniuk kell, különben könnyen bajba kerülhetnek.”

Varga Barnabás helyzete közben különösen érdekes az átalakuló AEK-ben. Görög kollégánk szerint Marko Nikolics technikásabb, többet kezdeményező csapatot épít, amelyben a magyar válogatott támadó erényeire továbbra is nagy szükség lehet. Szerinte a tavasszal bizonyította, hogy a görög élvonalban is képes rendszeresen veszélyt teremteni, a Szuperkupa-mérkőzésen kihagyott tizenegyese aligha változtatott a megítélésén.

„Ilyen bárkivel előfordulhat, még Lionel Messivel is, úgyhogy senki sem neheztel Varga Barnabásra. Az elmúlt hónapokban megmutatta, hogy vérbeli gólszerző, megvan benne a gyilkos ösztön, és fejjel különösen veszélyes – szerintem ebben az idényben is sok gólt szerez majd. Ugyanakkor nagy a konkurencia a posztján, mert Luka Jovics és Zini is ott van, három támadó küzd két helyért – ez pedig mindhármukat jobbá teheti.”

Dimitrisz Vergosz kedvezőnek tartja a Vitális Milánról szerzett első athéni benyomásait is.

„Már az első felkészülési mérkőzésén látszott, hogy nagy intenzitással játszik, jó a labdával, megmutatta, mit tud hozzáadni a csapathoz. Szeretem az ilyen átigazolásokat: huszonnégy éves, nagyobb klubhoz, erősebb bajnokságba került, vagyis éhes a sikerre, és ha jól játszik, sok pénzért lehet értékesíteni. A középpályán nagy a verseny, mert Marko Nikolics rendszerint két belső középpályással játszik, és több jó futballistája van erre a két posztra. Ugyanakkor a nemzetközi kupaszereplés miatt rengeteg mérkőzés vár az AEK-re, szerda, szombat vagy csütörtök, vasárnap ritmusban kell majd »végigtolni« az idényt, ezért mindenkire szükség lesz. Az az érzésem, az edző a fehérvári kötődése miatt szereti a magyar futballt és a magyar játékosok mentalitását – Vitális Milánnak és Varga Barnabásnak is megvan az esélye arra, hogy fontos szerepet harcoljon ki magának.”

BAJNOKOK LIGÁJA

SELEJTEZŐ, PLAYOFF, ELSŐ MÉRKŐZÉSEK

BAJNOKI ÁG

21.00: Levszki Szófia (bolgár)–AEK Athén (görög)

21.00: Dinamo Zagreb (horvát)–Viking (norvég) (Tv: Sport2)

NEM BAJNOKI ÁG

21.00: Fenerbahce (török)–Lyon (francia) (Tv: Sport1)